Надо готовиться к новой войне: о судьбе Украины и возмездии за Суджу – Скоробогатый - 05.02.2025 Украина.ру
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Надо готовиться к новой войне: о судьбе Украины и возмездии за Суджу – Скоробогатый
Надо готовиться к новой войне: о судьбе Украины и возмездии за Суджу – Скоробогатый - 05.02.2025 Украина.ру
Надо готовиться к новой войне: о судьбе Украины и возмездии за Суджу – Скоробогатый
Заместитель главного редактора, редактор отдела политики журнала "Монокль" Пётр Скоробогатый в эфире Украина.ру рассказал о том, начались ли непубличные... Украина.ру, 05.02.2025
2025-02-05T12:44
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видео
россия
украина
сша
вооруженные силы украины
нато
переговоры
заморозка
вс рф
сво
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Заместитель главного редактора, редактор отдела политики журнала "Монокль" Пётр Скоробогатый в эфире Украина.ру рассказал о том, начались ли непубличные переговоры между Россией и США, что будет, если конфликт заморозят по текущей линии разграничения и как Москва может среагировать на провокации Киева. 00:32 – Удар ВСУ по интернату в Судже; 06:18 – О непубличных переговорах между Россией и США; 10:14 – Какой тактики придерживается Россия; 14:58 – Похожи ли требования России на требование капитуляции Украины; 17:56 – Возможна ли заморозка боевых действий по нынешней линии фронта; 17:10 – О ситуации на земле и сильной переговорной позиции России; 24:42 – Могут ли провокации киевского режима сорвать переговоры; 30:28 – Когда будет понятно, что переговоры по существу начались? #Петр #Скоробогатый #Трамп #Суджа #интернат #заморозка #боевыедействия #Россия #РФ #Украина #СВО #Путин #Зеленский #Волчанск #Курскаяобласть #армия #ВСУ #президент #США #школа #НАТО #переговоры #Ремчуков #Донбасс #Покровск #Украина #СВО #война #спецоперация #конфликт #боевые_действия #ВСРФ #фронт #ДНР Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643/ Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 Наш сайт: https://ukraina.ru Ссылка на Телеграм-канал журнала "Монокль" https://t.me/sowa_expert Рабочий канал с лентой новостей СВО: https://t.me/SVOdkiSowa
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видео, россия, украина, сша, вооруженные силы украины, нато, переговоры, заморозка, вс рф, сво
Видео, Россия, Украина, США, Вооруженные силы Украины, НАТО, переговоры, заморозка, ВС РФ, СВО

Надо готовиться к новой войне: о судьбе Украины и возмездии за Суджу – Скоробогатый

12:44 05.02.2025 (обновлено: 12:45 05.02.2025)
 
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Заместитель главного редактора, редактор отдела политики журнала "Монокль" Пётр Скоробогатый в эфире Украина.ру рассказал о том, начались ли непубличные переговоры между Россией и США, что будет, если конфликт заморозят по текущей линии разграничения и как Москва может среагировать на провокации Киева.
00:32 – Удар ВСУ по интернату в Судже;
06:18 – О непубличных переговорах между Россией и США;
10:14 – Какой тактики придерживается Россия;
14:58 – Похожи ли требования России на требование капитуляции Украины;
17:56 – Возможна ли заморозка боевых действий по нынешней линии фронта;
17:10 – О ситуации на земле и сильной переговорной позиции России;
24:42 – Могут ли провокации киевского режима сорвать переговоры;
30:28 – Когда будет понятно, что переговоры по существу начались?
#Петр #Скоробогатый #Трамп #Суджа #интернат #заморозка #боевыедействия #Россия #РФ #Украина #СВО #Путин #Зеленский #Волчанск #Курскаяобласть #армия #ВСУ #президент #США #школа #НАТО #переговоры #Ремчуков #Донбасс #Покровск #Украина #СВО #война #спецоперация #конфликт #боевые_действия #ВСРФ #фронт #ДНР
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Фото: РБК-Украина, Александр Дубинский
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