https://ukraina.ru/20250201/1060641157.html

Рожин объяснил, почему ВС РФ освободили Великую Новоселку сейчас, хотя ВСУ попали в мешок еще месяц назад

Рожин объяснил, почему ВС РФ освободили Великую Новоселку сейчас, хотя ВСУ попали в мешок еще месяц назад - 01.02.2025 Украина.ру

Рожин объяснил, почему ВС РФ освободили Великую Новоселку сейчас, хотя ВСУ попали в мешок еще месяц назад

Освобождение Великой Новоселки — это серьезный удар по киевскому режиму. И российское командование не спешило, избегало лобового штурма, предпочитая, как в случае с Угледаром и Селидово, продавливать фланги и создавать полукотел, из которого ВСУ могли выйти только с огромными потерями

2025-02-01T05:10

2025-02-01T05:10

2025-02-01T05:10

новости

россия

селидово

дзержинск (торецк)

вооруженные силы украины

вс рф

продвижение

детали

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.Отвечая на вопрос, как ВСУ продержались целый месяц с учетом того, что Времевский выступ оказался в мешке еще к концу декабря, эксперт заявил, что российское командование избегало лобового штурма Великой Новоселки, предпочитая продавливать фланги и создавать полукотел.Он добавил, что на данный момент населенный пункт еще остается под огневым контролем артиллерии и дронов ВСУ.“Противник потерял не только прочные оборонительные позиции, но и важный логистический узел, через который проходит много дорог. А за Великой Новоселкой начинаются поля с малым количеством индустриальной застройки, что дает нашим войскам наступление на линию "Покровское-Великомихайловка-Богатырь", которая находится на трассе "Запорожье-Донецк", — уточнил собеседник издания.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Юрий Кнутов также поделился своими рассуждениями касательно важности освобождения Великой Новоселки. Он подчеркнул, что поселок занимает стратегическое положение, потому что позволяет двигаться в разных направлениях.“То есть у наших войск появляется возможность выхода в Днепропетровскую область, в тыл Запорожской области”, — пояснил Кнутов.Подробнее об этом в интервью Юрия Кнутова: Великая Новоселка открыла ВС России дорогу к Днепру и лишила ВСУ пирровой победы 2023 годаПолный текст интервью Бориса Рожина: Драпатый задержит Россию под Покровском только тогда, когда в ВСУ наловят пять новых бригад

https://ukraina.ru/20250127/1060578433.html

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селидово

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новости, россия, селидово, дзержинск (торецк), вооруженные силы украины, вс рф, продвижение, детали