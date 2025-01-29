Тысячи заключенных вышли из украинских тюрем для службы в ВСУ - Sky News - 29.01.2025 Украина.ру
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Тысячи заключенных вышли из украинских тюрем для службы в ВСУ - Sky News
Тысячи заключенных вышли из украинских тюрем для службы в ВСУ - Sky News - 29.01.2025 Украина.ру
Тысячи заключенных вышли из украинских тюрем для службы в ВСУ - Sky News
Почти семь тысяч заключенных на Украине освободили с мая прошлого года, чтобы пополнить ряды ВСУ, сообщает Sky News
2025-01-29T13:08
2025-01-29T13:08
новости
владимир зеленский
денис малюська
украина
дональд трамп
вооруженные силы украины
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По данным телеканала, преступники подписывают контракт, соглашаясь воевать без отпуска в течение года и служить до конца конфликта. В этот момент им немедленно предоставляют условно-досрочное освобождение.В мае 2024 года Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы. В середине июня CNN со ссылкой на министра юстиции Украины Дениса Малюську сообщал, что с начала действия закона заявки на вступление в украинские войска подали около пяти тысяч осужденных, почти две тысячи прошли медкомиссию и были освобождены судом для мобилизации.Подробнее об уголовниках в ВСУ - в материале Мобилизация преступников, потери ВСУ, подготовка к победе Трампа. Главное на Украине на утро 19 января на сайте Украина.ру.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир зеленский, денис малюська, украина, дональд трамп, вооруженные силы украины
Новости, Владимир Зеленский, Денис Малюська, Украина, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины

Тысячи заключенных вышли из украинских тюрем для службы в ВСУ - Sky News

13:08 29.01.2025
 
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Футбольный матч с участием П. Мамаева в СИЗО - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Почти семь тысяч заключенных на Украине освободили с мая прошлого года, чтобы пополнить ряды ВСУ, сообщает Sky News
По данным телеканала, преступники подписывают контракт, соглашаясь воевать без отпуска в течение года и служить до конца конфликта. В этот момент им немедленно предоставляют условно-досрочное освобождение.
В мае 2024 года Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы. В середине июня CNN со ссылкой на министра юстиции Украины Дениса Малюську сообщал, что с начала действия закона заявки на вступление в украинские войска подали около пяти тысяч осужденных, почти две тысячи прошли медкомиссию и были освобождены судом для мобилизации.
Подробнее об уголовниках в ВСУ - в материале Мобилизация преступников, потери ВСУ, подготовка к победе Трампа. Главное на Украине на утро 19 января на сайте Украина.ру.
 
НовостиВладимир ЗеленскийДенис МалюськаУкраинаДональд ТрампВооруженные силы Украины
 
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