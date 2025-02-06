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Россия и Украина воюют так, как это делали их прадеды в Первую мировую — Норин
Россия и Украина воюют так, как это делали их прадеды в Первую мировую — Норин - 06.02.2025 Украина.ру
Россия и Украина воюют так, как это делали их прадеды в Первую мировую — Норин
Сейчас обе стороны украинского конфликта повторяют опыт своих прадедов в Первую мировую — надеются, что противник быстрее треснет и развалится. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк и журналист Евгений Норин
2025-02-06T03:15
2025-02-06T03:15
2025-02-06T03:15
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Он добавил, что овладение армией РФ населенным пунктом ценно не само по себе, а как элемент расшатывания линии фронта.“То есть взятие Угледара было важно не только как уничтожение важного узла украинской обороны, но и тем, что противник там потерял много солдат, которые были вынуждены убегать по полям под ударами артиллерии и дронов”, — объяснил Норин.Полный текст интервью Евгения Норина: К лету станет понятно, что российская экономика окончательно доломала украинскую армию
https://ukraina.ru/20250205/1060837666.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, украина, сво, вс рф, всу, харьков, киев
Новости, Россия, Украина, СВО, ВС РФ, ВСУ, Харьков, Киев
Россия и Украина воюют так, как это делали их прадеды в Первую мировую — Норин
Сейчас обе стороны украинского конфликта повторяют опыт своих прадедов в Первую мировую — надеются, что противник быстрее треснет и развалится. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк и журналист Евгений Норин