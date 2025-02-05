Загадочная история: Стефанович объяснил, зачем Трамп хочет раскрыть над США "Железный купол"
Почти сразу после указа Трампа о "Железном куполе" власти КНДР выступили с планами укрепления ядерного сдерживания. Все это – прямая дорожка к гонке вооружений. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор" Дмитрий Стефанович
Ранее президент США Дональд Трамп сделал ряд заявлений на тему стратегических вооружений. В том числе он сообщил о намерении создать на территории США систему ПРО "Железный купол", которая в том числе должна будет сбивать ядерные ракеты лазерным оружием из космоса.
История с "Железным куполом" вообще загадочная, о его создании Трамп говорил и в ходе избирательной кампании, отметил эксперт.
"Обзор политики в области ПРО", который был подготовлен при первом сроке Трампа, даже в опубликованной версии сохраняет следы нынешнего его подхода, уточнил он.
"Основной упор делается на большое количество разнообразных средств поражения вражеских наступательных вооружений. Видимо, его тогда чуть-чуть "причесали", чтобы он не выглядел столь провокационно. А сейчас все те вещи, которые могли бы поменять правила игры между наступательными и оборонительными вооружениями, зафиксированы", — подчеркнул Стефанович.
Он отметил, что для атакующей стороны ситуация на стратегическом уровне всегда проще, чем для обороняющейся. Потому что для обороняющейся стороны может считаться "поражением" любой долетевший боевой блок, а наступающей стороне для попадания достаточно увеличить заряд сил и средств (преодолевать ПРО легче), уточнил эксперт.
"Но тут есть проблема. Американская ПРО глобальная. В ней участвуют их союзники. Их разведывательные и огневые средства будут везде. Уже строится космический информационный эшелон. Плюс, сейчас заявлены и космические перехватчики", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрия Стефановича: Трамп уже втянул Россию в ракетную гонку, которая из-за Украины будет вдвойне опасной на сайте Украина.ру.
О том, почему Трамп нацелился на недра Украины — в материале Виктории Титовой "Платить натурой, самим нутром": Трамп хочет забрать редкозёмы Украины.
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