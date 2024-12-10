https://ukraina.ru/20241210/1059550701.html

Тимофей Борисов: Deep state Германии готовится к "превентивной" войне с Россией, осталось возродить армию

Тимофей Борисов: Deep state Германии готовится к "превентивной" войне с Россией, осталось возродить армию - 10.12.2024 Украина.ру

Тимофей Борисов: Deep state Германии готовится к "превентивной" войне с Россией, осталось возродить армию

Немецкий политикум, то, что мы называем глубинным государством, готовится к войне с Россией, называются даже сроки. Они утверждают, что Россия нападет к 2030 году. Эта риторика один в один совпадает с той, которая применялась во времена гитлеровской Германии: мы должны остановить большевизм, защитить малые страны Европы.

2024-12-10T16:30

2024-12-10T16:30

2024-12-10T18:00

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов.- Тимофей, с разницей в неделю в Киеве побывали нынешний канцлер Германии Олаф Шольц и его вероятный сменщик на этом посту лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц. Какие цели преследовали оба политика во время своих визитов в столицу Украины?- Чисто предвыборные и визит солидарности для Зеленского. Кроме того, Шольц привез с собой не только серебристый чемоданчик, но и пакет помощи на 650 млн евро в этом чемоданчике.Мерц приехал, чтобы также показать солидарность с Украиной, а немцам продемонстрировать, что их будущий канцлер тоже будет поддерживать украинский режим, так как 70% немцев выступают за помощь Киеву. Но от Мерца мало что зависит. Он представляет оппозиционную партию, которая не может выделить никакой помощи. Он не привез ничего, кроме обещаний.Выглядело это очень курьезно, поскольку он итоговой пресс-конференции заявил, что надо предостеречь от ослабления помощи Украине. То есть фактически он предостерег сам себя и свою партию, потому что именно он станет будущим канцлером. Выглядело это весьма потешно, но немецкому народу это заходит. Но все это надо рассматривать через призму скорых выборов в Германии.- А победа Мерца уже предрешена?- Других вариантов там нет. У ХДС сейчас 32%, могут набрать до 35%. Подрос немного рейтинг и СДПГ, это 15-16%. Но все равно разница составляет 20%, такие проценты не отыгрываются.Тем более остается очень мало времени до 23 февраля. Поэтому я не боюсь делать однозначный прогноз, что ХДС победит на этих выборах и будет формировать правительство. Мы увидим коалицию Groko (Grosse Koalition) ХДС и СДПГ, в которой Шольц займет пост вице-канцлера и, возможно, пост министра иностранных дел.Фридрих Мерц опытный евроатлантист. От него нельзя ожидать глупости, вроде идиотского хихиканья, которое стоило поста Армину Лашету (экс-председатель ХДС, которого запечатлели смеющимся во время речи президента ФРГ о жертвах наводнения – ред.).Тогда над Армином Лашетом довлело и то, что немцы устали от 16-летнего правления ХДС с Ангелой Меркель. А сейчас СДПГ утратила кредит доверия, и немцы испытывают ностальгию по временам Меркель, тучным годам, когда шел российский газ, промышленность чувствовала себя привольно. Поэтому не сомневаюсь, что ХДС победит и будет выдвигать из своих рядов канцлера.- И Шольц, и Мерц выступают за безоговорочную поддержку Украины, но поводу поставок дальнобойных ракет Taurus занимают противоположные позиции. Чем объяснить "миролюбие" Шольца, который категорически против передачи Украине этого оружия?- И Шольц, и Мерц вынуждены учитывать, что немецкий народ не хочет воевать. Помогая Украине, Шольц подыгрывает той части немецкой публики, которая выступает за помощь киевскому режиму. С другой стороны, отказывая в поставках ракет, он играет на поле тех немцев, которые не стремятся к эскалации.Мерц понял, что своим глупым ультиматумом Путину он только навредил себе. Вчера мы услышали в Киеве совершенно другую риторику от него. Он сказал, что если Путин будет наносить удары, то мы рассмотрим возможность поставок Taurus. От его ультиматума не осталось и следа.