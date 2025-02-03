https://ukraina.ru/20250203/1060768398.html

Взрыв в Москве, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 3 февраля

Взрыв в Москве, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 3 февраля - 03.02.2025 Украина.ру

Взрыв в Москве, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 3 февраля

При взрыве на северо-западе Москвы погиб человек. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-02-03T13:03

2025-02-03T13:03

2025-02-03T13:03

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Утром в холле высотки в жилом комплексе "Алые паруса" на Авиационной улице в Москве прогремел взрыв неустановленного устройства.Как сообщило РИА Новости, при этом один человек погиб, четверых доставили в больницы в тяжёлом состоянии."При взрыве в холле 29-этажного дома в ЖК "Алые паруса" на Авиационной улице, по уточненной информации, погиб один человек и четверо пострадали", — рассказал агентству источник в экстренных службах.Имени погибшего он не назвал.Также, по словам представителя экстренных служб, мощность взрывного устройства составила порядка 300 граммов в тротиловом эквиваленте.Столичный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело.Позднее стало известно, что одним из пострадавших был основатель добровольческого батальона в Донбассе Армен Саркисян."Саркисян госпитализирован в тяжёлом состоянии, ему ампутируют ногу", — рассказал собеседник агентства в правоохранительных органах.Саркисян числится в базе скандально известного украинского сайта "Миротворец", на Украине его объявили в розыск. Мерой пресечения указывается постановление суда о разрешении на задержание с целью привода, а датой "исчезновения" Саркисяна на Украине называется 5 мая 2014 года.Телеграм-канал Mash сообщил, что о том, что перед взрывом на месте событий видели странную девушку."СВУ в ЖК "Алые Паруса" могла заложить девушка. Ориентировка: средний рост, длинные волосы, тёмная куртка. Сейчас её ищут правоохранители. Со слов одной из жительниц дома, она видела странную прохожую на этаже, когда выходила из квартиры в 9:20. Та запаниковала, когда её заметили, и прятала лицо от свидетельницы", — указывалось в публикации телеграм-канала.По информации канала, охранник Саркисяна находится в тяжёлом состоянии: у него контузия и осколочные ранения головы и шеи. Ранения также получила два других человека. Силовики рассматривают покушение как основную версию произошедшего. Предварительно, целью был разыскиваемый Украиной Саркисян.Ранее спецслужбы Украины не раз применяли террористические методы для убийства неугодных им людей на территории России.Обстрелы и налётыУтром 3 февраля Минобороны России рассказало об отражённых ударах украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 70 украинских беспилотных летательных аппаратов: 27 БпЛА – над территорией Ростовской области; 25 БпЛА – над территорией Волгоградской области; семь – над территорией Астраханской, пять – над территорией Воронежской, четыре – над территорией Белгородской и два над территорией Курской области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале министерства.Позднее стало известно об уничтожении ещё одного беспилотника."Около 07:50 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над акваторией Каспийского моря", — сообщило Минобороны РФ в 09:51.Ещё спустя 1 час и 35 минут министерство рассказало о новой отражённой атаке."Около с 09:00 до 10:30 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата: один – над территорией Курской области и два – над территорией Белгородской области", — указывалось в публикации.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 28 ударов по территории этого региона России.Все атаки были совершены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 83 единицы различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении 5 гражданских лиц. Ударом ВСУ были повреждены 17 жилых домостроений, 2 автомобиля и 1 объект гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки в общей сложности 11 снарядов калибром 155, в т.ч. кассетных.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 23 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Великая Лепетиха — 3; Таврийск — 5; Днепряны — 3; Алёшки — 3; Новая Каховка — 7; Козачьи Лагеря — 3", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 10 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Старая Збурьевка, Горностаевка, Новая Маячка и Саги.Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется.Кроме того, канал утром 3 февраля рассказал об ударе по Малокаховке."Украинские боевики обстреляли Малокаховку Каховского округа, два человека погибли, один пострадал. В результате обстрела горел индивидуальный жилой дом", — сообщили "Таврии" в экстренных службах.