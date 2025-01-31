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Харьковскую область наводнили вооруженные дезертиры ВСУ, которые попрятались в заброшенных домах

Харьковскую область наводнили вооруженные дезертиры ВСУ, которые попрятались в заброшенных домах - 31.01.2025 Украина.ру

Харьковскую область наводнили вооруженные дезертиры ВСУ, которые попрятались в заброшенных домах

Дезертиры украинской армии укрываются в Харькове и Харьковской области. Живут они за счет криминала и помощи со стороны. Об этом 31 января написал телеграм-канал "Иди и смотри"

2025-01-31T17:18

2025-01-31T17:18

2025-01-31T17:18

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Накануне Минобороны РФ сообщило, о серьезной нехватке солдат у украинской армии. Так сложилось из-за многочисленных и регулярных потерь на линии фронта, а также из-за массового дезертирства военнослужащих. Число сбежавших вэсэушников оценивается в 100 тысяч человек.Другие темы: Администрация Трампа открыла глаза: в США Зеленского не считают легитимным — Дубинский

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новости, харьковская область, харьков, украина, вооруженные силы украины, дезертирство