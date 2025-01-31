Харьковскую область наводнили вооруженные дезертиры ВСУ, которые попрятались в заброшенных домах
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страницаВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Дезертиры украинской армии укрываются в Харькове и Харьковской области. Живут они за счет криминала и помощи со стороны. Об этом 31 января написал телеграм-канал "Иди и смотри"
"Дезертиры наводнили промзоны и полузаброшенные дома. Сбежавшим украинским военным помогают родственники и бывшие сослуживцы. Многие из них вооружены и занимаются откровенным криминалом", — рассказал один из местных жителей Харьковской области, добавив, что дезертиры прячутся в покинутых деревнях.
Накануне Минобороны РФ сообщило, о серьезной нехватке солдат у украинской армии. Так сложилось из-за многочисленных и регулярных потерь на линии фронта, а также из-за массового дезертирства военнослужащих. Число сбежавших вэсэушников оценивается в 100 тысяч человек.