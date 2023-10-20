В России нациста Гунько из Канады обвинили в геноциде - 20.10.2023 Украина.ру
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В России нациста Гунько из Канады обвинили в геноциде
В России нациста Гунько из Канады обвинили в геноциде - 20.10.2023 Украина.ру
В России нациста Гунько из Канады обвинили в геноциде
Следственный комитет России заочно предъявил Ярославу Хунке (он же Гунько) обвинение в геноциде мирного населения на территории Украинской ССР в годы Великой Отечественной войны. Решается вопрос об объявлении нациста в международный розыск, соответствующие запросы уже направлены в Канаду, Польшу и Белоруссию
2023-10-20T14:19
2023-10-20T14:19
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В сентябре на заседание парламента Канады в честь визита Владимира Зеленского был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских.На самом деле Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.Позже премьер-министр Канады Джастин Трюдо заверил, что не был в курсе приглашения в парламент страны и планов чествования украинского эсэсовца, которого нашел спикер палаты общин Энтони Рота.Позже Рота на своей странице в социальной сети X написал, что ошибся и принес извинения за приглашение в парламент ветерана дивизии СС "Галичина". Рота заявил, что он глубоко сожалеет о своем решении и подал в отставку."Я считаю, что это не ошибка. Это просто следствие безнаказанности бывших нацистских преступников, безнаказанности деятельности канадского украинского конгресса, который состоит из детей и внуков, в большинстве своем потомков вот этих самых нацистских приспешников, карателей, эсэсовцев", - прокомментировал произошедшее посол РФ в Канаде Олег Степанов.А несколько дней назад министр обороны РФ Сергей Шойгу потребовал экстрадиции Хунки.Добровольческая дивизия СС "Галичина" - принятое на Украине название 14. Waffen-Grenadier-Division der SS (собственное название "Galizien" было неофициальным). Название дивизии отражает регион, в котором она создавалась - дистрикт Галиция. Галичина или Галиция - часть Западной Украины. Название от города Галич - столицы средневекового Галицкого княжества. Сейчас Галичина - территории Львовской, Тернопольскуой и Ивано-Франковской областей.В 1943 году немецкие власти при информационно-пропагандисткой поддержке ОУН(м)* собрали порядка 80 тысяч добровольцев для формирования гренадерской дивизии (13 тысяч) и отдельных полицейских частей. Уроженец Умани Ярослав Хунка также вошел в состав указанного нацистского подразделения.По информации СК РФ, представители СС "Галичина", включая Хунку, преследовали основную идею нацизма – создание расово чистого государства. Для этого они уничтожали славян, а также представителей других национальностей, проживающих на территории оккупированной Львовской области УССР.В частности Хунка и члены подразделения жестоко убили как минимум 500 человек, включая поляков и евреев в селе Гута Пеняцкая.В середине июля 1944 года дивизия первого набора была разгромлена Красной армией в боях под Бродами. Из резервных и учебных частей была сформирована новая дивизия, которая принимала участие в подавлении Словацкого национального восстания и в боях с югославскими партизанами.В мае 1945 года дивизия сдалась союзникам. Значительная часть бойцов и офицеров была вывезена в Великобританию, а оттуда в Канаду и США. Часть бывших солдат и офицеров принимали участие в деятельности УПА* на территории Западной Украины.По решению Нюрнбергского трибунала СС признана преступной организацией, включая национальные армейские дивизии СС. Однако сейчас на Украине проводится кампания по героизации дивизии, ее солдат и офицеров, не смотря на то, что Киев признает решения Нюрнбергского трибунала.*Признан в РФ террористической организацией.
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Новости, Новости Украины, нацисты, Галичина, Россия, СК РФ, обвинение

В России нациста Гунько из Канады обвинили в геноциде

14:19 20.10.2023
 
© Кадр трансляции телеканала CTV News
© Кадр трансляции телеканала CTV News
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Следственный комитет России заочно предъявил Ярославу Хунке (он же Гунько) обвинение в геноциде мирного населения на территории Украинской ССР в годы Великой Отечественной войны. Решается вопрос об объявлении нациста в международный розыск, соответствующие запросы уже направлены в Канаду, Польшу и Белоруссию

"Следствием в Государственном архиве РФ и Центральном архиве Минобороны РФ получено документальное подтверждение о местах дислокации, ведении боевых действий дивизией СС "Галичина"*, в которой проходил службу Хунка", - говорится в сообщении.

В сентябре на заседание парламента Канады в честь визита Владимира Зеленского был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских.
На самом деле Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
Позже премьер-министр Канады Джастин Трюдо заверил, что не был в курсе приглашения в парламент страны и планов чествования украинского эсэсовца, которого нашел спикер палаты общин Энтони Рота.
Позже Рота на своей странице в социальной сети X написал, что ошибся и принес извинения за приглашение в парламент ветерана дивизии СС "Галичина". Рота заявил, что он глубоко сожалеет о своем решении и подал в отставку.
"Я считаю, что это не ошибка. Это просто следствие безнаказанности бывших нацистских преступников, безнаказанности деятельности канадского украинского конгресса, который состоит из детей и внуков, в большинстве своем потомков вот этих самых нацистских приспешников, карателей, эсэсовцев", - прокомментировал произошедшее посол РФ в Канаде Олег Степанов.
А несколько дней назад министр обороны РФ Сергей Шойгу потребовал экстрадиции Хунки.
Добровольческая дивизия СС "Галичина" - принятое на Украине название 14. Waffen-Grenadier-Division der SS (собственное название "Galizien" было неофициальным). Название дивизии отражает регион, в котором она создавалась - дистрикт Галиция. Галичина или Галиция - часть Западной Украины. Название от города Галич - столицы средневекового Галицкого княжества. Сейчас Галичина - территории Львовской, Тернопольскуой и Ивано-Франковской областей.
В 1943 году немецкие власти при информационно-пропагандисткой поддержке ОУН(м)* собрали порядка 80 тысяч добровольцев для формирования гренадерской дивизии (13 тысяч) и отдельных полицейских частей. Уроженец Умани Ярослав Хунка также вошел в состав указанного нацистского подразделения.
По информации СК РФ, представители СС "Галичина", включая Хунку, преследовали основную идею нацизма – создание расово чистого государства. Для этого они уничтожали славян, а также представителей других национальностей, проживающих на территории оккупированной Львовской области УССР.
В частности Хунка и члены подразделения жестоко убили как минимум 500 человек, включая поляков и евреев в селе Гута Пеняцкая.
В середине июля 1944 года дивизия первого набора была разгромлена Красной армией в боях под Бродами. Из резервных и учебных частей была сформирована новая дивизия, которая принимала участие в подавлении Словацкого национального восстания и в боях с югославскими партизанами.
В мае 1945 года дивизия сдалась союзникам. Значительная часть бойцов и офицеров была вывезена в Великобританию, а оттуда в Канаду и США. Часть бывших солдат и офицеров принимали участие в деятельности УПА* на территории Западной Украины.
По решению Нюрнбергского трибунала СС признана преступной организацией, включая национальные армейские дивизии СС. Однако сейчас на Украине проводится кампания по героизации дивизии, ее солдат и офицеров, не смотря на то, что Киев признает решения Нюрнбергского трибунала.
*Признан в РФ террористической организацией.
 
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