Пострадавшая 1958 года рождения с множественными осколочными ранениями госпитализирована в Каховскую центральную районную больницу. Возникший на месте удара пожар ликвидирован.Кроме того, канал со ссылкой на экстренные службы, сообщил о том, что в Алёшках в результате обстрела со стороны ВСУ пострадал мирный житель."Мужчина 2001 года рождения госпитализирован в Алёшкинскую ЦРБ с контузией головного мозга и закрытым переломом костей левого предплечья", — рассказали каналу в экстренных служб.Утром 3 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."Над Алексеевским муниципальным округом системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа. Без последствий. В Белгородском районе посёлки Малиновка и Октябрьский, сёла Николаевка, Репное, Черемошное и хутор Церковный подверглись атакам с помощью 11 беспилотников, 6 из которых сбиты системой ПВО. Повреждены одно частное домовладение, социальный объект и 2 автомобиля", — указывалось в сводке.В Борисовском районе по посёлку Борисовка, сёлам Грузское, Зозули и хутору Климовое совершены атаки 5 беспилотников. Повреждены 4 частных дома, 2 автомобиля и торговый павильон."В Валуйском муниципальном округе по посёлку Уразово, сёлам Борки, Двулучное, Долгое, Кукуевка, Соболевка, хутору Нижние Мельницы выпущено 2 артснаряда в ходе одного обстрела и совершены атаки с помощью 10 беспилотников. В районе села Двулучное в результате атаки дрона на пассажирский микроавтобус ранены 2 мирных жителя. После оказания необходимой помощи в Валуйском ЦРБ пострадавшие отпущены домой на амбулаторное лечение. За прошедшие сутки в округе повреждены одно сельхозпредприятие, 6 автомобилей, частный дом и инфраструктурный объект связи", — сообщил Гладков.Над Вейделевским районом системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа. Без последствий.В Волоконовском районе село Борисовка атаковано FPV-дроном. Повреждён один частный дом."В Грайворонском муниципальном округе город Грайворон, посёлки Горьковский, Чапаевский и сёла Безымено, Головчино, Дроновка, Козинка, Мокрая Орловка, Пороз, Сподарюшино подверглись 4 артобстрелам, в ходе которых выпущено 16 боеприпасов, и атакованы с помощью 8 беспилотников. В результате атаки FPV-дрона по мусоровозу получила ранения женщина. После оказания медицинской помощи в Грайворонской ЦРБ пострадавшая отпущена на амбулаторное лечение. Сегодня утром в детскую областную клиническую больницу госпитализирована 13-летняя девочка, пострадавшая в результате ночной атаки беспилотника в городе Грайворон. У пострадавшей минно-взрывная травма, сотрясение головного мозга и баротравма. Вся необходимая помощь ей оказывается. Повреждены 2 частных домовладения и 5 автомобилей. Огнём уничтожен один легковой автомобиль", — указывалось в сводке.В Краснояружском районе по посёлку Прилесье, сёлам Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка и Староселье выпущено 25 боеприпасов в ходе 10 обстрелов и совершены атаки с помощью 10 беспилотников. В селе Репяховка два сельскохозяйственных предприятия атакованы FPV-дронами. Ранены четыре мирных жителя. Мужчина госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода. Троим пострадавшим оказана амбулаторная помощь, госпитализация не потребовалась. Повреждены 2 автомобиля и здания сельхозпредприятий."В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлку Ленинский, сёлам Вознесеновка, Купино, Маломихайловка, Муром, Новая Таволжанка и хутору Панков выпущено 16 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки с помощью 7 БПЛА. После атаки беспилотника по легковому автомобилю на участке дороги Белгород — Шебекино в областной клинической больнице от полученных ранений скончалась женщина и получил ранения мужчина. Медиками городской больницы №2 г. Белгорода проведена операция, в настоящее время пострадавший находится в отделении реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Повреждены один МКД, 3 частных домовладения, 2 автомобиля и надворная постройка", — сообщил Гладков.Позднее он рассказал о новой атаке ВСУ."Два села подверглись атакам со стороны ВСУ. Предварительно, никто не пострадал. В Борисовском районе в селе Берёзовка дрон нанёс удар по многоквартирному дому — повреждены остекление и фасад. Ещё один беспилотник сбросил взрывное устройство на частный дом — посечена крыша. В селе Борисовка Волоконовского района FPV-дрон атаковал частный дом — пробиты кровля и фронтон. В соседнем домовладении выбиты окна", — написал Гладков в 11:52.В Курской области продолжаются бои с вторгшимися украинскими формированиями.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О происходившем на Украине в минувшую неделю — в статье Павла Волкова "Украина за неделю. Выборы во время войны и способы отменить указ Зеленского о запрете переговоров".

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, россия, москва, вячеслав гладков, следственный комитет, вооруженные силы украины