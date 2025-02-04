https://ukraina.ru/20250204/1060803834.html

"Платить натурой, самим нутром": Трамп хочет забрать редкозёмы Украины

"Платить натурой, самим нутром": Трамп хочет забрать редкозёмы Украины - 04.02.2025 Украина.ру

"Платить натурой, самим нутром": Трамп хочет забрать редкозёмы Украины

Трамп нацелился на редкоземельные металлы, которыми богаты недра Украины. Впрочем, сам Зеленский предлагал американской администрации (правда, байденовской) ресурсы в обмен на военную помощь в рамках своего "плана победы".

2025-02-04T17:17

2025-02-04T17:17

2025-02-04T17:17

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Однако не всем в ЕС понравилась идея делить богатства Украины в то время, как война не окончена, а бюджет на восстановление всецело может лечь на европейские плечи. Например, немецкий канцлер решительно против. "Это большие задачи, если учесть огромные разрушения, которые происходят на Украине. И именно поэтому я думаю, что было бы лучше, если бы ресурсы Украины были использованы для хорошего будущего, - высказался Шольц на неформальном саммите европейских стран.Однако все эти торги выглядят как раздел шкуры неубитого медведя. Ведь 70% редкоземельных металлов, на которые рассчитывает Дональд Трамп на Украине, приходятся на Донбасс и Днепропетровскую область. И здесь уже надо договариваться с Россией. Больше мнений на тему – в обзоре высказываний экспертом.Украинский политический эксперт и журналист Янина СоколовскаяТрамп навязывает Киеву сделку "недра в обмен на оружие". Он предложил продолжить военную помощь Украине под гарантии редкоземельных металлов. Если в прошлую свою каденцию он обсуждал с Киевом сделку по приоритету для американских кампаний на пост-военное восстановление Украины (что нас вполне устраивало), то теперь предлагается платить натурой, самим нашим нутром. Ведь абсолютно очевидно, что "помощь" превращается в кредит, рассчитаться по которому не будет возможности. И "под гарантии" означает стопроцентная передача Штатам прав на бесконтрольную разработку украинских недр.И если раньше мы имели дело с SHELL, заинтересованной черноморским газом, то уже во время "гибридной войны" Штаты потребовали и получили одобрение на добычу сланцевого газа во Львовской области. Местные власти разрешение дали, его активно продавливала праворадикальная "Свобода"* (кто говорил, что лоббизм - это не патриотизм?). Но экологи подняли такой отчаянный вой, так кричали, что последствия добычи станут катастрофой для земель региона, что ее заблокировали - временно..... С редкоземельными металлами ситуация другая. За ними такие интересы и деньги, что экологическими криками добычу не заморозить. Тем более, что решение по недрам принимает не парламент, а Кабмин. А по его данным в украинских недрах - самые богатые литиевые месторождения Европы. Это 5% мировых запасов редкоземельных элементов, определяемых сейчас как "критическое сырье" (при этом сама Украина - 0,4% Земли). По данным Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК), в украинских недрах есть 21 критический элемент из 30 известных, она - сокровищница лития, только разведанных запасов 500 тысяч тонн, прогнозных - до 5 млн. ...То есть это - огромная, некопаная ниша для американских компаний, которую давно присмотрел Трамп и выждал нужный момент, когда военную помощь Украине брать негде и когда страной руководят временщики-затейники. Для бизнесмена-Трампа это - грамотный ход "отдайте то, что у вас зря валяется". Для Украины же это безвыходь, растяжка и военная расплата наследием поколений - печальная неизбежность.Украинский экономист Алексей КущПосле войны у нас произойдет плавное замещение олигархических ФПГ на международные ТНК (транснациональные компании). В сфере контроля за экспортом зерна - такое замещение уже происходит. На очереди - контроль за полезными ископаемыми.Мир ждет "большая торговая война" и одна из битв разгорится за "поставки специй", как в Дюне. Только вместо "специй" - редкоземельные металлы. Дело в том, что это именно тот сырьевой сегмент, по которому Китай может больно ударить США в ответ на введение импортных пошлин на китайские товары. Китай контролирует примерно 70% мировой добычи редкозема, от которого зависят высокотехнологичные отрасли экономики, особенно в рамках шестого технологического перехода. Поэтому наши ресурсы будут добывать ТНК, как "специи" на Дюне. И тут есть как положительные, так и негативные моменты. Из положительного - ТНК используют новые технологии добычи, которых у нас нет, и сами добывать этот ресурс мы не можем. Но есть много минусов. Если этот ресурс отдадут в счет оказанной нам помощи, то он уже не наш. Значит, мы не сможем выдвигать требования к инвесторам по развитию на Украине перерабатывающих кластеров на этом сырье. И их не будет. Минус рабочие места и добавочная стоимость национального продукта. Здравствуй, усиление сырьевого характера украинской экономики. Кроме того, добыча редкозема требует много водных ресурсов, загрязняет экологию и даже может повышать радиационный фон. Терпеть такое для развития своей промышленности - это одно. А быть сырьевым придатком - совсем другое. В первом случае, профит от переработки сырья остается в стране в виде налогов, добавочной стоимости и инвестиций, во втором - все присваивается ТНК и выводится из страны.