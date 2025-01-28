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Правительство Курской области поддержит в суде иск по делу о фортификациях - Хинштейн

Правительство Курской области поддержит в суде иск по делу о фортификациях - Хинштейн - 28.01.2025 Украина.ру

Правительство Курской области поддержит в суде иск по делу о фортификациях - Хинштейн

Правительство Курской области поддержит в суде заявленный Генпрокуратурой РФ иск к бывшим руководителям "Корпорация развития Курской области" и другим фигурантам дела о фортификационных сооружениях. Об этом заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

2025-01-28T11:56

2025-01-28T11:56

2025-01-28T11:56

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россия

хинштейн

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укрепления

оборонный бюджет

оборона

криминал

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"Правительство региона поддержит в судебном процессе иск, заявленный Генеральной прокуратурой РФ к бывшим руководителям АО "Корпорация развития Курской области" и ряду коммерсантов. Сегодня надзорное ведомство потребовало взыскать более 3,2 млрд рублей, ранее выделенных из федерального бюджета на строительство фортификационных сооружений в Курской области", - сообщил Хинштейн.Он также отметил, что по оценке Генпрокуратуры указанные средства были присвоены в результате исполнения госконтрактов. В числе третьих лиц по иску уже заявлены региональные структуры.При этом курский чиновник отметил, что на снисхождение нельзя рассчитывать в особенности тогда, когда речь идёт о такой жизненно важной для всех курян теме, как строительство фортификационных сооружений.Ранее на эту тему: Антикризисное управление: Баширов о назначении Хинштейна на должность врио губернатора Курской области

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новости, курская область, россия, хинштейн, генпрокуратура, кто, укрепления, оборонный бюджет, оборона, криминал, иск