Харьковскую область наводнили вооруженные дезертиры ВСУ, которые попрятались в заброшенных домах - 31.01.2025 Украина.ру
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Харьковскую область наводнили вооруженные дезертиры ВСУ, которые попрятались в заброшенных домах
Харьковскую область наводнили вооруженные дезертиры ВСУ, которые попрятались в заброшенных домах - 31.01.2025 Украина.ру
Харьковскую область наводнили вооруженные дезертиры ВСУ, которые попрятались в заброшенных домах
Дезертиры украинской армии укрываются в Харькове и Харьковской области. Живут они за счет криминала и помощи со стороны. Об этом 31 января написал телеграм-канал "Иди и смотри"
2025-01-31T17:18
2025-01-31T17:18
новости
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вооруженные силы украины
дезертирство
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Накануне Минобороны РФ сообщило, о серьезной нехватке солдат у украинской армии. Так сложилось из-за многочисленных и регулярных потерь на линии фронта, а также из-за массового дезертирства военнослужащих. Число сбежавших вэсэушников оценивается в 100 тысяч человек.Другие темы: Администрация Трампа открыла глаза: в США Зеленского не считают легитимным — Дубинский
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новости, харьковская область, харьков, украина, вооруженные силы украины, дезертирство
Новости, Харьковская область, Харьков, Украина, Вооруженные силы Украины, дезертирство

Харьковскую область наводнили вооруженные дезертиры ВСУ, которые попрятались в заброшенных домах

17:18 31.01.2025
 
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ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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Дезертиры украинской армии укрываются в Харькове и Харьковской области. Живут они за счет криминала и помощи со стороны. Об этом 31 января написал телеграм-канал "Иди и смотри"

"Дезертиры наводнили промзоны и полузаброшенные дома. Сбежавшим украинским военным помогают родственники и бывшие сослуживцы. Многие из них вооружены и занимаются откровенным криминалом", — рассказал один из местных жителей Харьковской области, добавив, что дезертиры прячутся в покинутых деревнях.

Накануне Минобороны РФ сообщило, о серьезной нехватке солдат у украинской армии. Так сложилось из-за многочисленных и регулярных потерь на линии фронта, а также из-за массового дезертирства военнослужащих. Число сбежавших вэсэушников оценивается в 100 тысяч человек.
ГБР задерживает дезертира из Харькова
29 января, 20:17
Харьковский дезертир помогал сбежать с Украины в "Европу" по ценам ниже рыночныхДезертировавший из ВСУ гражданин Украины помогал таким же, как он сбежать Евросоюз за вознаграждение в валюте ЕС. Об этом 29 января сообщило украинское Госбюро расследований.
Другие темы: Администрация Трампа открыла глаза: в США Зеленского не считают легитимным — Дубинский
 
НовостиХарьковская областьХарьковУкраинаВооруженные силы Украиныдезертирство
 
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17:18Харьковскую область наводнили вооруженные дезертиры ВСУ, которые попрятались в заброшенных домах
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