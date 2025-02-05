"Надо бы вернуться туда – на пик": эксперт объяснил, хочет ли Трамп добиться безъядерного мира - 05.02.2025 Украина.ру
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"Надо бы вернуться туда – на пик": эксперт объяснил, хочет ли Трамп добиться безъядерного мира
"Надо бы вернуться туда – на пик": эксперт объяснил, хочет ли Трамп добиться безъядерного мира - 05.02.2025 Украина.ру
"Надо бы вернуться туда – на пик": эксперт объяснил, хочет ли Трамп добиться безъядерного мира
Трамп еще с 1980-х годов делал заявления по поводу ядерного разоружения. Суть от этого не меняется для тех, кто находится на перекрестье американского прицела: РФ, Китай, КНДР и Иран. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор" Дмитрий Стефанович
2025-02-05T03:15
2025-02-05T03:15
новости
сша
россия
китай
дональд трамп
ядерное оружие
гиперзвук
арсенал
оружие
барак обама
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Ранее президент США Дональд Трамп сделал ряд заявлений на тему стратегических вооружений. В том числе он сказал, что Россия и Китай якобы готовы к сокращению своих ядерных арсеналов.О том, что надо продолжать сокращать ядерное вооружение, в США говорили еще при экс-президенте Бараке Обаме, но потом ситуация поменялась, отметил эксперт.При этом Трамп еще с 1980-х годов делал множество заявлений, что он выступает за ядерное разоружение, отметил он.Хочет ли Трамп добиться безъядерного мира, закрепив американское доминирование за счет очевидного преимущества в силах общего назначения — это каждый решает для себя, указал эксперт."Суть от этого не меняется для тех, кто находится на перекрестье американского прицела: Россия, Китай, КНДР и Иран. Что касается гиперзвукового оружия, то и в предыдущее свое президентство Трамп об этом много говорил", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Стефановича: Трамп уже втянул Россию в ракетную гонку, которая из-за Украины будет вдвойне опасной на сайте Украина.ру.О том, как может измениться стратегия США по отношению к Китаю — в материале "Все трепещите. Михаил Делягин о том, как Трамп из "злата" превращает США в "булат" и ставит мир на колени" на сайте Украина.ру.
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новости, сша, россия, китай, дональд трамп, ядерное оружие, гиперзвук, арсенал, оружие, барак обама, кнр (китай), кндр, железный купол, космос
Новости, США, Россия, Китай, Дональд Трамп, Ядерное оружие, гиперзвук, арсенал, оружие, Барак Обама, КНР (Китай), КНДР, железный купол, космос

"Надо бы вернуться туда – на пик": эксперт объяснил, хочет ли Трамп добиться безъядерного мира

03:15 05.02.2025
 
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© Public domain
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Трамп еще с 1980-х годов делал заявления по поводу ядерного разоружения. Суть от этого не меняется для тех, кто находится на перекрестье американского прицела: РФ, Китай, КНДР и Иран. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор" Дмитрий Стефанович
Ранее президент США Дональд Трамп сделал ряд заявлений на тему стратегических вооружений. В том числе он сказал, что Россия и Китай якобы готовы к сокращению своих ядерных арсеналов.
О том, что надо продолжать сокращать ядерное вооружение, в США говорили еще при экс-президенте Бараке Обаме, но потом ситуация поменялась, отметил эксперт.
"По слухам, когда Трампу показали знаменитую картинку с ядерными арсеналами США – их пик, а затем резкое падение в 1980-х, 1990-х и 2000-х годах – он, якобы, сказал своим советникам: "Надо бы вернуться туда – на пик", — подчеркнул Стефанович.
При этом Трамп еще с 1980-х годов делал множество заявлений, что он выступает за ядерное разоружение, отметил он.
Хочет ли Трамп добиться безъядерного мира, закрепив американское доминирование за счет очевидного преимущества в силах общего назначения — это каждый решает для себя, указал эксперт.
"Суть от этого не меняется для тех, кто находится на перекрестье американского прицела: Россия, Китай, КНДР и Иран. Что касается гиперзвукового оружия, то и в предыдущее свое президентство Трамп об этом много говорил", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрия Стефановича: Трамп уже втянул Россию в ракетную гонку, которая из-за Украины будет вдвойне опасной на сайте Украина.ру.
О том, как может измениться стратегия США по отношению к Китаю — в материале "Все трепещите. Михаил Делягин о том, как Трамп из "злата" превращает США в "булат" и ставит мир на колени" на сайте Украина.ру.
Сергей Храпач интервью
Вчера, 06:30
Чистая математика, ничего личного. Сергей Храпач о том, как в ЦРУ готовят переговоры Трампа с ПутинымВ США есть две группы, которые через ЦРУ будут влиять на решения Трампа по Украине. Первые манипулируют мнением президента США, наступая ему на больную мозоль амбиций. Вторые будут пытаться продвинуть "План Маршалла – 2". Кто победит, пока не ясно.
 
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