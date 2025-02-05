https://ukraina.ru/20250205/1060800882.html

"Надо бы вернуться туда – на пик": эксперт объяснил, хочет ли Трамп добиться безъядерного мира

"Надо бы вернуться туда – на пик": эксперт объяснил, хочет ли Трамп добиться безъядерного мира - 05.02.2025 Украина.ру

"Надо бы вернуться туда – на пик": эксперт объяснил, хочет ли Трамп добиться безъядерного мира

Трамп еще с 1980-х годов делал заявления по поводу ядерного разоружения. Суть от этого не меняется для тех, кто находится на перекрестье американского прицела: РФ, Китай, КНДР и Иран. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор" Дмитрий Стефанович

2025-02-05T03:15

2025-02-05T03:15

2025-02-05T03:15

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китай

дональд трамп

ядерное оружие

гиперзвук

арсенал

оружие

барак обама

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Ранее президент США Дональд Трамп сделал ряд заявлений на тему стратегических вооружений. В том числе он сказал, что Россия и Китай якобы готовы к сокращению своих ядерных арсеналов.О том, что надо продолжать сокращать ядерное вооружение, в США говорили еще при экс-президенте Бараке Обаме, но потом ситуация поменялась, отметил эксперт.При этом Трамп еще с 1980-х годов делал множество заявлений, что он выступает за ядерное разоружение, отметил он.Хочет ли Трамп добиться безъядерного мира, закрепив американское доминирование за счет очевидного преимущества в силах общего назначения — это каждый решает для себя, указал эксперт."Суть от этого не меняется для тех, кто находится на перекрестье американского прицела: Россия, Китай, КНДР и Иран. Что касается гиперзвукового оружия, то и в предыдущее свое президентство Трамп об этом много говорил", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Стефановича: Трамп уже втянул Россию в ракетную гонку, которая из-за Украины будет вдвойне опасной на сайте Украина.ру.О том, как может измениться стратегия США по отношению к Китаю — в материале "Все трепещите. Михаил Делягин о том, как Трамп из "злата" превращает США в "булат" и ставит мир на колени" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250204/1060783489.html

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новости, сша, россия, китай, дональд трамп, ядерное оружие, гиперзвук, арсенал, оружие, барак обама, кнр (китай), кндр, железный купол, космос