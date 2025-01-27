https://ukraina.ru/20250127/1060609036.html

Новороссия должна быть полностью свободной: семь аргументов в пользу похода ВС РФ на Днепропетровск

Новороссия должна быть полностью свободной: семь аргументов в пользу похода ВС РФ на Днепропетровск - 27.01.2025 Украина.ру

Новороссия должна быть полностью свободной: семь аргументов в пользу похода ВС РФ на Днепропетровск

Освобождение Большой Новоселки/Великой Новоселки и переброска после Курахово освободившихся подразделений под Покровск ставит вопрос о том, войдет ли после взятия последнего российская армия в Днепропетровскую область, учитывая, что до нее остались какие-то километры. И вообще должна ли она это делать?

2025-01-27T19:24

2025-01-27T19:24

2025-01-27T19:24

эксклюзив

днепропетровская область

днепр

запорожская область

александр чаленко

запорожская аэс

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Понятно, почему российские подразделения должны идти освобождать север Запорожской области и само Запорожье: этого требует российская Конституция, согласно которой эта территория является составной частью России.Но Днепропетровская область таковой не является. В таком случае, нужно ли туда (прежде всего, речь идет о левом береге Днепра) входить российской армии, так как потом руководство РФ вряд ли примет решение уйти с территорий, где был поднят российский флаг? Какими могут быть аргументы, если на этот вопрос дать положительный ответ?Первый аргумент: Днепропетровская область – это Новороссия, которая считается исторической русской землей. Раз так, то она, естественно, должна быть освобождена и потом включена в состав России.Второй аргумент: российская армия вдвое увеличивает расстояние от сухопутного коридора – федеральной трассы "Новороссия" и железной дороги, которые связывают материковую Россию с "островом Крым".Сейчас расстояние от Работино, на севере которого проходит фронт, до Мелитополя, столицы российской Запорожской области, мимо которой проходит федеральная трасса "Новороссия", 75 км по прямой. А от города Днепр до Мелитополя – 182 км, то есть дистанция увеличивается более чем в 2 раза. Все это делает априори провальным и невозможным еще один "контрнаступ" ВСУ в сторону Азовского моря, если, конечно, украинское командование на него решится.Третий аргумент: выход к реке Днепр в Днепропетровской и на севере Запорожской областей увеличит протяженность водного препятствия на пути потенциального контрнаступления ВСУ в сторону Донбасса. События 2022-2024 годов показали, что широкое русло делает невозможным успешное развитие наступления и высадку десанта на другой берег.Вспомним неудачу украинской армии, попытавшейся летом 2022 года, высадив десант, захватить Энергодар и Запорожскую АЭС. Неудачной была и попытка ВСУ создать плацдармы на левом берегу Днепра в Херсонской области под Антоновским мостом и в Крынках для развития наступления в сторону Крыма. Все закончилось фиаско из-за невозможности переправить через Днепр тяжелую технику и большие воинские соединения из-за постоянного уничтожения их российской артиллерией уже в момент переправы.Четвертый аргумент: российская армия заходит с юга в тыл украинской группировке в Харьковской области со всеми вытекающими отсюда последствиями.Пятый аргумент: под контроль России попадает весь Западный Донбасс с его столицей Павлоградом, а это левый берег Днепропетровской области, где находится уголь высокого качества. Последнее обстоятельство серьезно уменьшает сырьевую базу украинского государства.Шестой аргумент, морально-политический: заход российской армии в Днепропетровскую область станет серьезным психологическим ударом как по моральному духу ВСУ, так и по украинской национал-патриотической общественности, а также по всему политическому и медиа-сообществу Запада. Появление в новостных сводках сообщений о боях в новой области явно не будет способствовать повышению оптимистических настроений и будет лить воду не мельницу тех, кто будет кричать, что "всё пропало". Седьмой аргумент: Днепропетровская область просто лежит в направлении российского наступления, у которого нет никаких причин прекращаться, пока бандеровский режим не будет разгромлен. Когда и где это произойдет, пока не понятно.Наступление сейчас движется на запад, поэтому минуть Днепропетровщину или обойти её никак нельзя. Если оно остановится, то этим воспользуется ВСУ для укрепления своей обороны, создав свой аналог нашей "линии Суровикина". Так что вперед!Читайте также материал Александра Чаленко Большая Новоселка освобождена! Следующий - Покровск

https://ukraina.ru/20250113/1060223005.html

https://ukraina.ru/20250127/1060578433.html

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Александр Чаленко

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Александр Чаленко

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