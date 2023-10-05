https://ukraina.ru/20231005/1049925962.html

"Секретный парфюм" для предателя Смольянинова*. Кто лишил разума бывшего актера, ставшего в РФ иноагентом

"Секретный парфюм" для предателя Смольянинова*. Кто лишил разума бывшего актера, ставшего в РФ иноагентом - 05.10.2023 Украина.ру

"Секретный парфюм" для предателя Смольянинова*. Кто лишил разума бывшего актера, ставшего в РФ иноагентом

"Россия должна постараться сильно, чтобы я захотел в неё вернуться!" — такое совершенно безумное заявление сделал иноагент, экстремист и террорист Артур Смольянинов

2023-10-05T13:32

2023-10-05T13:32

2023-10-05T14:44

эксклюзив

иноагент

иноагенты

россия

актер

смольянинов

актеры

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Актёр уехал из России год назад. Он оставил в России маму, жену, детей и невыплаченную ипотеку.«Приди в себя, женщина! Ты недостойна своих детей», — обращается к России Смольянинов*.Хорошо бы иноагент Смольянинов* обратил эти слова к себе. Кстати, «реплика в сторону», представляете, как он общался со своей собственной женой? Но об этом позже.«Россия лишила меня семьи и работы», — продолжает врать Смольянинов*. Разве кто-то мешал ему работать, мешали забрать с собой в США семью? Детям его, когда он уехал из России, было 4 и 7 лет. Их он с собой и не брал, и не зовёт к себе.Пока он произносит эти речи, актриса Дарья Мельникова, бывшая жена его, помощи никакой от Смольянинова* не получает. Дарью все помнят больше всего по роли в сериале «Папины дочки», она там играла Женю Васнецову.В своем блоге жена его уже попыталась грустно пошутить: "Ищу партнёра для выплаты ипотеки. Неплатежеспособных просьба не беспокоить".Понятно, что ей не до шуток. Если Мельникова не будет выплачивать ипотеку, то её с двумя детьми просто выселят. Муж её (бывший, они в разводе) раньше исправно платил алименты. Но вот уже год почему-то не помогает детям никак. Видимо, очень "хороши" его дела.Сама Дарья, что интересно, год назад в небольшом интервью сказала: "Я именно сейчас, как никогда, ощутила потребность в русской культуре и необходимость быть нужной в этом месте, где мы есть".По поводу уехавших актёров, а к этому моменту и муж её бывший был уже за границей, сказала коротко: "Никто в эмиграции не найдёт ни таких условий, ни такой работы".О муже плохого не говорит, такая у неё позиция ещё после развода. За неё высказался Иван Охлобыстин, сразу после их расставания он коротко прокомментировал: "Не ругайте Дарью. Он её сильно бил".Да уж. Россия, значит, "лишила" Артура семьи?Сколько стоит один день актера?По поводу же работы - все зарплаты давно известны. Иноагент Смольянинов получал в России около 100 тысяч рублей за съёмочный день. Это минимум. Иногда и больше. Снимался много, очень много: сериалы, кино.Это далеко не предел. Многие получали больше, но и Смольянинов, конечно, не бедствовал. Были и госконтракты с филармониями, с театрами. Он исполнял песни, стихи. Один такой контракт с Удмуртской филармонией - 250.000 рублей.Как написал Никита Михалков о других актёрах - о Лапенко и Трескунове, которые имели ставки по 180 и 250 тысяч за день:"Получается, что вы страдаете от режима Путина в среднем от 180 до 250.000 руб за съёмочный день. Чем вы недовольны?"Если не знать всего этого, то может, действительно, создастся впечатление, что иноагент Смольянинов не сам всё здесь бросил и от всего отрекся. А возможно, его действительно выгнали и всего лишили?Ничего подобного. Он просто врёт. Все неприглядные подробности его жизни никому не нужны и разбираться в них не интересно. Но надо всё-таки знать, кто же вопиёт о "страшной несправедливости" и призывает родину к ответу."Надо сильно постараться, чтобы я вообще захотел с ней разговаривать", - продолжает Смольянинов. Имеется в виду Россия.Ещё раньше он заявлял, что пошел бы воевать, на стороне Украины. И желал, чтобы Россия, где живут его сыновья, превратилась в "радиоактивный пепел".Перспективы?Есть такое ощущение, что эти люди, попавшие, как и Смольянинов, на Запад, вдруг лишились разума.В народе говорят проще: "поехала крыша".Но нет, Артур Смольянинов не безумен. Он испытывает тотальное разочарование в себе. Страх, паника. Отсутствие каких-либо благ и перспектив за границей. И их отсутствие в будущем.