Лавров объяснил, зачем Западу нужна была северокорейская "истерия"
Заявления Запада о поддержке России со стороны КНДР являются "попыткой задним числом" оправдать присутствие западных военных на Украине. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Кувейта Абдаллой аль-Яхьей
"Это часть гибридной войны НАТО, да и ЕС против нашей страны", - сказал Лавров, уточнив, что "без помощи западных специалистов, без данных космической разведки, которых у украинцев, конечно же нет, без специалистов по программированию полетных заданий, эти войска (ВСУ. - Ред.) использовать ракетную технику не могут".
Чуть больше недели назад Украина и Южная Корея обвинили КНДР в том, что Северная Корея якобы отправила своих солдат на Дальний Восток с дальнейшей переправкой в зону СВО.
В частности, 17 октября Владимир Зеленский даже назвал конкретное число северокорейских военных, которые по его мнению, будут воевать на Украине на стороне ВС РФ - 10 тысяч человек.
День спустя южнокорейская разведка опубликовала пресс-релиз, в котором утверждала, что 1,5 тысячи солдат из КНДР якобы уже находятся на российских полигонах на Дальнем Востоке - во Владивостоке, Уссурийске, Хабаровске и Благовещенске. Правда никаких доказательств этих слов предъявлено не было.
05:15Такие вещи скрыть невозможно: Рожин рассказал, что будет, если КНДР отправит добровольцев в зону СВОЕсли рассуждать о том, нужны ли России северокорейские добровольцы, то лишние 10 тысяч солдат, о которых все говорят, нам бы не помешали. Но нужно понимать, что у этой идеи есть свои минусы и плюсы. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
И Москва и Пхеньян опровергли эти обвинения, заявив, что это "беспочвенные стереотипные слухи", направленные на то, чтобы очернить имидж КНДР и России, а также подорвать законные, дружественные и партнерские отношения между ними.
В интервью журналистке Ольге Скабеевой президент России Владимир Путин сказал, что "если есть снимки, значит, они что-то отражают" и напомнил о 4 статье договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР, которая предполагает военную помощь второй стороне, подвергшейся нападению.
В воскресенье, 20 октября, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что не может подтвердить информацию об отправке северокорейских солдат в Россию. А чуть позже стало очевидно, для чего нужны были разговоры о том, что Северная Корея якобы готовит своих солдат для отправки на СВО.