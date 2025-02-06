https://ukraina.ru/20250206/1060845634.html

Россия и Украина воюют так, как это делали их прадеды в Первую мировую — Норин

Россия и Украина воюют так, как это делали их прадеды в Первую мировую — Норин - 06.02.2025 Украина.ру

Россия и Украина воюют так, как это делали их прадеды в Первую мировую — Норин

Сейчас обе стороны украинского конфликта повторяют опыт своих прадедов в Первую мировую — надеются, что противник быстрее треснет и развалится. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк и журналист Евгений Норин

2025-02-06T03:15

2025-02-06T03:15

2025-02-06T03:15

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Он добавил, что овладение армией РФ населенным пунктом ценно не само по себе, а как элемент расшатывания линии фронта.“То есть взятие Угледара было важно не только как уничтожение важного узла украинской обороны, но и тем, что противник там потерял много солдат, которые были вынуждены убегать по полям под ударами артиллерии и дронов”, — объяснил Норин.Полный текст интервью Евгения Норина: К лету станет понятно, что российская экономика окончательно доломала украинскую армию

https://ukraina.ru/20250205/1060837666.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, сво, вс рф, всу, харьков, киев