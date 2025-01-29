Тысячи заключенных вышли из украинских тюрем для службы в ВСУ - Sky News
Почти семь тысяч заключенных на Украине освободили с мая прошлого года, чтобы пополнить ряды ВСУ, сообщает Sky News
По данным телеканала, преступники подписывают контракт, соглашаясь воевать без отпуска в течение года и служить до конца конфликта. В этот момент им немедленно предоставляют условно-досрочное освобождение.
В мае 2024 года Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы. В середине июня CNN со ссылкой на министра юстиции Украины Дениса Малюську сообщал, что с начала действия закона заявки на вступление в украинские войска подали около пяти тысяч осужденных, почти две тысячи прошли медкомиссию и были освобождены судом для мобилизации.
Подробнее об уголовниках в ВСУ - в материале Мобилизация преступников, потери ВСУ, подготовка к победе Трампа. Главное на Украине на утро 19 января на сайте Украина.ру.