Конечно, можно надеяться, что у нас остается инструмент в виде экспортных пошлин и ренты за добычу природных ресурсов. Но не будем наивными. Кто у нас осмелится ввести пошлины и высокую ренту против ТНК? Тем более, американских. Посмотрите сейчас на Колумбию и Панаму, и все поймете. Времена национализации добывающих отраслей молодыми государствами остались в 20 веке. Это тогда на волне антиколониализма такое было модно. Сейчас процессы контроля за природными ресурсами осуществляются с помощью "мертвой хватки", как у питбуля. Попытки вырвать у него "кость" его только раззадоривают...Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаТрамп затребовал природные ресурсы Украины. ... Это ещё одна причина для США вести дело к заморозке конфликта на Украине, а для России — продолжать наступление. Какие бы ни были мотивы у Трампа, в том числе чисто внутриполитического свойства, в Вашингтоне всегда будет достаточно людей, мечтающих окончательно закрепить за своими ТНК природные ресурсы и другие лакомые куски на временно отпавшей русской земле, остающейся под контролем киевского режима. Наша задача — вернуть себе всё своё. Конечно, в этом казусе Трамп, как ему свойственно, во многом блефует. Не так-то просто отыскать на нынешней Украине достаточные энергетические мощности для добывания редкоземельных металлов. И это ещё один аргумент за то, что СВО должна быть продолжена — и доведена до победного конца. Тем более что дело ведь не только в металлах. Есть и другие полезные ископаемые, и плодородные почвы, атомные электростанции, подземные хранилища газа и газотранспортная инфраструктура, остатки промышленности, выход к Чёрному морю и многое другое. Да и просто территория на Европейском континенте, граничащая с Россией и очень удобная для развёртывания военной инфраструктуры США и НАТО, в том числе на базе сохранившейся советской военной инфраструктуры.И всё это Трамп намерен получить за бесценок — с учётом долгов по американской помощи, а также за счёт будущих поставок. А киевские марионетки готовы всё это отдать. Якобы это было одним из пунктов т. н. "плана победы" Зеленского. По сути дела, через Трампу уже мало прослыть "миротворцем" — через заморозку конфликта он замахнулся на исконно русские земли. Очевидно, что Россия ни в коем случае не должна соглашаться на такой сценарий. Об этом уже было достаточно сказано на всех официальных уровнях, в том числе на самом высоком. Америке — не место на Украине, как и другим западным странам. Это наша земля.Общественный деятель Татьяна ПопЕсть у наших "бывших партнеров по политическому процессу" такая историческая дурная привычка – делить шкуру неубитого медведя. Вчера к ночи Трамп, уже неделю уверяющий, что идет какой-то прогресс по контактам с Россией, выдвинул первые публичные требования к Украине. Хочу, говорит, редкоземельные металлы, да на блюдечке, с желто-голубой каемочкой. Туземцы, как и положено туземцам в колонии, немедленно возрадовались – "белый господин" с ними и их (пока) не бросит. В торг тут же попытался вступить Шольц, заявивший, что украинские ресурсы надо оставить на "последующее восстановление Украины". Немцы, как все помнят, исторически хорошо подкованы в ресурсах Украины, и наверняка сейчас вместе с остальными евроспонсорами войны запереживали, что они тоже инвестировали в конфликт, а американцы хотят снимать самые жирные сливки. Откровенно говоря, с удовольствием бы понаблюдала за дальнейшим "укреплением евроатлантического партнерства", но уже к утру сами украинские СМИ откопали зраду… Основная часть полезных ископаемых в целом и редкоземельных металлов в частности, на территории бывшей Украины находится в ДНР и ЛНР, которые уже давно не Украина, а также в Днепропетровской области, к которой как раз приближается линия фронта. В середине января мой давний знакомый, глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что наша армия взяла под контроль Шевченковское литиевое месторождение — одно из крупнейших в Европе. Кстати, сегодня отмечается 80-летие Ялтинской конференции, на которой были заложены основы послевоенного мира. Их, как мы знаем, благополучно слили наши бывшие союзники, еще сразу после разгрома Гитлера объединившиеся в антисоветский блок. Сейчас подходит к концу уже их однополярный "миропорядок, основанный на правилах". Значит, где-то впереди большие торги, а не крысятничество остатков богатств Украины, которым сейчас развлекаются Трамп с просроченным.