Рожин объяснил, почему ВС РФ освободили Великую Новоселку сейчас, хотя ВСУ попали в мешок еще месяц назад - 01.02.2025 Украина.ру
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Рожин объяснил, почему ВС РФ освободили Великую Новоселку сейчас, хотя ВСУ попали в мешок еще месяц назад
Рожин объяснил, почему ВС РФ освободили Великую Новоселку сейчас, хотя ВСУ попали в мешок еще месяц назад - 01.02.2025 Украина.ру
Рожин объяснил, почему ВС РФ освободили Великую Новоселку сейчас, хотя ВСУ попали в мешок еще месяц назад
Освобождение Великой Новоселки — это серьезный удар по киевскому режиму. И российское командование не спешило, избегало лобового штурма, предпочитая, как в случае с Угледаром и Селидово, продавливать фланги и создавать полукотел, из которого ВСУ могли выйти только с огромными потерями
2025-02-01T05:10
2025-02-01T05:10
новости
россия
селидово
дзержинск (торецк)
вооруженные силы украины
вс рф
продвижение
детали
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.Отвечая на вопрос, как ВСУ продержались целый месяц с учетом того, что Времевский выступ оказался в мешке еще к концу декабря, эксперт заявил, что российское командование избегало лобового штурма Великой Новоселки, предпочитая продавливать фланги и создавать полукотел.Он добавил, что на данный момент населенный пункт еще остается под огневым контролем артиллерии и дронов ВСУ.“Противник потерял не только прочные оборонительные позиции, но и важный логистический узел, через который проходит много дорог. А за Великой Новоселкой начинаются поля с малым количеством индустриальной застройки, что дает нашим войскам наступление на линию "Покровское-Великомихайловка-Богатырь", которая находится на трассе "Запорожье-Донецк", — уточнил собеседник издания.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Юрий Кнутов также поделился своими рассуждениями касательно важности освобождения Великой Новоселки. Он подчеркнул, что поселок занимает стратегическое положение, потому что позволяет двигаться в разных направлениях.“То есть у наших войск появляется возможность выхода в Днепропетровскую область, в тыл Запорожской области”, — пояснил Кнутов.Подробнее об этом в интервью Юрия Кнутова: Великая Новоселка открыла ВС России дорогу к Днепру и лишила ВСУ пирровой победы 2023 годаПолный текст интервью Бориса Рожина: Драпатый задержит Россию под Покровском только тогда, когда в ВСУ наловят пять новых бригад
https://ukraina.ru/20250127/1060578433.html
россия
селидово
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, селидово, дзержинск (торецк), вооруженные силы украины, вс рф, продвижение, детали
Новости, Россия, Селидово, Дзержинск (Торецк), Вооруженные силы Украины, ВС РФ, продвижение, детали

Рожин объяснил, почему ВС РФ освободили Великую Новоселку сейчас, хотя ВСУ попали в мешок еще месяц назад

05:10 01.02.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкНовые освобожденные территории в ДНР
Новые освобожденные территории в ДНР - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Освобождение Великой Новоселки — это серьезный удар по киевскому режиму. И российское командование не спешило, избегало лобового штурма, предпочитая, как в случае с Угледаром и Селидово, продавливать фланги и создавать полукотел, из которого ВСУ могли выйти только с огромными потерями
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.
Отвечая на вопрос, как ВСУ продержались целый месяц с учетом того, что Времевский выступ оказался в мешке еще к концу декабря, эксперт заявил, что российское командование избегало лобового штурма Великой Новоселки, предпочитая продавливать фланги и создавать полукотел.
“Избежав лобового штурма Великой Новоселки, мы минимизировали свои потери. Все-таки ВСУ ожидали, что мы будем атаковать в лоб по образцу Часов Яра, Дзержинска (Торецк) и Волчанска, где обстоятельства вынуждают нас продвигаться прямо через центр города”, — рассказал Рожин.
Он добавил, что на данный момент населенный пункт еще остается под огневым контролем артиллерии и дронов ВСУ.
“Противник потерял не только прочные оборонительные позиции, но и важный логистический узел, через который проходит много дорог. А за Великой Новоселкой начинаются поля с малым количеством индустриальной застройки, что дает нашим войскам наступление на линию "Покровское-Великомихайловка-Богатырь", которая находится на трассе "Запорожье-Донецк", — уточнил собеседник издания.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Юрий Кнутов также поделился своими рассуждениями касательно важности освобождения Великой Новоселки. Он подчеркнул, что поселок занимает стратегическое положение, потому что позволяет двигаться в разных направлениях.
“То есть у наших войск появляется возможность выхода в Днепропетровскую область, в тыл Запорожской области”, — пояснил Кнутов.
Подробнее об этом в интервью Юрия Кнутова: Великая Новоселка открыла ВС России дорогу к Днепру и лишила ВСУ пирровой победы 2023 года
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НовостиРоссияСелидовоДзержинск (Торецк)Вооруженные силы УкраиныВС РФпродвижениедетали
 
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