https://ukraina.ru/20250205/1060833302.html
Надо готовиться к новой войне: о судьбе Украины и возмездии за Суджу – Скоробогатый
Надо готовиться к новой войне: о судьбе Украины и возмездии за Суджу – Скоробогатый - 05.02.2025 Украина.ру
Надо готовиться к новой войне: о судьбе Украины и возмездии за Суджу – Скоробогатый
Заместитель главного редактора, редактор отдела политики журнала "Монокль" Пётр Скоробогатый в эфире Украина.ру рассказал о том, начались ли непубличные... Украина.ру, 05.02.2025
2025-02-05T12:44
2025-02-05T12:44
2025-02-05T12:45
видео
россия
украина
сша
вооруженные силы украины
нато
переговоры
заморозка
вс рф
сво
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Заместитель главного редактора, редактор отдела политики журнала "Монокль" Пётр Скоробогатый в эфире Украина.ру рассказал о том, начались ли непубличные переговоры между Россией и США, что будет, если конфликт заморозят по текущей линии разграничения и как Москва может среагировать на провокации Киева. 00:32 – Удар ВСУ по интернату в Судже; 06:18 – О непубличных переговорах между Россией и США; 10:14 – Какой тактики придерживается Россия; 14:58 – Похожи ли требования России на требование капитуляции Украины; 17:56 – Возможна ли заморозка боевых действий по нынешней линии фронта; 17:10 – О ситуации на земле и сильной переговорной позиции России; 24:42 – Могут ли провокации киевского режима сорвать переговоры; 30:28 – Когда будет понятно, что переговоры по существу начались? #Петр #Скоробогатый #Трамп #Суджа #интернат #заморозка #боевыедействия #Россия #РФ #Украина #СВО #Путин #Зеленский #Волчанск #Курскаяобласть #армия #ВСУ #президент #США #школа #НАТО #переговоры #Ремчуков #Донбасс #Покровск #Украина #СВО #война #спецоперация #конфликт #боевые_действия #ВСРФ #фронт #ДНР Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643/ Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 Наш сайт: https://ukraina.ru Ссылка на Телеграм-канал журнала "Монокль" https://t.me/sowa_expert Рабочий канал с лентой новостей СВО: https://t.me/SVOdkiSowa
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видео, россия, украина, сша, вооруженные силы украины, нато, переговоры, заморозка, вс рф, сво
Видео, Россия, Украина, США, Вооруженные силы Украины, НАТО, переговоры, заморозка, ВС РФ, СВО
Заместитель главного редактора, редактор отдела политики журнала "Монокль" Пётр Скоробогатый в эфире Украина.ру рассказал о том, начались ли непубличные переговоры между Россией и США, что будет, если конфликт заморозят по текущей линии разграничения и как Москва может среагировать на провокации Киева.
00:32 – Удар ВСУ
по интернату в Судже
;
06:18 – О непубличных переговорах между Россией и США;
10:14 – Какой тактики придерживается Россия;
14:58 – Похожи ли требования России на требование капитуляции Украины;
17:56 – Возможна ли заморозка боевых действий по нынешней линии фронта;
17:10 – О ситуации на земле и сильной переговорной позиции России;
24:42 – Могут ли провокации киевского режима сорвать переговоры;
30:28 – Когда будет понятно, что переговоры по существу начались?
#Петр #Скоробогатый #Трамп #Суджа #интернат #заморозка #боевыедействия #Россия #РФ #Украина #СВО #Путин #Зеленский #Волчанск #Курскаяобласть #армия #ВСУ #президент #США #школа #НАТО
#переговоры #Ремчуков #Донбасс
#Покровск #Украина #СВО #война #спецоперация #конфликт #боевые_действия #ВСРФ #фронт #ДНР
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