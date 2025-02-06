https://ukraina.ru/20250206/1060846955.html

“Еще полно узких мест, которые надо расшивать”: Норин об экономике России

“Еще полно узких мест, которые надо расшивать”: Норин об экономике России - 06.02.2025 Украина.ру

“Еще полно узких мест, которые надо расшивать”: Норин об экономике России

Проблемы с собственным производством для наполнения внутреннего рынка у России присутствуют. Но работа ведется, пусть и с запозданием. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и журналист Евгений Норин

2025-02-06T05:45

2025-02-06T05:45

2025-02-06T05:45

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По его словам, даже сам по себе разгон оборонки (оборонительного производства) — это уже большой стимул для всей экономики. Но, заметил собеседник издания, у России во многих областях такое отставание, что его нельзя перепрыгнуть за три года.Он подчеркнул, что проблема России еще и в том, что у нее маленькое население.“Нас всего 155 миллионов человек вместе с Белоруссией и новыми регионами. Это небольшой рынок для очень значимых товаров. То же судостроение создавать у нас нет экономического смысла, оно создается только за счет политической воли”, — объяснил историк.А раз нет рынка — приходится покупать все необходимое у Китая, добавил Норин.Полный текст интервью Евгения Норина: К лету станет понятно, что российская экономика окончательно доломала украинскую армию

https://ukraina.ru/20250203/1060769812.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, китай, экономика, российская экономика, впк, оборона, оборонный бюджет