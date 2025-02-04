https://ukraina.ru/20250204/1060820853.html

Ликвидация Приднестровья и уход России с Днестра. Истинная цель газового шантажа со стороны Молдавии

Ликвидация Приднестровья и уход России с Днестра. Истинная цель газового шантажа со стороны Молдавии - 04.02.2025 Украина.ру

Ликвидация Приднестровья и уход России с Днестра. Истинная цель газового шантажа со стороны Молдавии

Приднестровье снова получает газ из Молдавии. С 1 по 3 февраля республика получила более 5,7 млн кубометров голубого топлива, сообщила компания "Энеркогом" на своей странице в соцсетях

2025-02-04T18:53

2025-02-04T18:53

2025-02-04T18:53

эксклюзив

приднестровье

молдавия

дмитрий соин

вадим красносельский

ес

еврокомиссия

газпром

пмр

российский газ

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Закупленный на биржах Румынии и Болгарии газ транспортировался через Трасбалканский коридор по газопроводу Яссы – Унгены, уточнили представители компании.По их данным, в Приднестровье 1 февраля было поставлено 450 тысяч кубометров, 2 февраля — 2,7 миллиона кубометров, 3 февраля — 2,575 миллиона кубометров.Поставки газа начались после решения комиссии по чрезвычайным ситуациям Молдавии одобрить выделение 20 млн евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья. Молдавский государственный поставщик "Энергоком" 1 февраля приступил к закупкам природного газа на европейских биржах для обеспечения потребителей Приднестровья. В тот же день возобновила генерацию электроэнергии на газе Молдавская ГРЭС, расположенная в ПМР. Уже 2 февраля в жилые дома поступило тепло.Кишинев отгрузит всего три миллиона кубометров газа в рамках соглашения о займе, а Тирасполь должен будет их вернуть до 1 марта.Глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский 3 февраля заявил, что помощи ЕС хватит на десять дней, и что республике нужен полноценный контракт по доставке газа."Надо выходить на заключение контрактных обязательств с компаниями, которые нам будут поставлять газ. Мы будем его оплачивать от того кредита, который предоставляет Российская Федерация. Это вопрос тоже непростой, надо постоянно быть в работе, чтобы мы плавно перетекли в следующий этап теплоснабжения", — процитировала слова Красносельского его пресс-служба.Тем временем Евросоюз высказал готовность выделить еще 60 млн евро на преодоление энергетического кризиса в Приднестровье, но при определенных условиях. По словам еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос, от Тирасполя требуется выполнение условий, связанных с соблюдением прав человека.В целом Европейская комиссия готова в течение двух лет выделить на полную интеграцию Кишинева в энергетический рынок Евросоюза 250 млн евро, отмечается в сообщении ЕК, опубликованном 4 февраля.Для достижения этой цели Еврокомиссия согласовала с Кишиневом "всеобъемлющую стратегию энергетической независимости и устойчивости Молдавии"."Она преследует двойную цель: отвязать Молдову от ненадежности поставок российской энергии и полностью интегрировать ее в энергетический рынок ЕС", — отметили в Европейской комиссии.По словам ветерана спецслужб Молдавии и ПМР, специалиста по информационным и психологическим операциям Дмитрия Соина, Евросоюз, Молдавия, и где-то на заднем плане Украина, используют газовый кризис как предлог для того, чтобы разыграть свою политическую карту против России.Об этом отчетливо свидетельствуют последние события: сначала Молдавия заблокировала российскую помощь, а потом восстановила газоснабжение ПМР на десять дней, напомнил он."Уже сегодня на встрече президента Молдавии Майи Санду с представителями Еврокомиссии была сформулирована и выдвинута концепция о продлении газового проекта. К сожалению, подтвердились мои подозрения, что продление газовой помощи со стороны ЕС будет сопряжено с политическими условиями. Евросоюз требует, чтобы Приднестровье в том числе такие темы, как права человека, согласовало с молдавскими властями", — рассказал Соин.