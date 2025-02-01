Великая Новоселка — перекресток направлений: Кнутов рассказал, куда ВС РФ двинутся теперь - 01.02.2025 Украина.ру
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Великая Новоселка — перекресток направлений: Кнутов рассказал, куда ВС РФ двинутся теперь
Великая Новоселка — перекресток направлений: Кнутов рассказал, куда ВС РФ двинутся теперь - 01.02.2025 Украина.ру
Великая Новоселка — перекресток направлений: Кнутов рассказал, куда ВС РФ двинутся теперь
Великая Новоселка занимает стратегическое положение, потому что позволяет двигаться в разных направлениях. То есть у войск российской армии появляется возможность выхода в Днепропетровскую область, в тыл Запорожской области. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Юрий Кнутов
2025-02-01T06:30
2025-02-01T06:30
новости
россия
днр
донецкая народная республика
днепропетровская область
вооруженные силы украины
вс рф
детали
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Он заметил, что населенный пункт играл важную роль в логистике украинских войск. А теперь его можно назвать “перекрестком направлений” так как для ВС РФ открыты сразу несколько маршрутов дальнейшего продвижения.Утрата Великой Новоселки — это серьезная потеря для Украины, резюмировал эксперт.В интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин уточнил, что с потерей Великой Новоселки противник остался не только без прочных оборонительных позиций, но и без важного логистического узла, через который проходит много дорог.“А за Великой Новоселкой начинаются поля с малым количеством индустриальной застройки, что дает нашим войскам наступление на линию "Покровское-Великомихайловка-Богатырь", которая находится на трассе "Запорожье-Донецк", — добавил Рожин.Подробнее об этом в интервью Бориса Рожина: Драпатый задержит Россию под Покровском только тогда, когда в ВСУ наловят пять новых бригадПолный текст интервью Юрия Кнутова: Великая Новоселка открыла ВС России дорогу к Днепру и лишила ВСУ пирровой победы 2023 года
https://ukraina.ru/20250128/1060639414.html
россия
днр
донецкая народная республика
днепропетровская область
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, днр, донецкая народная республика, днепропетровская область, вооруженные силы украины, вс рф, детали
Новости, Россия, ДНР, Донецкая Народная Республика, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, детали

Великая Новоселка — перекресток направлений: Кнутов рассказал, куда ВС РФ двинутся теперь

06:30 01.02.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкВоеннослужащие в зоне СВО
Военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Великая Новоселка занимает стратегическое положение, потому что позволяет двигаться в разных направлениях. То есть у войск российской армии появляется возможность выхода в Днепропетровскую область, в тыл Запорожской области. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Юрий Кнутов
Он заметил, что населенный пункт играл важную роль в логистике украинских войск. А теперь его можно назвать “перекрестком направлений” так как для ВС РФ открыты сразу несколько маршрутов дальнейшего продвижения.
“Великая Новоселка при движении на запад или на юго-запад позволяет выйти в Гуляйполе и в тыл группировке ВСУ, которая обороняет правый берег Днепра. Это перспективное направление, но это разговор не завтрашнего дня. Есть возможность и движения в сторону Покровска. Но я полагаю, что основное направление — это Днепропетровская область и, возможно, на запад в сторону Запорожской области”, — подробно объяснил Кнутов.
Утрата Великой Новоселки — это серьезная потеря для Украины, резюмировал эксперт.
В интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин уточнил, что с потерей Великой Новоселки противник остался не только без прочных оборонительных позиций, но и без важного логистического узла, через который проходит много дорог.
“А за Великой Новоселкой начинаются поля с малым количеством индустриальной застройки, что дает нашим войскам наступление на линию "Покровское-Великомихайловка-Богатырь", которая находится на трассе "Запорожье-Донецк", — добавил Рожин.
Подробнее об этом в интервью Бориса Рожина: Драпатый задержит Россию под Покровском только тогда, когда в ВСУ наловят пять новых бригад
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Патрушев: США и ЕС делают деньги на оружии, не в их интересах умиротворение УкраиныПроизводство и продажа оружия для Запада является очень прибыльным делом, поэтому прекращение СВО не в его интересах. Об этом 28 января заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
Полный текст интервью Юрия Кнутова: Великая Новоселка открыла ВС России дорогу к Днепру и лишила ВСУ пирровой победы 2023 года
 
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