Ближайшая перспектива - нарезчик салатов или официант в кафе Нью-Йорка. Каковыми часто работали советские "звёзды" в эмиграции. Не все же устроились так, как Нуриев с Барышниковым.В этом всё дело. Артура банально обманули, а он уже столько всего наговорил, что назад вернуться не сможет никак. Нет больше вкусных контрактов с Удмуртской филармонией на пение песен под гитару, нет съёмочных дней "по 100 тысяч".Актер, которого многие помнят по фильмам "9 рота", "Жара", "Ёлки", "Калашников" и многим другим, за рубежом никому не нужен. Перспективы "в Голливуде" отсутствуют, хоть все нынешние "невозвращенцы" и хорохорятся: "поехал покорять Голливуд".Пока что он якобы ездит по Америке со своими песнями под гитару на стихи Иосифа Бродского. В сопровождении виолончели. Как думаете, много желающих посетить такой концерт?Не читали люди, судя по всему, ни Сергея Довлатова, ни Эдуарда Лимонова."У меня предложений из-за рубежа много было, - откровенничал Смольянинов год назад. - Приезжайте, попоёте нам песни, ещё что-нибудь придумаем."Ну и как, что придумали?Пока его просто используют для различных интервью, но скоро перестанут. Очень уж безумна его речь, для пропаганды уже не годится. Да и мало интересен актёр публике, всё-таки не звезда первой величины.А то, что его уговаривали и что-то ему обещали, нет сомнений. Инфлюэнсеров, людей, которые более-менее заметны в медийной среде, уговаривали уезжать. Обещали "контракты, Голливуд, что-нибудь придумаем".Секретный парфюмА недавно иноагент Смольянинов выдвинул последний удивительный козырь и аргумент. Наверное, сидел, думал - чем бы ещё привлечь внимание?Президент России, по его словам, использует секретный парфюм. Смольянинов на приёме у президента России, когда приглашали съёмочную группу фильма "9 рота", смог всё-таки определить этот запах. Но не смог ему противостоять.Вот что делает этот запах: лишает способности думать и возражать!Актёр утверждает, что хотел тогда о чем-то подумать, но не смог.Есть такое ощущение, что секретный запах продолжает действовать, лишая иноагента до сих пор возможности более-менее связно размышлять.Повестка в армиюКстати, пока актёр ещё находился в Латвии и раздавал интервью о том, как он пойдет воевать в ВСУ, его подстерегли грантоеды из какой-то латышской организации "за Юкрэйн". И... вручили настоящую повестку в армию Украины. Что же вы думаете?Смелый обличитель "всего плохого" и потенциальный "борец за светлое будущее Украины" банально сбежал! Предварительно благоразумно порвав повестку.Актёр Сослан Фидаров, с которым Смольянинов снимался в фильме "9 рота", сейчас находится на фронте, участвует в СВО. Его фото в форме увидел Смольянинов, и думая, что Фидаров погиб, начал рассуждать, что эта гибель справедлива, что он сам бы стрелял в своего бывшего коллегу.Только иноагент ошибся. Сослан Фидаров жив, и ответил Смольянинову так:- Артур, ты представляешь, я живу... По поводу того, что ты на поле боя меня пристрелишь: Артур, мы оба понимаем, что ты этого никогда не сделаешь, только потому, что на поле боя тебя никогда не будет!Сослан Фидаров сказал в интервью: "какие артуры, какие панины, какие галкины, мне стыдно о них говорить. Это позор России, и слава Богу, что они уехали, хоть бы они больше сюда не вернулись. Не приезжайте сюда никогда. Это больше не ваша страна."Ну что ж. Хорошо, что такое время сейчас: предатели перестали скрываться и сами, лично отказались от жизни в России. А то представьте, как тяжело было бы оторвать их от "съёмочных дней по 100 тысяч".Но сами, всё сами. Сами хорошо и сытно жили в России, получая за день больше, чем слесарь на заводе за месяц, сами, решив воспользоваться внезапно вспыхнувшей на Западе ненавистью к России, надумали использовать этот факт для построения своей будущей карьеры там, в условном Голливуде, и теперь сами понимают, что, отыграв свою роль предателей Родины, теперь никому не нужны. Точно, всё сами.Неужели действительно их лишил разума "секретный парфюм" президента?* Признан в РФ иноагентом и террористом

https://ukraina.ru/20230912/1049354007.html

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

эксклюзив, иноагент, иноагенты, россия, актер, смольянинов, актеры