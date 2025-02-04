Ликвидация Приднестровья и уход России с Днестра. Истинная цель газового шантажа со стороны Молдавии
© РИА Новости . Артем Кулекин / Перейти в фотобанкАкция протеста на границе Приднестровья с Молдавией
Приднестровье снова получает газ из Молдавии. С 1 по 3 февраля республика получила более 5,7 млн кубометров голубого топлива, сообщила компания "Энеркогом" на своей странице в соцсетях
Закупленный на биржах Румынии и Болгарии газ транспортировался через Трасбалканский коридор по газопроводу Яссы – Унгены, уточнили представители компании.
По их данным, в Приднестровье 1 февраля было поставлено 450 тысяч кубометров, 2 февраля — 2,7 миллиона кубометров, 3 февраля — 2,575 миллиона кубометров.
Поставки газа начались после решения комиссии по чрезвычайным ситуациям Молдавии одобрить выделение 20 млн евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья. Молдавский государственный поставщик "Энергоком" 1 февраля приступил к закупкам природного газа на европейских биржах для обеспечения потребителей Приднестровья.
В тот же день возобновила генерацию электроэнергии на газе Молдавская ГРЭС, расположенная в ПМР. Уже 2 февраля в жилые дома поступило тепло.
Кишинев отгрузит всего три миллиона кубометров газа в рамках соглашения о займе, а Тирасполь должен будет их вернуть до 1 марта.
Глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский 3 февраля заявил, что помощи ЕС хватит на десять дней, и что республике нужен полноценный контракт по доставке газа.
"Надо выходить на заключение контрактных обязательств с компаниями, которые нам будут поставлять газ. Мы будем его оплачивать от того кредита, который предоставляет Российская Федерация. Это вопрос тоже непростой, надо постоянно быть в работе, чтобы мы плавно перетекли в следующий этап теплоснабжения", — процитировала слова Красносельского его пресс-служба.
Тем временем Евросоюз высказал готовность выделить еще 60 млн евро на преодоление энергетического кризиса в Приднестровье, но при определенных условиях. По словам еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос, от Тирасполя требуется выполнение условий, связанных с соблюдением прав человека.
В целом Европейская комиссия готова в течение двух лет выделить на полную интеграцию Кишинева в энергетический рынок Евросоюза 250 млн евро, отмечается в сообщении ЕК, опубликованном 4 февраля.
Для достижения этой цели Еврокомиссия согласовала с Кишиневом "всеобъемлющую стратегию энергетической независимости и устойчивости Молдавии".
"Она преследует двойную цель: отвязать Молдову от ненадежности поставок российской энергии и полностью интегрировать ее в энергетический рынок ЕС", — отметили в Европейской комиссии.
17 января, 17:49Через Молдавию и Украину. По какой трубе Приднестровье получит "гуманитарный газ" от РоссииРоссия готова помочь Приднестровью преодолеть энергетический кризис, который в республике настал после прекращения поставок российского газа в начале этого года. Об этом сообщил глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский 15 января
По словам ветерана спецслужб Молдавии и ПМР, специалиста по информационным и психологическим операциям Дмитрия Соина, Евросоюз, Молдавия, и где-то на заднем плане Украина, используют газовый кризис как предлог для того, чтобы разыграть свою политическую карту против России.
Об этом отчетливо свидетельствуют последние события: сначала Молдавия заблокировала российскую помощь, а потом восстановила газоснабжение ПМР на десять дней, напомнил он.
"Уже сегодня на встрече президента Молдавии Майи Санду с представителями Еврокомиссии была сформулирована и выдвинута концепция о продлении газового проекта. К сожалению, подтвердились мои подозрения, что продление газовой помощи со стороны ЕС будет сопряжено с политическими условиями. Евросоюз требует, чтобы Приднестровье в том числе такие темы, как права человека, согласовало с молдавскими властями", — рассказал Соин.
Это значит, что Приднестровье для получения помощи от ЕС должно поступиться суверенитетом в пользу Молдавии, которая начнет выяснять, как обстоят дела с правами человека в регионе, добавил эксперт.