- Вы говорите, что немцы не хотят воевать с Россией, но судя по публикации в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), они к этой войне готовятся. Там идет речь о том, что бундесвер начал обучать представителей немецких компаний тому, как следует вести себя в военное время. Издание сообщает об этом со ссылкой на секретный стратегический документ под названием "Немецкий оперативный план" (Operationsplan Deutschland).- Немецкий политикум, то, что мы называем глубинным государством, готовится к войне с Россией, называются даже сроки. Они утверждают, что Россия нападет к 2030 году, но сомневаюсь, что у них есть данные из нашего Генштаба.Недавно прошла презентация книги замдиректора Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Арндта Фрайтага фон Лорингхофена. Книга называется "Нападение Путина на Германию". С ним на презентации выступал действующий глава BND Бруно Каль.Лорингхофен поднее дал интервью газете "Берлинер Цайтунг", в котором описал, о чем думает весь натовский мейнстрим. То есть о том, что надо сдерживать агрессивную Россию, которая может действовать мелкими шажками, как, например, нападение на Эстонию, где проживает русскоязычное население, на Шпицберген, где много полезных ископаемых. По его словам, Россия рассчитывает, что НАТО не применит ядерное оружие, поэтому нужно быть готовым к превентивным действиям, чтобы остановить Путина.Эта риторика один в один совпадает с той, которая применялась во времена гитлеровской Германии: мы должны остановить большевизм, защитить малые страны Европы.- То есть в качестве будущего театра военных действий разведка ФРГ рассматривает Балтийский регион?- Могут быть самые разные сценарии, потому что до 2030 года много времени. Главное для них сейчас это подготовить свои национальные армии, которые являются частью единой армии НАТО, к войне с нами. Пока они не готовы.Не готова Германия со своим бундесвером, который добило правление триумвирата Урсулы фон дер Ляйен, Аннегрет Крамп-Карренбауэр и Кристины Ламбрехт на посту министра оборона. Им надо восстанавливать свои силы, а каким будет сценарий, будет решаться потом. Сейчас эти планы еще не сверстаны.- В своей новой книге Freiheit Ангела Меркель рассказывает, как президент России Владимир Путин при личной встрече "травил" ее своим лабрадором. Это все часть кампании по демонизации России и ее руководства?- Один эпизод из очень большой книги был подхвачен мейнстримными СМИ только для того, чтобы немецкие читатели не задавали другие неудобные вопросы. Как она воспринимает скандал с прослушкой американцами, как воспринимает невыполнение Минских соглашений Киевом, какова ее точка зрения по поводу предательства законно избранного правительства Януковича, ведь Германия была гарантом мирных соглашений, подписанных с оппозицией 20 февраля 2014 года, там стоит подпись Штайнмайера. На следующий день оппозиция ворвалась в резиденцию Януковича, его правительство было свергнуто, и Германия не сказала ни слова.Якобы у Меркель паническая неприязнь к собакам. Но все было нормально, если бы не было интернета, который все помнит. В 2015 году она была на переговорах в Италии, где с премьер-министром Ренци обсуждали вопросы нелегальной миграции. На автоконюшне "Феррари", где происходила встреча, она подошла к полицейской собаке из оцепления и пожала ей лапу. Это попало в объективы фотоаппаратов. Я выложил эту фотографию в своем телеграм-канале.Есть фоторепортаж газеты "Меркур", как Меркель общалась со спаниелем президента Польши Бронислава Коморовского на побережье Балтийского моря. Так что Меркель большая лгунья. И эпизод из книги только подтвердил это.О чем говорили, какие цифры и факты обсуждали на неделе политики, блогеры и журналисты "Чешское чудо" с русским газом, как из Украины сбежал 1 миллион мужчин и станет ли Канада 51 штатом США?

https://ukraina.ru/20241210/1059549359.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, россия, германия, украина, олаф шольц, меркель, владимир путин, хдс, нато, украина.ру, киев