В New York Times придумали оригинальное объяснение, куда делись выдуманные северокорейские солдаты - 31.01.2025 Украина.ру
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В New York Times придумали оригинальное объяснение, куда делись выдуманные северокорейские солдаты
В New York Times придумали оригинальное объяснение, куда делись выдуманные северокорейские солдаты - 31.01.2025 Украина.ру
В New York Times придумали оригинальное объяснение, куда делись выдуманные северокорейские солдаты
Журналисты американского издания издания The New York Times (NYT) Майкл Швирц и Джулиан Э. Барнс предприняли попытку "найти" северокорейских военных, которые якобы воюют на стороне ВС РФ в Курской области. Свою версию корреспонденты изложили в свежей статье
2025-01-31T13:26
2025-01-31T15:24
новости
украина
запад
россия
сергей лавров
александр сырский
дмитрий песков
new york times
нато
пентагон
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Также в статье утверждается, что в ноябре, когда на СВО якобы прибыли 11 тысяч солдат из КНДР, на Украине и Западе начали тревожиться: не приведет ли развертывание северокорейских войск к существенной эскалации конфликта."Но всего за три месяца северокорейские ряды сократились вдвое, по словам генерала Александра Сырского, главного военного командующего Украины. Украинские войска, воевавшие против северокорейцев, описывали их как свирепых воинов. Но дезорганизация в их рядах и отсутствие сплоченности с российскими подразделениями быстро привели к росту потерь, сказал украинский чиновник", - заявил NYT.В то же время издание констатировало, что американские официальные лица не исключат, что решение об отведении северокорейских сил окончательное и бесповоротное, "возможно, заявили они, северокорейцы вернутся после прохождения дополнительной подготовки".Интересно, что за все время, что Запад и Киев раскручивали тему присутствия северокорейских военных на СВО, найти их хоть где-нибудь на фронте никому так и не удалось. В конце прошлого года украинскими и южнокорейскими СМИ была предпринята очередная попытка доказать, что бойцы КНДР воюют на стороне ВС РФ. Издания указанных стран опубликовали снимок, на котором якобы был запечатлен первый северокорейский пленный, но позже выяснилось, что этот снимок был сделан еще в 2022 году.Однако ни Киев, ни Сеул этот факт нисколько не смутил, и чуть позже южнокорейское издание Yonhap сообщило, что запечатленный на снимке человек якобы скончался от ран.В начале ноября Украина и Южная Корея обвинили КНДР в том, что Северная Корея якобы отправила своих солдат на Дальний Восток с дальнейшей переправкой в зону СВО.Владимир Зеленский даже назвал конкретное число северокорейских военных, которые по его мнению, будут воевать на Украине на стороне ВС РФ - 10 тысяч человек. Позже генсек НАТО Марка Рютте добавил, что якобы располагает информацией о том, что северокорейские солдаты направлены в Курскую область в помощь российской армии, освобождающей свою территорию и с этим следует "незамедлительно покончить".При этом глава Пентагона Ллойд Остин северокорейских солдат ни на Дальнем Востоке, ни в зоне СВО не нашел и заявил, что не может подтвердить информацию Киева и Сеула. Не увидел их и госсекретарь США Энтони Блинкен, однако заявил, что ждет их буквально с минуты на минуту.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заключил, что заявления Запада о поддержке России со стороны КНДР являются "попыткой задним числом" оправдать присутствие западных военных на Украине: Лавров объяснил, зачем Западу нужна была северокорейская "истерия".
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новости, украина, запад, россия, сергей лавров, александр сырский, дмитрий песков, new york times, нато, пентагон, кндр, северная корея, военные, америка
Новости, Украина, Запад, Россия, Сергей Лавров, Александр Сырский, Дмитрий Песков, New York Times, НАТО, Пентагон, КНДР, Северная Корея, военные, Америка

В New York Times придумали оригинальное объяснение, куда делись выдуманные северокорейские солдаты

13:26 31.01.2025 (обновлено: 15:24 31.01.2025)
 
© KCNA Фото: Ким Чен Ын
Фото: Ким Чен Ын
© KCNA
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Журналисты американского издания издания The New York Times (NYT) Майкл Швирц и Джулиан Э. Барнс предприняли попытку "найти" северокорейских военных, которые якобы воюют на стороне ВС РФ в Курской области. Свою версию корреспонденты изложили в свежей статье
"По словам украинских и американских официальных лиц, северокорейские солдаты, которые присоединились к своим российским союзникам в бою против украинских войск, были отозваны с линии фронта после того, как понесли тяжелые потери", - такое объяснение дали авторы издания в своем материале.
Также в статье утверждается, что в ноябре, когда на СВО якобы прибыли 11 тысяч солдат из КНДР, на Украине и Западе начали тревожиться: не приведет ли развертывание северокорейских войск к существенной эскалации конфликта.
"Но всего за три месяца северокорейские ряды сократились вдвое, по словам генерала Александра Сырского, главного военного командующего Украины. Украинские войска, воевавшие против северокорейцев, описывали их как свирепых воинов. Но дезорганизация в их рядах и отсутствие сплоченности с российскими подразделениями быстро привели к росту потерь, сказал украинский чиновник", - заявил NYT.
В то же время издание констатировало, что американские официальные лица не исключат, что решение об отведении северокорейских сил окончательное и бесповоротное, "возможно, заявили они, северокорейцы вернутся после прохождения дополнительной подготовки".

"Никак (не можем прокомментировать. - Ред.). Там много разных рассуждений, и правильных, и неправильных, и завиральных, и с искажением действительности, поэтому каждый раз это комментировать, наверное, не пристало. Мы не будем этого делать", - отреагировал на заявление американских журналистов пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Интересно, что за все время, что Запад и Киев раскручивали тему присутствия северокорейских военных на СВО, найти их хоть где-нибудь на фронте никому так и не удалось.
В конце прошлого года украинскими и южнокорейскими СМИ была предпринята очередная попытка доказать, что бойцы КНДР воюют на стороне ВС РФ. Издания указанных стран опубликовали снимок, на котором якобы был запечатлен первый северокорейский пленный, но позже выяснилось, что этот снимок был сделан еще в 2022 году.
Однако ни Киев, ни Сеул этот факт нисколько не смутил, и чуть позже южнокорейское издание Yonhap сообщило, что запечатленный на снимке человек якобы скончался от ран.
В начале ноября Украина и Южная Корея обвинили КНДР в том, что Северная Корея якобы отправила своих солдат на Дальний Восток с дальнейшей переправкой в зону СВО.
Владимир Зеленский даже назвал конкретное число северокорейских военных, которые по его мнению, будут воевать на Украине на стороне ВС РФ - 10 тысяч человек. Позже генсек НАТО Марка Рютте добавил, что якобы располагает информацией о том, что северокорейские солдаты направлены в Курскую область в помощь российской армии, освобождающей свою территорию и с этим следует "незамедлительно покончить".
При этом глава Пентагона Ллойд Остин северокорейских солдат ни на Дальнем Востоке, ни в зоне СВО не нашел и заявил, что не может подтвердить информацию Киева и Сеула. Не увидел их и госсекретарь США Энтони Блинкен, однако заявил, что ждет их буквально с минуты на минуту.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заключил, что заявления Запада о поддержке России со стороны КНДР являются "попыткой задним числом" оправдать присутствие западных военных на Украине: Лавров объяснил, зачем Западу нужна была северокорейская "истерия".
 
НовостиУкраинаЗападРоссияСергей ЛавровАлександр СырскийДмитрий ПесковNew York TimesНАТОПентагонКНДРСеверная КореявоенныеАмерика
 
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