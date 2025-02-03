Вторая Украина, Украина-light или нейтральный "буфер"? Трухачев о судьбе Белоруссии без Лукашенко
Трудно представить, как бы выглядела Белоруссия без Лукашенко. В худшем случае республику ждала бы участь Украины, в лучшем случае — превращение в буферную внеблоковую страну. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета, специалист по странам Европы Вадим Трухачёв
Сейчас трудно представить, какой бы была Белоруссия без своего президента Александра Лукашенко. Тут есть всего три варианта. И для России все эти варианты в разной степени являются плохими, указал политолог.
Первый вариант — превращение Белоруссии во вторую Украину со всеми вытекающими последствиями. Этот сценарий является самым худшим для России, сказал он.
"Второе. Превращение Белоруссии в смягченную Украину. В государство, которое полностью контролируется из Брюсселя и отчасти из Варшавы, Праги и Вильнюса как проводников политики Евросоюзу. У республики в этом случае сохранилась бы некоторая связь с Россией. Но только для того, чтобы подрывать Россию изнутри", — подчеркнул Трухачев.
В этом государстве не было бы "дерусификации под корень". Она осталась бы вторым русским, но не была бы союзным России государством, констатировал Трухачев. Все эти три сценария в той или иной степени подразумевают отрыв Белоруссии от России, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Вадима Трухачева: Чехия настроилась на то, чтобы через пять лет превратить Белоруссию во вторую Украину на сайте Украина.ру.
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