Второй важный момент: Молдавия и ЕС получат право контролировать расхода газа внутри Приднестровья. Вместе с получением полной отчетности о расходовании этого топлива, Кишинев и Брюссель установят экономический контроль над регионом, сказал Соин.
"Третьи важный момент — это постепенный переход на рыночные цены по оплате газа и электричества для жителей Приднестровья. Это будет означать гуманитарную катастрофу, потому что в Приднестровье цены на газ и электричество традиционно в несколько раз ниже, чем в Молдавии. Люди испытают жесткую шоковую терапию", — заявил эксперт, подчеркнув, что конечной целью этой газовой игры является ликвидация ПМР, вместе с российским военным присутствием на этой территории.
Соин коснулся планов руководства Приднестровской Молдавской Республики заключить контракты с компаниями, которые будут поставлять в регион газ, купленный на российские деньги. Он напомнил, что официальные лица Молдавии, в том числе премьер-министр Дорин Речан и вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян четко заявили, что связанный с Россией газ в Приднестровье поступать не будет.
"Молдавское руководство сейчас переключает вопрос снабжения республики газом на Европу, отрывая этим самым Приднестровье от России. Если ранее Молдавия в ущерб собственному населению перешла на закупки газа в ЕС, то теперь тоже самое она делает с Приднестровьем", — сказал Соин.
В тоже время надо понимать, что прямой трубопровод из России в ПМР через Украину, по которому регион ранее получал газ, сейчас не действует, а окружные пути заблокированы, отметил эксперт.
По его словам, Евросоюз и Молдавия выстроили такую политическую и логистическую игру, которая им обеспечивает временное преимущество.
"Я думаю, что Россия тоже прорабатывает сейчас какие-то ответные меры, но это уже вопрос к компетентным правительственным структурам и к "Газпрому". Однако если мы отойдем от сугубо технических моментов и перейдем к политическим, то заметен курс на ликвидацию государственности Приднестровья и всех видах российского присутствия на берегах Днестра с использованием газового шантажа", — подытожил Дмитрий Соин.
10 января, 18:15Энергетический кризис как пролог к силовым действиям. Кто хочет расправиться с Приднестровьем На фоне прекращения поставок газа в Приднестровье с 1 января текущего года, ситуация в республике перерастает в техногенную, экономическую и гуманитарную катастрофу. Однако регион могут ожидать и гораздо более худшие последствия.
Почему Приднестровье оказалось в газовой блокаде?
Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) полностью лишилась газоснабжения после 1 января этого года. Из-за нежелания Кишинёва выплачивать долг "Газпрому", российская компания с начала года прекратила поставки голубого топлива в Молдавию. Одновременно с этим Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию.
В конце 2024 года руководство "Газпрома" пыталось найти решение для продления поставок газа для нужд Приднестровья, в том числе через Трансбалканский газопровод. Однако Кишинёв увязал вопрос транзита голубого топлива для ПМР с задолженностью за газ перед российской компанией.
Молдавия отказалась от закупок российского газа еще в 2022 году, не урегулировав при этом старые задолженности. И хотя страна покупает газ на спотовом рынке, ее население ощутило последствия прекращения поставок газа в ПМР, так как 80% потребностей республики в электроэнергии покрывает Молдавская ГРЭС, расположенная на территории Приднестровья.
В ПМР на фоне энергетического развивается настоящий гуманитарный кризис. В республике был введен режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
Россия предложила организовать поставки гуманитарного газа для нужд населения республики и для промышленных предприятий. Предложенная схема подразумевала выделение средств Тирасполю на покупки газа на спотовом рынке.
К сожалению, ее невозможно реализовать без согласия Кишинёва, так как газотранспортные маршруты, по которым купленный газ мог бы попасть к потребителям в Приднестровье, все равно пересекают территорию Молдавии.
Однако молдавская сторона увязала помощь ПМР с выводом оттуда российских миротворцев. Президент Майа Санду также заявила, что гуманитарные поставки газа через посредников незаконные с точки зрения молдавского законодательства. Через некоторое время Молдавия организовала те же гуманитарные поставки газа из Евросоюза, только в весьма ограниченном количестве и с рядом условий политического толка.
Больше об этой теме в материале Татьяны Стоянович Атаковать или обезлюдить. В чем заключается стратегия Санду по Приднестровью