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Родственники не могут похоронить: американские наемники пропадают на Украине без вести — CNN
Родственники не могут похоронить: американские наемники пропадают на Украине без вести — CNN - 30.01.2025 Украина.ру
Родственники не могут похоронить: американские наемники пропадают на Украине без вести — CNN
Более 20-ти американских наемников, которые значились в рядах ВСУ, пропали без вести. Об этом 30 января рассказал американский телеканал CNN
2025-01-30T11:27
2025-01-30T11:27
2025-01-30T11:27
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В расследовании отмечается, что за последние шесть месяцев число погибших иностранных наемников резко возросло. Это стало следствием того, что командование ВСУ предпочитает "затыкать дыры" в ослабленной обороне Украины.По информации CNN, родственники пропавших без вести военных, которые отправились на Украину, сообщили о "правовой неопределенности" и невозможности похоронить своих близких. Тем временем, точное число погибших среди иностранных наемников в рядах ВСУ остается неизвестным, подчеркнул телеканал.Ранее иностранный наемник украинской армии с позывным "Чапи" рассказал, что у ВСУ нет шансов удерживать территории Курской области на протяжении долгого времени. "Если честно, не думаю, что мы сможем долго удерживать их (захваченные ВСУ территории Курской области - Ред.)", — констатировал он, отметив, что у ВСУ сейчас острая нехватка личного состава.Другие новости: Зеленский намекнул студентам военных вузов, что их преподавателей скоро мобилизуют
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новости, украина, сша, америка, иностранные наемники, вооруженные силы украины, всу, потери всу
Новости, Украина, США, Америка, иностранные наемники, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ
Родственники не могут похоронить: американские наемники пропадают на Украине без вести — CNN
Более 20-ти американских наемников, которые значились в рядах ВСУ, пропали без вести. Об этом 30 января рассказал американский телеканал CNN
В расследовании отмечается, что за последние шесть месяцев число погибших иностранных наемников резко возросло. Это стало следствием того, что командование ВСУ предпочитает "затыкать дыры" в ослабленной обороне Украины.
"Более 20 американцев пропали без вести на передовой на Украине", — заявили в издании, добавив, что тела по меньшей мере пяти американских наемников не смогли забрать с поля боя.
По информации CNN, родственники пропавших без вести военных, которые отправились на Украину, сообщили о "правовой неопределенности" и невозможности похоронить своих близких. Тем временем, точное число погибших среди иностранных наемников в рядах ВСУ остается неизвестным, подчеркнул телеканал.
Ранее иностранный наемник украинской армии с позывным "Чапи" рассказал, что у ВСУ нет шансов удерживать территории Курской области
на протяжении долгого времени.
"Если честно, не думаю, что мы сможем долго удерживать их (захваченные ВСУ территории Курской области - Ред.)", — констатировал он, отметив, что у ВСУ сейчас острая нехватка личного состава.