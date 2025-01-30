Уже близко: ВС РФ осталось менее трех километров до Днепропетровской области - 30.01.2025 Украина.ру
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Уже близко: ВС РФ осталось менее трех километров до Днепропетровской области
Уже близко: ВС РФ осталось менее трех километров до Днепропетровской области - 30.01.2025 Украина.ру
Уже близко: ВС РФ осталось менее трех километров до Днепропетровской области
Военным ВС РФ осталось менее трех километров до Днепропетровской области. Об этом 30 января заявил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский, сообщило агентство РИА Новости
2025-01-30T13:23
2025-01-30T13:23
новости
россия
днепропетровская область
донецкая народная республика
днр
игорь кимаковский
вс рф
вооруженные силы украины
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В четверг, 30 января, он также сообщил, что ВС РФ окружают позиции украинских военных в Красноармейске (Покровске) с флангов, формируя мешок для ВСУ. По словам советника главы региона, "туда даже подкидывает бригады 150-й серии". Кимаковский считает, что на этом направлении для ВСУ может повториться сценарий Великой Новоселки.О других успехах ВС РФ — в материале "Битва за Часов Яр вступает в финальную стадию": фронтовая сводка
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россия
днепропетровская область
донецкая народная республика
днр
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новости, россия, днепропетровская область, донецкая народная республика, днр, игорь кимаковский, вс рф, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Днепропетровская область, Донецкая Народная Республика, ДНР, Игорь Кимаковский, ВС РФ, Вооруженные силы Украины

Уже близко: ВС РФ осталось менее трех километров до Днепропетровской области

13:23 30.01.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа РСЗО Град группировки Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Военным ВС РФ осталось менее трех километров до Днепропетровской области. Об этом 30 января заявил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский, сообщило агентство РИА Новости

"Уже на некоторых участках менее трех километров <…>. Мы в ту сторону продвигаемся. Это вот как раз то направление, которое начинается от Селидово и на запад. И то направление, которое мы продвигаем, охватывая город Красноармейск с запада, для того, чтобы потом выйти на север", — цитирует слова Кимаковского издание.

В четверг, 30 января, он также сообщил, что ВС РФ окружают позиции украинских военных в Красноармейске (Покровске) с флангов, формируя мешок для ВСУ. По словам советника главы региона, "туда даже подкидывает бригады 150-й серии". Кимаковский считает, что на этом направлении для ВСУ может повториться сценарий Великой Новоселки.
Тероборона ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
12:26
ВСУ постигнет та же участь, что в Великой Новоселке: Кимаковский рассказал о мешке в КрасноармейскеРоссийские подразделения войск окружают позиции противника в Красноармейске (Покровске) с флангов, формируя мешок для ВСУ. Об этом 30 января в эфире "Соловьев Live" сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский
О других успехах ВС РФ — в материале "Битва за Часов Яр вступает в финальную стадию": фронтовая сводка
 
НовостиРоссияДнепропетровская областьДонецкая Народная РеспубликаДНРИгорь КимаковскийВС РФВооруженные силы Украины
 
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