Политический аналитик Дмитрий СпивакА шо скажут бриты по поводу желаний Трампа получать украинские редкоземельные металлы? Там вроде в 100-летнем Соглашении тоже не о персиках и клубнике идет речь...Политолог Юрий БаранчикТут всё такое красивое, что даже сложно начать. Наверное, надо отметить саму бизнес-схему: развязать войну, довести до ручки, потом выкатить счёт. Стоит распиарить эти откровения Трампа на Глобальном Юге, чтобы там четко понимали, чем заканчивается "американская поддержка". Что именно имел в виду Трамп из редкоземов – неизвестно, но существующие геологические карты достаточно подробно описывают, что где на Украине лежит. Если вкратце, то чем юго-восточнее – тем больше интересного. Особняком стоит регион Карпат и рядом. Соответственно, чем дальше мы продвигаемся, тем меньше пирог, который Киев мог бы потенциально отдать Трампу. 70% общей суммы редкоземельных металлов на карте некогда Украины приходится на ДНР, ЛНР и Днепропетровскую область. Определенный нюанс в том, что тот же литий можно более эффективно добыть в Латинской Америке. Его там больше, процесс налажен. Украина это, как ни крути, более рискованный для инвестиций регион, а с разбитой энергосистемой добыча ископаемых в ближайшее время невозможна.Без договоренностей с Россией освоение украинских месторождений США вряд ли возможно. И тут уже включается другой контур – что с этого России. Но это отдельный разговор. В плане потенциального обмена между Киевом и Вашингтоном нужна конкретизация, иначе Зе может с чистой совестью предложить Трампу, скажем, крымский титан. Ну а чего, это ж, по мнению, США Украина. Сам Зеленский расплатиться недрами не против. Всё равно ему с них ничего не добывать, а то, что они по украинской конституции являются собственностью народа – так сколько там осталось того народа, и в каком общеизвестном месте находится украинская конституция. Шансы на сделку высоки, потому что "ресурсы в обмен на оружие и деньги" - это один из пунктов плана Зеленского. Помните, был такой? А значит, обе переговорные стороны сходятся в готовности отдать украинские ископаемые Вашингтону. Вопрос в том, во сколько их оценят. Скорее всего, Трамп потребует их в оплату уже поставленного, и это будет большой сюрприз для Киева, привыкшего за три года к тому, что кредиты – это как гранты, по ним рассчитываться не придется. Если Зеленскому дадут слить США ресурсы, то каких-либо перспектив у Украины не будет тем более. И ряд украинских ЛОМов это понимает, несколько отпетых наци запостили у себя опросы, из которых следует, что процентов 80 аудитории категорически не согласна с передачей ресурсов США. Впрочем, кого это волнует?Историк, политолог Павел ДанилинВ одном из выступлений еще работавший тогда на Fox News критик поддавшейся соблазнам глобализма современной Америки Такер Карлсон произнес такую фразу о конфликте на Украине: "Для чего Байден поддерживает войну? Для чего гибель украинцев? Для чего уничтожать целую страну? Потому что BlackRock планирует разбогатеть". Что же это за BlackRock такой, что ради него устраивают войны? Black Rock практически захватила Украину. Все началось сразу после победы Евромайдана, когда в 2014 году в ходе массового банкротства украинских банков страна лишилась около сотни кредитных организаций. Их активы были выведены в офшоры компанией Dragon Capital, которая, в свою очередь, находилась под влиянием крупнейшего инвестбанка Goldman Sachs, а инвестиционным партнером у Dragon Capital был Джордж Сорос. При этом обе эти структуры имеют старшего партнера – компанию BlackRock. Так активы украинских банков, выведенные в офшор, пополнили инвестиционный портфель "Большой Троицы". Примерно в то же время Украиной в аренду на 50 лет была передана часть земель сельхозназначения в наиболее плодородных областях страны. Бенефициаром стала американская корпорация Chevron. Крупнейшими владельцами которой является та самая "Большая Троица" - Vanguard и BlackRock. После начала СВО BlackRock получила контроль еще и над крупнейшими украинскими предприятиями. Среди них "Метинвест", "Нафтогаз", "Укрзалізниця" и "Укрэнерго". Также именно BlackRock получила со стороны Зеленского генеральный подряд на "восстановление" Украины. Фактически у Украины есть хозяин, и это BlackRock. Именно в ее интересах был разожжен украинский конфликт. Сегодня BlackRock требует учета ее интересов при заключении любых соглашений о мире. Трамп озвучивает требования корпорации. Основные редкоземельные металлы находятся на территории регионов, на которые претендует Венгрия и Румыния, а также на Западе Украины (Польша) и часть в Донецком (теперь это Россия) и Криворожском бассейне (пока Украина). Очевидно, что нас эти требования Трампа не касаются.* запрещённая в РФ террористическая организацияЕщё на эту тему: Шольцу не понравилось потребительское отношение Трампа к Украине

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эксклюзив, украина, дональд трамп, владимир зеленский, ес, олаф шольц, россия, сша, соцсети, природные ресурсы