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Страна распадется? В Калифорнии собирают подписи под петицией об отделении от США

Страна распадется? В Калифорнии собирают подписи под петицией об отделении от США - 30.01.2025 Украина.ру

Страна распадется? В Калифорнии собирают подписи под петицией об отделении от США

Пока президент Дональд Трамп занят гренландским вопросом, пытаясь прирастить землицей американскую территорию, так называемый Золотой штат, самый богатый – по некоторым данным, он уже потерял этот почетный статус, но это смотря как считать, – пытается отделиться от Соединённых Штатов Америки

2025-01-30T11:58

2025-01-30T11:58

2025-01-30T12:55

эксклюзив

голливуд

сша

дональд трамп

нэнси пелоси

камала харрис

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Государственный секретарь Калифорнии Ширли Вебер официально дала ход петиции движения CalExit, выступающего за выход штата из состава США.Таким образом, калифорнийские власти разрешили лидеру движения Маркусу Руису Эвансу собирать подписи под петицией, которая инициирует избирательное голосование, направленное на то, чтобы сделать Калифорнию независимым государством.Правда, такое голосование не будет иметь обязательной силы. Оно всего лишь может выразить вотум недоверия Соединённым Штатам Америки и провозгласить волеизъявление народа Калифорнии.Причем в бюллетене должна быть следующая формулировка: "Должна ли Калифорния выйти из состава Соединенных Штатов и стать свободной и независимой страной?" Ни больше ни меньше.Для этого потребуется участие не менее половины зарегистрированных в штате избирателей, причем 55% из них должны проголосовать именно за его отделение.Ну а пока что от потенциальных калифорнийских сепаратистов требуется собрать до 22 июня подписи 546 651 зарегистрированного избирателя, потому что данное число составляет 5% от числа избирателей, которые голосовали за местного губернатора в 2022 году.Собрать их, вероятно, получится. Вы не поверите, но пожар в Лос-Анджелесе и его окрестностях, который вспыхнул еще при президенте Джозефе Байдене, до сих пор не потушен. Причем спасти туристический центр города от огня получилось только благодаря помощи федерального правительства, соседних штатов и добровольцев.Широкой популярности демократической администрации штата это совершенно не добавляет. Лишившиеся крова люди – а уже ясно, что это не только кинозвезды – просто о пожарах в элитных районах говорили заметно больше – хотят страховых выплат и наказаний для виновников ситуации. И в команде Трампа, несомненно, учитывают их законные пожелания.Трамп уже пообещал расследовать причины катастрофы, и это не вызывает радости у местной демократической власти. Ни Нэнси Пелоси, ни Камала Харрис, ни губернатор Гэвин Ньюсом, ни другие, менее известные у нас представители демократического калифорнийского клана, не чувствуют себя в безопасности.Возможно, поэтому их соратники и поддержали инициативу сепаратистского лидера Маркуса Руиса Эванса – турболиберала на максималках.По иронии судьбы в прежние годы именно демократы выступали противниками движения CalExit, потому что сецессия Калифорнии лишила бы их огромного числа избирателей на выборах президента США. И за отделение наиболее рьяно ратовали именно их политические противники."Предыдущий лидер движения, Луис Маринелли, был консерватором. Его в своё время обвиняли в том, что он связан с российскими спецслужбами. С 2006 по 2022 гг. он жил в РФ и утверждал, что "обрел в России новое счастье", а Соединённые Штаты "неминуемо распадутся". В 2022-м Маринелли вернулся в США и живет в штате Арканзас", – пишет об этом американист Дмитрий Добницкий в своем телеграм-канале.Однако идея отделить Америку от Голливуда и Малибу сама по себе казалась лет двадцать назад нелепой и маргинальной.Но, как мы уже писали, Голливуд так и не выбрался из коронавирусного кризиса в сочетании с наступлением искусственного интеллекта, способного бесплатно изобразить любую массовку. В результате сегодня на киностудиях проходят массовые увольнения, а сериалов в Калифорнии снимают даже меньше, чем в Южной Корее.Что же касается калифорнийских пляжей вроде Малибу, они в значительной мере оккупированы палаточными городками наркозависимых и бездомных. Так что, на время визитов иностранных гостей, вроде приезда председателя Си, их приходится куда-то со скандалом перемещать.Экономику штата до определенного времени поддерживали на плаву многомиллиардные инновации "Силиконовой долины". Но не секрет, что зарегистрированные там компании тоже разбегаются. И победа Трампа в сочетании со знаменитым пожаром ускорила эти тенденции.Все это, конечно же, напомнило россиянам широко известные внешнеполитические прогнозы Дмитрия Медведева.В декабре 2022 года он среди прочего предсказывал: "гражданская война в США, выделение Калифорнии и Техаса в самостоятельные государства. Создание союзного государства Техаса и Мексики. Последующая победа Илона Маска в ходе выборов президента США в части штатов, закреплённых после гражданской войны за республиканцами".Теперь к его словам про отделение будут относиться с еще большей серьезностью. Даже объединение юго-западных территорий США с Мексикой более не кажется откровенной фантастикой, потому что мексиканский президент Клаудиа Шейнбаум, отвечая на недружественные заявления американских политиков, показывала всему миру старые карты своей страны, где хорошо видно тот же Техас.И Вашингтон пока ничего ей не сделал – хотя во времена президента Мак-Кинли американские ястребы как минимум послали бы за такое корпус морской пехоты, с целью оккупации города Мехико или порта Веракрус.Больше того, можно добавить, что в 1812-1841 годах в округе Сонома, штат Калифорния, активно развивалась сеть российских поселений с центром в Форт-Россе, а также специально построенном перевалочном порту Румянцева.Конечно, распад США через отделение Калифорнии все равно выглядит в наши дни очень маловероятным. И даже не потому, что Трамп ничего такого, конечно, сделать не даст, но и полностью деморализованные лидеры Демпартии вряд ли будут глубоко впутываться в эту историю.По мнению экспертов, без поддержки на федеральном уровне "Золотой штат" просто не выживет, в силу серьезного упадка агропромышленного сектора и индустрии.Скорее, это что-то вроде демократической шпильки в гренландские авантюры республиканцев-трампистов. Но они вполне могут извлечь из этого пользу, попытавшись превратить Калифорнию из оплота демократов в очередной республиканский штат.И вот такие перспективы как раз-таки не кажутся нереальными.Также о Голливуде и Калифорнии – в материале Марии Лихограй Звёзды Голливуда украли у демократов любовь рабочего класса, ИИ побеждает искусство. События культуры на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241102/1058584347.html

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эксклюзив, голливуд, сша, дональд трамп, нэнси пелоси, камала харрис