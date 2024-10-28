https://ukraina.ru/20241028/1058419517.html

Лавров объяснил, зачем Западу нужна была северокорейская "истерия"

Лавров объяснил, зачем Западу нужна была северокорейская "истерия" - 28.10.2024 Украина.ру

Лавров объяснил, зачем Западу нужна была северокорейская "истерия"

Заявления Запада о поддержке России со стороны КНДР являются "попыткой задним числом" оправдать присутствие западных военных на Украине. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Кувейта Абдаллой аль-Яхьей

2024-10-28T15:00

2024-10-28T15:00

2024-10-28T15:00

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Чуть больше недели назад Украина и Южная Корея обвинили КНДР в том, что Северная Корея якобы отправила своих солдат на Дальний Восток с дальнейшей переправкой в зону СВО.В частности, 17 октября Владимир Зеленский даже назвал конкретное число северокорейских военных, которые по его мнению, будут воевать на Украине на стороне ВС РФ - 10 тысяч человек.День спустя южнокорейская разведка опубликовала пресс-релиз, в котором утверждала, что 1,5 тысячи солдат из КНДР якобы уже находятся на российских полигонах на Дальнем Востоке - во Владивостоке, Уссурийске, Хабаровске и Благовещенске. Правда никаких доказательств этих слов предъявлено не было.И Москва и Пхеньян опровергли эти обвинения, заявив, что это "беспочвенные стереотипные слухи", направленные на то, чтобы очернить имидж КНДР и России, а также подорвать законные, дружественные и партнерские отношения между ними.В интервью журналистке Ольге Скабеевой президент России Владимир Путин сказал, что "если есть снимки, значит, они что-то отражают" и напомнил о 4 статье договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР, которая предполагает военную помощь второй стороне, подвергшейся нападению."Там так и написано": Путин пошутил о реакции Запада на новый виток дружбы России и КНДРВ воскресенье, 20 октября, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что не может подтвердить информацию об отправке северокорейских солдат в Россию. А чуть позже стало очевидно, для чего нужны были разговоры о том, что Северная Корея якобы готовит своих солдат для отправки на СВО.Еще по теме: "Нет возможности вывернуть карманы": Дуда отказался передать Киеву оружие, купленное в Республике Корея.

https://ukraina.ru/20241028/1058365401.html

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новости, россия, кндр, запад, сергей лавров, владимир зеленский, ллойд остин