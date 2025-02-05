"Надо бы вернуться туда – на пик": эксперт объяснил, хочет ли Трамп добиться безъядерного мира
© Public domain
© Public domain
Трамп еще с 1980-х годов делал заявления по поводу ядерного разоружения. Суть от этого не меняется для тех, кто находится на перекрестье американского прицела: РФ, Китай, КНДР и Иран. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор" Дмитрий Стефанович
О том, что надо продолжать сокращать ядерное вооружение, в США говорили еще при экс-президенте Бараке Обаме, но потом ситуация поменялась, отметил эксперт.
"По слухам, когда Трампу показали знаменитую картинку с ядерными арсеналами США – их пик, а затем резкое падение в 1980-х, 1990-х и 2000-х годах – он, якобы, сказал своим советникам: "Надо бы вернуться туда – на пик", — подчеркнул Стефанович.
При этом Трамп еще с 1980-х годов делал множество заявлений, что он выступает за ядерное разоружение, отметил он.
Хочет ли Трамп добиться безъядерного мира, закрепив американское доминирование за счет очевидного преимущества в силах общего назначения — это каждый решает для себя, указал эксперт.
Полный текст интервью Дмитрия Стефановича: Трамп уже втянул Россию в ракетную гонку, которая из-за Украины будет вдвойне опасной на сайте Украина.ру.
О том, как может измениться стратегия США по отношению к Китаю — в материале "Все трепещите. Михаил Делягин о том, как Трамп из "злата" превращает США в "булат" и ставит мир на колени" на сайте Украина.ру.
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