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Киев готов обсуждать с Вашингтоном выборы на Украине
Киев готов обсуждать с Вашингтоном выборы на Украине - 04.02.2025 Украина.ру
Киев готов обсуждать с Вашингтоном выборы на Украине
Киев согласен с идеей официального Вашингтона провести выборы на Украине до конца 2025 года и готов её обсуждать с Белым домом. Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова
2025-02-04T17:55
2025-02-04T17:55
2025-02-04T17:55
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"С украинской стороной в США пока не обсуждали необходимость проведения выборов до конца 2025 года. Однако если команда (президента США Дональда) Трампа будет его поднимать, Украина готова к обсуждению", - заявила Маркарова.Она также отметила, что в 2023-2024 годах при обсуждении проблемы выборов на Украине в Киеве настаивали на возможности проведения избирательных процессов только после завершения СВО.Москва не считает Владимира Зеленского легитимным президентом Украины и не видит смысла подписывать с ним мирные договорённости, которым должны предшествовать переговоры. О готовности к переговорам с Москвой в том числе и по украинской проблеме до и после избрания президентом США заявлял Дональд Трамп.Новая администрация Белого дома заявила о желательности выборов на Украине до конца 2025 года. Об этом заявлял в том числе спецпредставитель Дональда Трампа по Украине Кит Келлог.Подробности в публикации Вашингтон желает выборов на Украине до конца года - спецпосланник президента США Келлог
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, сша, киев, дональд трамп, оксана маркарова, кит келлог, переговоры, сво, дипломатия, дипломатические отношения, дипломаты, международные отношения, международная политика
Новости, Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Оксана Маркарова, Кит Келлог, переговоры, СВО, дипломатия, дипломатические отношения, дипломаты, международные отношения, Международная политика
Киев готов обсуждать с Вашингтоном выборы на Украине
Киев согласен с идеей официального Вашингтона провести выборы на Украине до конца 2025 года и готов её обсуждать с Белым домом. Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова
"С украинской стороной в США пока не обсуждали необходимость проведения выборов до конца 2025 года. Однако если команда (президента США Дональда) Трампа будет его поднимать, Украина готова к обсуждению", - заявила Маркарова.
Она также отметила, что в 2023-2024 годах при обсуждении проблемы выборов на Украине в Киеве настаивали на возможности проведения избирательных процессов только после завершения СВО.
Москва
не считает Владимира Зеленского
легитимным президентом Украины и не видит смысла подписывать с ним мирные договорённости, которым должны предшествовать переговоры. О готовности к переговорам с Москвой в том числе и по украинской проблеме до и после избрания президентом США заявлял Дональд Трамп.
Новая администрация Белого дома заявила о желательности выборов на Украине до конца 2025 года. Об этом заявлял в том числе спецпредставитель Дональда Трампа по Украине Кит Келлог
.