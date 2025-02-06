Россия и Украина воюют так, как это делали их прадеды в Первую мировую — Норин - 06.02.2025 Украина.ру
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Россия и Украина воюют так, как это делали их прадеды в Первую мировую — Норин
Россия и Украина воюют так, как это делали их прадеды в Первую мировую — Норин - 06.02.2025 Украина.ру
Россия и Украина воюют так, как это делали их прадеды в Первую мировую — Норин
Сейчас обе стороны украинского конфликта повторяют опыт своих прадедов в Первую мировую — надеются, что противник быстрее треснет и развалится. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк и журналист Евгений Норин
2025-02-06T03:15
2025-02-06T03:15
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Он добавил, что овладение армией РФ населенным пунктом ценно не само по себе, а как элемент расшатывания линии фронта.“То есть взятие Угледара было важно не только как уничтожение важного узла украинской обороны, но и тем, что противник там потерял много солдат, которые были вынуждены убегать по полям под ударами артиллерии и дронов”, — объяснил Норин.Полный текст интервью Евгения Норина: К лету станет понятно, что российская экономика окончательно доломала украинскую армию
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новости, россия, украина, сво, вс рф, всу, харьков, киев
Новости, Россия, Украина, СВО, ВС РФ, ВСУ, Харьков, Киев

Россия и Украина воюют так, как это делали их прадеды в Первую мировую — Норин

03:15 06.02.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкСпецназ "Ахмат в селе Русское Поречное Курской области
Спецназ Ахмат в селе Русское Поречное Курской области - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Сейчас обе стороны украинского конфликта повторяют опыт своих прадедов в Первую мировую — надеются, что противник быстрее треснет и развалится. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк и журналист Евгений Норин
“Мы изначально не планировали воевать в духе Первой мировой. Но реальность за окном такова, что мы не можем устраивать прорывы с танковыми клиньями и за один бросок снова дойти до Харькова, Чернигова и Киева. Поэтому стороны воюют так, как воевали их прадеды в Первую мировую — надеются, что противник быстрее треснет и развалится”, — заявил собеседник издания.
Он добавил, что овладение армией РФ населенным пунктом ценно не само по себе, а как элемент расшатывания линии фронта.
“То есть взятие Угледара было важно не только как уничтожение важного узла украинской обороны, но и тем, что противник там потерял много солдат, которые были вынуждены убегать по полям под ударами артиллерии и дронов”, — объяснил Норин.
Ситуация на границе Крыма с Украиной - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Вчера, 13:26
Армия России освободила Новомлынск в Харьковской области и Барановку в ДНРОчередные населённые пункты в зоне СВО освободили подразделения российских войсковых группировок "Запад" и "Центр". Об этом 5 февраля сообщило Минобороны РФ.
Полный текст интервью Евгения Норина: К лету станет понятно, что российская экономика окончательно доломала украинскую армию
 
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