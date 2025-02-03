Вторая Украина, Украина-light или нейтральный "буфер"? Трухачев о судьбе Белоруссии без Лукашенко - 03.02.2025 Украина.ру
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Вторая Украина, Украина-light или нейтральный "буфер"? Трухачев о судьбе Белоруссии без Лукашенко
Вторая Украина, Украина-light или нейтральный "буфер"? Трухачев о судьбе Белоруссии без Лукашенко - 03.02.2025 Украина.ру
Вторая Украина, Украина-light или нейтральный "буфер"? Трухачев о судьбе Белоруссии без Лукашенко
Трудно представить, как бы выглядела Белоруссия без Лукашенко. В худшем случае республику ждала бы участь Украины, в лучшем случае — превращение в буферную внеблоковую страну. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета, специалист по странам Европы Вадим Трухачёв
2025-02-03T05:30
2025-02-03T05:30
новости
белоруссия
россия
украина
трухачев
александр лукашенко
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Сейчас трудно представить, какой бы была Белоруссия без своего президента Александра Лукашенко. Тут есть всего три варианта. И для России все эти варианты в разной степени являются плохими, указал политолог.Первый вариант — превращение Белоруссии во вторую Украину со всеми вытекающими последствиями. Этот сценарий является самым худшим для России, сказал он.Третий вариант — превращение Белоруссии в буферную внеблоковую страну, которая бы вышла из Союзного Государства, ЕАЭС, ОДКБ и СНГ, но напрямую не входило бы в Евросоюз и в НАТО, отметил специалист.В этом государстве не было бы "дерусификации под корень". Она осталась бы вторым русским, но не была бы союзным России государством, констатировал Трухачев. Все эти три сценария в той или иной степени подразумевают отрыв Белоруссии от России, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Вадима Трухачева: Чехия настроилась на то, чтобы через пять лет превратить Белоруссию во вторую Украину на сайте Украина.ру.Также на тему внешней политики — в интервью Грега Вайнера: Трампу не до Украины, потому что грядет информационная война КНР и США.
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новости, белоруссия, россия, украина, трухачев, александр лукашенко, ес, президент, снг, еаэс, варшава, прага, вильнюс, одкб, детали
Новости, Белоруссия, Россия, Украина, Трухачев, Александр Лукашенко, ЕС, президент, СНГ, ЕАЭС, Варшава, Прага, Вильнюс, ОДКБ, детали

Вторая Украина, Украина-light или нейтральный "буфер"? Трухачев о судьбе Белоруссии без Лукашенко

05:30 03.02.2025
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Трудно представить, как бы выглядела Белоруссия без Лукашенко. В худшем случае республику ждала бы участь Украины, в лучшем случае — превращение в буферную внеблоковую страну. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета, специалист по странам Европы Вадим Трухачёв
Сейчас трудно представить, какой бы была Белоруссия без своего президента Александра Лукашенко. Тут есть всего три варианта. И для России все эти варианты в разной степени являются плохими, указал политолог.
Первый вариант — превращение Белоруссии во вторую Украину со всеми вытекающими последствиями. Этот сценарий является самым худшим для России, сказал он.
"Второе. Превращение Белоруссии в смягченную Украину. В государство, которое полностью контролируется из Брюсселя и отчасти из Варшавы, Праги и Вильнюса как проводников политики Евросоюзу. У республики в этом случае сохранилась бы некоторая связь с Россией. Но только для того, чтобы подрывать Россию изнутри", — подчеркнул Трухачев.
Третий вариант — превращение Белоруссии в буферную внеблоковую страну, которая бы вышла из Союзного Государства, ЕАЭС, ОДКБ и СНГ, но напрямую не входило бы в Евросоюз и в НАТО, отметил специалист.
В этом государстве не было бы "дерусификации под корень". Она осталась бы вторым русским, но не была бы союзным России государством, констатировал Трухачев. Все эти три сценария в той или иной степени подразумевают отрыв Белоруссии от России, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Вадима Трухачева: Чехия настроилась на то, чтобы через пять лет превратить Белоруссию во вторую Украину на сайте Украина.ру.
Также на тему внешней политики — в интервью Грега Вайнера: Трампу не до Украины, потому что грядет информационная война КНР и США.
Конрад Ренкас интервью
1 февраля, 11:38
Конрад Рэнкас: И британо-американская, и франко-германская Европа пока останутся антироссийскимиПольский политический аналитик считает, что Великобритания останется естественным лидером любых антироссийских стратегий, но это не значит, что они не будут реализовываться также при участии стран Евросоюза.
 
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