Великая Новоселка — перекресток направлений: Кнутов рассказал, куда ВС РФ двинутся теперь
Великая Новоселка занимает стратегическое положение, потому что позволяет двигаться в разных направлениях. То есть у войск российской армии появляется возможность выхода в Днепропетровскую область, в тыл Запорожской области. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Юрий Кнутов
Он заметил, что населенный пункт играл важную роль в логистике украинских войск. А теперь его можно назвать “перекрестком направлений” так как для ВС РФ открыты сразу несколько маршрутов дальнейшего продвижения.
“Великая Новоселка при движении на запад или на юго-запад позволяет выйти в Гуляйполе и в тыл группировке ВСУ, которая обороняет правый берег Днепра. Это перспективное направление, но это разговор не завтрашнего дня. Есть возможность и движения в сторону Покровска. Но я полагаю, что основное направление — это Днепропетровская область и, возможно, на запад в сторону Запорожской области”, — подробно объяснил Кнутов.
Утрата Великой Новоселки — это серьезная потеря для Украины, резюмировал эксперт.
В интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин уточнил, что с потерей Великой Новоселки противник остался не только без прочных оборонительных позиций, но и без важного логистического узла, через который проходит много дорог.
“А за Великой Новоселкой начинаются поля с малым количеством индустриальной застройки, что дает нашим войскам наступление на линию "Покровское-Великомихайловка-Богатырь", которая находится на трассе "Запорожье-Донецк", — добавил Рожин.
Подробнее об этом в интервью Бориса Рожина: Драпатый задержит Россию под Покровском только тогда, когда в ВСУ наловят пять новых бригад
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