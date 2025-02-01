https://ukraina.ru/20250201/1060643333.html

Великая Новоселка — перекресток направлений: Кнутов рассказал, куда ВС РФ двинутся теперь

Великая Новоселка — перекресток направлений: Кнутов рассказал, куда ВС РФ двинутся теперь - 01.02.2025 Украина.ру

Великая Новоселка — перекресток направлений: Кнутов рассказал, куда ВС РФ двинутся теперь

Великая Новоселка занимает стратегическое положение, потому что позволяет двигаться в разных направлениях. То есть у войск российской армии появляется возможность выхода в Днепропетровскую область, в тыл Запорожской области. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Юрий Кнутов

2025-02-01T06:30

2025-02-01T06:30

2025-02-01T06:30

новости

россия

днр

донецкая народная республика

днепропетровская область

вооруженные силы украины

вс рф

детали

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/18/1059899428_0:143:3134:1906_1920x0_80_0_0_2a612c5fd18fa956bff2d31f94fb79e9.jpg.webp

Он заметил, что населенный пункт играл важную роль в логистике украинских войск. А теперь его можно назвать “перекрестком направлений” так как для ВС РФ открыты сразу несколько маршрутов дальнейшего продвижения.Утрата Великой Новоселки — это серьезная потеря для Украины, резюмировал эксперт.В интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин уточнил, что с потерей Великой Новоселки противник остался не только без прочных оборонительных позиций, но и без важного логистического узла, через который проходит много дорог.“А за Великой Новоселкой начинаются поля с малым количеством индустриальной застройки, что дает нашим войскам наступление на линию "Покровское-Великомихайловка-Богатырь", которая находится на трассе "Запорожье-Донецк", — добавил Рожин.Подробнее об этом в интервью Бориса Рожина: Драпатый задержит Россию под Покровском только тогда, когда в ВСУ наловят пять новых бригадПолный текст интервью Юрия Кнутова: Великая Новоселка открыла ВС России дорогу к Днепру и лишила ВСУ пирровой победы 2023 года

https://ukraina.ru/20250128/1060639414.html

россия

днр

донецкая народная республика

днепропетровская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, днр, донецкая народная республика, днепропетровская область, вооруженные силы украины, вс рф, детали