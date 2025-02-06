“Еще полно узких мест, которые надо расшивать”: Норин об экономике России - 06.02.2025 Украина.ру
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“Еще полно узких мест, которые надо расшивать”: Норин об экономике России
“Еще полно узких мест, которые надо расшивать”: Норин об экономике России - 06.02.2025 Украина.ру
“Еще полно узких мест, которые надо расшивать”: Норин об экономике России
Проблемы с собственным производством для наполнения внутреннего рынка у России присутствуют. Но работа ведется, пусть и с запозданием. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и журналист Евгений Норин
2025-02-06T05:45
2025-02-06T05:45
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оборона
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По его словам, даже сам по себе разгон оборонки (оборонительного производства) — это уже большой стимул для всей экономики. Но, заметил собеседник издания, у России во многих областях такое отставание, что его нельзя перепрыгнуть за три года.Он подчеркнул, что проблема России еще и в том, что у нее маленькое население.“Нас всего 155 миллионов человек вместе с Белоруссией и новыми регионами. Это небольшой рынок для очень значимых товаров. То же судостроение создавать у нас нет экономического смысла, оно создается только за счет политической воли”, — объяснил историк.А раз нет рынка — приходится покупать все необходимое у Китая, добавил Норин.Полный текст интервью Евгения Норина: К лету станет понятно, что российская экономика окончательно доломала украинскую армию
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новости, россия, китай, экономика, российская экономика, впк, оборона, оборонный бюджет
Новости, Россия, Китай, экономика, российская экономика, ВПК, оборона, оборонный бюджет

“Еще полно узких мест, которые надо расшивать”: Норин об экономике России

05:45 06.02.2025
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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Проблемы с собственным производством для наполнения внутреннего рынка у России присутствуют. Но работа ведется, пусть и с запозданием. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и журналист Евгений Норин
По его словам, даже сам по себе разгон оборонки (оборонительного производства) — это уже большой стимул для всей экономики. Но, заметил собеседник издания, у России во многих областях такое отставание, что его нельзя перепрыгнуть за три года.
“Скажем, чтобы добить спутниковую группировку до американского уровня, тебе нужны не только компетенции в области леталки, но и очень мощная оптика, а ее у нас нет. Что-то мы делаем, но сроки постоянно смещаются вправо”, — привел пример Норин.
Он подчеркнул, что проблема России еще и в том, что у нее маленькое население.
“Нас всего 155 миллионов человек вместе с Белоруссией и новыми регионами. Это небольшой рынок для очень значимых товаров. То же судостроение создавать у нас нет экономического смысла, оно создается только за счет политической воли”, — объяснил историк.
А раз нет рынка — приходится покупать все необходимое у Китая, добавил Норин.
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Полный текст интервью Евгения Норина: К лету станет понятно, что российская экономика окончательно доломала украинскую армию
 
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