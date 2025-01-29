https://ukraina.ru/20250129/1060653654.html

Тысячи заключенных вышли из украинских тюрем для службы в ВСУ - Sky News

Тысячи заключенных вышли из украинских тюрем для службы в ВСУ - Sky News - 29.01.2025 Украина.ру

Тысячи заключенных вышли из украинских тюрем для службы в ВСУ - Sky News

Почти семь тысяч заключенных на Украине освободили с мая прошлого года, чтобы пополнить ряды ВСУ, сообщает Sky News

2025-01-29T13:08

2025-01-29T13:08

2025-01-29T13:08

новости

владимир зеленский

денис малюська

украина

дональд трамп

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102387/25/1023872552_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b45cdb2747d860d3f9e829bf13bb655e.jpg

По данным телеканала, преступники подписывают контракт, соглашаясь воевать без отпуска в течение года и служить до конца конфликта. В этот момент им немедленно предоставляют условно-досрочное освобождение.В мае 2024 года Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы. В середине июня CNN со ссылкой на министра юстиции Украины Дениса Малюську сообщал, что с начала действия закона заявки на вступление в украинские войска подали около пяти тысяч осужденных, почти две тысячи прошли медкомиссию и были освобождены судом для мобилизации.Подробнее об уголовниках в ВСУ - в материале Мобилизация преступников, потери ВСУ, подготовка к победе Трампа. Главное на Украине на утро 19 января на сайте Украина.ру.

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир зеленский, денис малюська, украина, дональд трамп, вооруженные силы украины