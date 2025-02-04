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Киев готов обсуждать с Вашингтоном выборы на Украине

Киев готов обсуждать с Вашингтоном выборы на Украине - 04.02.2025 Украина.ру

Киев готов обсуждать с Вашингтоном выборы на Украине

Киев согласен с идеей официального Вашингтона провести выборы на Украине до конца 2025 года и готов её обсуждать с Белым домом. Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова

2025-02-04T17:55

2025-02-04T17:55

2025-02-04T17:55

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"С украинской стороной в США пока не обсуждали необходимость проведения выборов до конца 2025 года. Однако если команда (президента США Дональда) Трампа будет его поднимать, Украина готова к обсуждению", - заявила Маркарова.Она также отметила, что в 2023-2024 годах при обсуждении проблемы выборов на Украине в Киеве настаивали на возможности проведения избирательных процессов только после завершения СВО.Москва не считает Владимира Зеленского легитимным президентом Украины и не видит смысла подписывать с ним мирные договорённости, которым должны предшествовать переговоры. О готовности к переговорам с Москвой в том числе и по украинской проблеме до и после избрания президентом США заявлял Дональд Трамп.Новая администрация Белого дома заявила о желательности выборов на Украине до конца 2025 года. Об этом заявлял в том числе спецпредставитель Дональда Трампа по Украине Кит Келлог.Подробности в публикации Вашингтон желает выборов на Украине до конца года - спецпосланник президента США Келлог

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новости, украина, сша, киев, дональд трамп, оксана маркарова, кит келлог, переговоры, сво, дипломатия, дипломатические отношения, дипломаты, международные отношения, международная политика