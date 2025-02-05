Загадочная история: Стефанович объяснил, зачем Трамп хочет раскрыть над США "Железный купол" - 05.02.2025 Украина.ру
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Загадочная история: Стефанович объяснил, зачем Трамп хочет раскрыть над США "Железный купол"
Загадочная история: Стефанович объяснил, зачем Трамп хочет раскрыть над США "Железный купол" - 05.02.2025 Украина.ру
Загадочная история: Стефанович объяснил, зачем Трамп хочет раскрыть над США "Железный купол"
Почти сразу после указа Трампа о "Железном куполе" власти КНДР выступили с планами укрепления ядерного сдерживания. Все это – прямая дорожка к гонке вооружений. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор" Дмитрий Стефанович
2025-02-05T04:45
2025-02-05T04:45
новости
сша
украина
кндр
дональд трамп
ракеты
железный купол
вооружения
ядерное оружие
детали
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Ранее президент США Дональд Трамп сделал ряд заявлений на тему стратегических вооружений. В том числе он сообщил о намерении создать на территории США систему ПРО "Железный купол", которая в том числе должна будет сбивать ядерные ракеты лазерным оружием из космоса.История с "Железным куполом" вообще загадочная, о его создании Трамп говорил и в ходе избирательной кампании, отметил эксперт. "Обзор политики в области ПРО", который был подготовлен при первом сроке Трампа, даже в опубликованной версии сохраняет следы нынешнего его подхода, уточнил он.Он отметил, что для атакующей стороны ситуация на стратегическом уровне всегда проще, чем для обороняющейся. Потому что для обороняющейся стороны может считаться "поражением" любой долетевший боевой блок, а наступающей стороне для попадания достаточно увеличить заряд сил и средств (преодолевать ПРО легче), уточнил эксперт."Но тут есть проблема. Американская ПРО глобальная. В ней участвуют их союзники. Их разведывательные и огневые средства будут везде. Уже строится космический информационный эшелон. Плюс, сейчас заявлены и космические перехватчики", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Стефановича: Трамп уже втянул Россию в ракетную гонку, которая из-за Украины будет вдвойне опасной на сайте Украина.ру.О том, почему Трамп нацелился на недра Украины — в материале Виктории Титовой "Платить натурой, самим нутром": Трамп хочет забрать редкозёмы Украины.
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новости, сша, украина, кндр, дональд трамп, ракеты, железный купол, вооружения, ядерное оружие, детали
Новости, США, Украина, КНДР, Дональд Трамп, ракеты, железный купол, вооружения, Ядерное оружие, детали

Загадочная история: Стефанович объяснил, зачем Трамп хочет раскрыть над США "Железный купол"

04:45 05.02.2025
 
© commons.wikimedia.org / Avichai Socher
- РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© commons.wikimedia.org / Avichai Socher
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Почти сразу после указа Трампа о "Железном куполе" власти КНДР выступили с планами укрепления ядерного сдерживания. Все это – прямая дорожка к гонке вооружений. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор" Дмитрий Стефанович
Ранее президент США Дональд Трамп сделал ряд заявлений на тему стратегических вооружений. В том числе он сообщил о намерении создать на территории США систему ПРО "Железный купол", которая в том числе должна будет сбивать ядерные ракеты лазерным оружием из космоса.
История с "Железным куполом" вообще загадочная, о его создании Трамп говорил и в ходе избирательной кампании, отметил эксперт.
"Обзор политики в области ПРО", который был подготовлен при первом сроке Трампа, даже в опубликованной версии сохраняет следы нынешнего его подхода, уточнил он.
"Основной упор делается на большое количество разнообразных средств поражения вражеских наступательных вооружений. Видимо, его тогда чуть-чуть "причесали", чтобы он не выглядел столь провокационно. А сейчас все те вещи, которые могли бы поменять правила игры между наступательными и оборонительными вооружениями, зафиксированы", — подчеркнул Стефанович.
Он отметил, что для атакующей стороны ситуация на стратегическом уровне всегда проще, чем для обороняющейся. Потому что для обороняющейся стороны может считаться "поражением" любой долетевший боевой блок, а наступающей стороне для попадания достаточно увеличить заряд сил и средств (преодолевать ПРО легче), уточнил эксперт.
"Но тут есть проблема. Американская ПРО глобальная. В ней участвуют их союзники. Их разведывательные и огневые средства будут везде. Уже строится космический информационный эшелон. Плюс, сейчас заявлены и космические перехватчики", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрия Стефановича: Трамп уже втянул Россию в ракетную гонку, которая из-за Украины будет вдвойне опасной на сайте Украина.ру.
О том, почему Трамп нацелился на недра Украины — в материале Виктории Титовой "Платить натурой, самим нутром": Трамп хочет забрать редкозёмы Украины.
Вчера, 16:21
Трамп на перекрестке новой Ялты. Что выберет президент США: новый мир на троих или единоличную гегемониюВполне может быть, что из-за 80-летия начала Ялтинской конференции (4-11 февраля 1945 года), которая оформила послевоенное мироустройствo на несколько десятилетий, а сегодня говорят, что оно окончательно рухнуло, опять актуальна ялтинская тематика – о новом разделе мира.
 
НовостиСШАУкраинаКНДРДональд Трампракетыжелезный куполвооруженияЯдерное оружиедетали
 
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