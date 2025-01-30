Уже близко: ВС РФ осталось менее трех километров до Днепропетровской области
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Военным ВС РФ осталось менее трех километров до Днепропетровской области. Об этом 30 января заявил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский, сообщило агентство РИА Новости
"Уже на некоторых участках менее трех километров <…>. Мы в ту сторону продвигаемся. Это вот как раз то направление, которое начинается от Селидово и на запад. И то направление, которое мы продвигаем, охватывая город Красноармейск с запада, для того, чтобы потом выйти на север", — цитирует слова Кимаковского издание.
В четверг, 30 января, он также сообщил, что ВС РФ окружают позиции украинских военных в Красноармейске (Покровске) с флангов, формируя мешок для ВСУ. По словам советника главы региона, "туда даже подкидывает бригады 150-й серии". Кимаковский считает, что на этом направлении для ВСУ может повториться сценарий Великой Новоселки.
12:26ВСУ постигнет та же участь, что в Великой Новоселке: Кимаковский рассказал о мешке в КрасноармейскеРоссийские подразделения войск окружают позиции противника в Красноармейске (Покровске) с флангов, формируя мешок для ВСУ. Об этом 30 января в эфире "Соловьев Live" сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский
О других успехах ВС РФ — в материале "Битва за Часов Яр вступает в финальную стадию": фронтовая сводка