Это значит, что Приднестровье для получения помощи от ЕС должно поступиться суверенитетом в пользу Молдавии, которая начнет выяснять, как обстоят дела с правами человека в регионе, добавил эксперт.Второй важный момент: Молдавия и ЕС получат право контролировать расхода газа внутри Приднестровья. Вместе с получением полной отчетности о расходовании этого топлива, Кишинев и Брюссель установят экономический контроль над регионом, сказал Соин.Соин коснулся планов руководства Приднестровской Молдавской Республики заключить контракты с компаниями, которые будут поставлять в регион газ, купленный на российские деньги. Он напомнил, что официальные лица Молдавии, в том числе премьер-министр Дорин Речан и вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян четко заявили, что связанный с Россией газ в Приднестровье поступать не будет."Молдавское руководство сейчас переключает вопрос снабжения республики газом на Европу, отрывая этим самым Приднестровье от России. Если ранее Молдавия в ущерб собственному населению перешла на закупки газа в ЕС, то теперь тоже самое она делает с Приднестровьем", — сказал Соин.В тоже время надо понимать, что прямой трубопровод из России в ПМР через Украину, по которому регион ранее получал газ, сейчас не действует, а окружные пути заблокированы, отметил эксперт.По его словам, Евросоюз и Молдавия выстроили такую политическую и логистическую игру, которая им обеспечивает временное преимущество."Я думаю, что Россия тоже прорабатывает сейчас какие-то ответные меры, но это уже вопрос к компетентным правительственным структурам и к "Газпрому". Однако если мы отойдем от сугубо технических моментов и перейдем к политическим, то заметен курс на ликвидацию государственности Приднестровья и всех видах российского присутствия на берегах Днестра с использованием газового шантажа", — подытожил Дмитрий Соин.Почему Приднестровье оказалось в газовой блокаде?Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) полностью лишилась газоснабжения после 1 января этого года. Из-за нежелания Кишинёва выплачивать долг "Газпрому", российская компания с начала года прекратила поставки голубого топлива в Молдавию. Одновременно с этим Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию.В конце 2024 года руководство "Газпрома" пыталось найти решение для продления поставок газа для нужд Приднестровья, в том числе через Трансбалканский газопровод. Однако Кишинёв увязал вопрос транзита голубого топлива для ПМР с задолженностью за газ перед российской компанией.Молдавия отказалась от закупок российского газа еще в 2022 году, не урегулировав при этом старые задолженности. И хотя страна покупает газ на спотовом рынке, ее население ощутило последствия прекращения поставок газа в ПМР, так как 80% потребностей республики в электроэнергии покрывает Молдавская ГРЭС, расположенная на территории Приднестровья.В ПМР на фоне энергетического развивается настоящий гуманитарный кризис. В республике был введен режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.Россия предложила организовать поставки гуманитарного газа для нужд населения республики и для промышленных предприятий. Предложенная схема подразумевала выделение средств Тирасполю на покупки газа на спотовом рынке. К сожалению, ее невозможно реализовать без согласия Кишинёва, так как газотранспортные маршруты, по которым купленный газ мог бы попасть к потребителям в Приднестровье, все равно пересекают территорию Молдавии.Однако молдавская сторона увязала помощь ПМР с выводом оттуда российских миротворцев. Президент Майа Санду также заявила, что гуманитарные поставки газа через посредников незаконные с точки зрения молдавского законодательства. Через некоторое время Молдавия организовала те же гуманитарные поставки газа из Евросоюза, только в весьма ограниченном количестве и с рядом условий политического толка.Больше об этой теме в материале Татьяны Стоянович Атаковать или обезлюдить. В чем заключается стратегия Санду по Приднестровью

https://ukraina.ru/20250117/1060345160.html

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Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, приднестровье, молдавия, дмитрий соин, вадим красносельский, ес, еврокомиссия, газпром, пмр, российский газ