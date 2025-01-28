Правительство Курской области поддержит в суде иск по делу о фортификациях - Хинштейн - 28.01.2025 Украина.ру
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Правительство Курской области поддержит в суде иск по делу о фортификациях - Хинштейн
Правительство Курской области поддержит в суде иск по делу о фортификациях - Хинштейн - 28.01.2025 Украина.ру
Правительство Курской области поддержит в суде иск по делу о фортификациях - Хинштейн
Правительство Курской области поддержит в суде заявленный Генпрокуратурой РФ иск к бывшим руководителям "Корпорация развития Курской области" и другим фигурантам дела о фортификационных сооружениях. Об этом заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
2025-01-28T11:56
2025-01-28T11:56
новости
курская область
россия
хинштейн
генпрокуратура
кто
укрепления
оборонный бюджет
оборона
криминал
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"Правительство региона поддержит в судебном процессе иск, заявленный Генеральной прокуратурой РФ к бывшим руководителям АО "Корпорация развития Курской области" и ряду коммерсантов. Сегодня надзорное ведомство потребовало взыскать более 3,2 млрд рублей, ранее выделенных из федерального бюджета на строительство фортификационных сооружений в Курской области", - сообщил Хинштейн.Он также отметил, что по оценке Генпрокуратуры указанные средства были присвоены в результате исполнения госконтрактов. В числе третьих лиц по иску уже заявлены региональные структуры.При этом курский чиновник отметил, что на снисхождение нельзя рассчитывать в особенности тогда, когда речь идёт о такой жизненно важной для всех курян теме, как строительство фортификационных сооружений.Ранее на эту тему: Антикризисное управление: Баширов о назначении Хинштейна на должность врио губернатора Курской области
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новости, курская область, россия, хинштейн, генпрокуратура, кто, укрепления, оборонный бюджет, оборона, криминал, иск
Новости, Курская область, Россия, Хинштейн, генпрокуратура, КТО, укрепления, оборонный бюджет, оборона, криминал, иск

Правительство Курской области поддержит в суде иск по делу о фортификациях - Хинштейн

11:56 28.01.2025
 
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Правительство Курской области поддержит в суде заявленный Генпрокуратурой РФ иск к бывшим руководителям "Корпорация развития Курской области" и другим фигурантам дела о фортификационных сооружениях. Об этом заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
"Правительство региона поддержит в судебном процессе иск, заявленный Генеральной прокуратурой РФ к бывшим руководителям АО "Корпорация развития Курской области" и ряду коммерсантов. Сегодня надзорное ведомство потребовало взыскать более 3,2 млрд рублей, ранее выделенных из федерального бюджета на строительство фортификационных сооружений в Курской области", - сообщил Хинштейн.
Он также отметил, что по оценке Генпрокуратуры указанные средства были присвоены в результате исполнения госконтрактов. В числе третьих лиц по иску уже заявлены региональные структуры.
"Как уже говорил не раз,правительство Курской области будет оказывать всю необходимую помощь надзорным, правоохранительным и следственным органам при выявлении и расследовании должностных и коррупционных преступлений, а также при возмещении ущерба, нанесенного государству, - отметил Хинштейн. - Каждый, кто преступил закон, должен знать, что никакого снисхождения и поблажек ему не будет".
При этом курский чиновник отметил, что на снисхождение нельзя рассчитывать в особенности тогда, когда речь идёт о такой жизненно важной для всех курян теме, как строительство фортификационных сооружений.
Ранее на эту тему: Антикризисное управление: Баширов о назначении Хинштейна на должность врио губернатора Курской области
 
НовостиКурская областьРоссияХинштейнгенпрокуратураКТОукрепленияоборонный бюджетоборонакриминалиск
 
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