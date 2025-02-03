https://ukraina.ru/20250203/1060744741.html

Вторая Украина, Украина-light или нейтральный "буфер"? Трухачев о судьбе Белоруссии без Лукашенко

Вторая Украина, Украина-light или нейтральный "буфер"? Трухачев о судьбе Белоруссии без Лукашенко - 03.02.2025 Украина.ру

Вторая Украина, Украина-light или нейтральный "буфер"? Трухачев о судьбе Белоруссии без Лукашенко

Трудно представить, как бы выглядела Белоруссия без Лукашенко. В худшем случае республику ждала бы участь Украины, в лучшем случае — превращение в буферную внеблоковую страну. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета, специалист по странам Европы Вадим Трухачёв

2025-02-03T05:30

2025-02-03T05:30

2025-02-03T05:30

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Сейчас трудно представить, какой бы была Белоруссия без своего президента Александра Лукашенко. Тут есть всего три варианта. И для России все эти варианты в разной степени являются плохими, указал политолог.Первый вариант — превращение Белоруссии во вторую Украину со всеми вытекающими последствиями. Этот сценарий является самым худшим для России, сказал он.Третий вариант — превращение Белоруссии в буферную внеблоковую страну, которая бы вышла из Союзного Государства, ЕАЭС, ОДКБ и СНГ, но напрямую не входило бы в Евросоюз и в НАТО, отметил специалист.В этом государстве не было бы "дерусификации под корень". Она осталась бы вторым русским, но не была бы союзным России государством, констатировал Трухачев. Все эти три сценария в той или иной степени подразумевают отрыв Белоруссии от России, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Вадима Трухачева: Чехия настроилась на то, чтобы через пять лет превратить Белоруссию во вторую Украину на сайте Украина.ру.Также на тему внешней политики — в интервью Грега Вайнера: Трампу не до Украины, потому что грядет информационная война КНР и США.

https://ukraina.ru/20250201/1060739408.html

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