https://ukraina.ru/20250128/1060616161.html

Прогрев мирного пирога или Что общего и чем различаются Зеленский и троллейбус

Прогрев мирного пирога или Что общего и чем различаются Зеленский и троллейбус - 28.01.2025 Украина.ру

Прогрев мирного пирога или Что общего и чем различаются Зеленский и троллейбус

На Украине оживилась политическая жизнь. Пока осторожно, при отрицании проведения и подготовки каких-либо выборов, однако некоторые процессы указывают, что тяжеловесы среди элиты стали формировать союзы – против или якобы против Зеленского.

2025-01-28T13:09

2025-01-28T13:09

2025-01-28T14:25

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Также на выдвижение новых политических лидеров указывают некоторые косвенные признаки. Например, санкции Зеленского против узнаваемых политических и общественных лидеров (коммунист Симоненко, политик Бойко, журналист Крюкова и т.д.). Несколько влиятельных изданий обратили внимание (срежиссировано) на то, что на инаугурации Трампа присутствовал лидер партии "Слуга народа" Давид Арахамия. Именно он возглавлял украинскую делегацию на переговорах в Стамбуле, он же заявлял, что срыв соглашений с Россией случился по указке тогдашнего премьера Великобритании Джонсона. И, наконец, украинские СМИ также вбросили для обсуждения так называемый "мирный план Трампа". Что происходит во внутренней кухне украинской политики – анализировали эксперты в соцсетях.Политтехнолог Рамиль ХарисовПрогрев мирных переговоров продолжается. 1. Трамп все так же приглашает Путина к разговору. Это скоро станет мемом, как звонки Макрона мировым лидерам. 2. Украинские медиа опубликовали 100-дневный план Трампа по завершению конфликта. Сейчас фокус документа направлен на "бонусы" для украинцев, что логично, так как "слив" был именно через их СМИ. Если предположить, что это действительно некий драфт, то следующим этапом будет "слив" пунктов с фокусом на российскую аудиторию. В документе сообщается, что конфликт должен решиться к 9 мая. Параллельно американские СМИ независимо от этой истории продвигают в качестве месяца окончания "апрель". Из интересного: глава офиса Ермак оперативно заявил, что план существует только лишь в медиа. А параллельно идет массовая публикация статьи, где утверждается: глава "Слуги народа" Арахамия был на почетном месте во время инаугурации Трампа, что означает "бонусы" во время мирных переговоров. Напрашивается 2 вывода: 1. Помимо замера новости о переговорах, явно идут и внутренние торги между крупными украинскими политиками. 2. А согласится ли Кремль на сценарий в таком виде? Большой вопрос. Какие-то пункты явно обсуждались в кулуарах, и, судя по тому, что затягивается телефонный разговор, не всех они устраивают.Политолог Михаил ПавливThe Independent сообщает то, что вы и так знали, если читаете меня. Давид Арахамия единственный представитель киевского режима рукопожатый в команде Трампа. Трамп ставит своей целью закончить войну к весне, пишет The Independent. Издание отмечает, что человек Зеленского, глава фракции "Слуга народа" Арахамия присутствовал "на почетном месте" на инаугурации Трампа в понедельник. После этого он сообщил украинским СМИ, что теперь ожидается визит официальной украинской делегации в Вашингтон, которая встретится с президентом США в следующем месяце. "Тем, кто беспокоится об Украине, следует обратить внимание на присутствие Арахамии на инаугурации. Это был очень важный шаг, который показывает намерение Дональда Трампа обеспечить Украине хорошую сделку в конце этого процесса", - говорится в статье. Символичен и важен здесь факт синхронности прозвучавшего сигнала - из The Independent для международного экспертного сообщества, где, по-видимому, модератором публикации стал лидер парламентского большинства в Раде Арахамия, и на популярном на Украине ресурсе "Страна" связанном с экс главой администрации Януковича Лёвочкиным. Пикантность же ситуации, многое объясняющая касательно этого сигнала, в том, что и Арахамия и Лёвочкин еще в начале нулевых были завербованы американскими спецслужбами. И, как говорят, по сей день числятся за одним и тем же ведомством.Украинский политик Александр ДубинскийОчевидно, что сейчас начнутся поиски виновных в провале американского направления в коммуникации ОП. И, в принципе, под эту роль у Ермака еще с поездки Зеленского в Пенсильванию, законсервирована Маркарова. Ее можно заменить на кого-то, кого попросит команда Трампа. И на это, думаю, и был изначальный расчет - сделать одолжение новому госсекретарю США, но вот беда - он ничего не просит… Летал Арахамия, который пытался воспользоваться услугами лоббистов Столара и “Монако” - мимо кассы. Но и за это получил от Ермака … А вот самого Андрея Борисовича никуда не зовут, и навряд ли позовут. Разве что, ордером. Создана ситуация, в которой Зеленскому и его шайке остается только ждать и делать ошибки, типа заявлений о том, что “Путин будет манипулировать Трампом по данным украинской разведки”, или о том, что “Трамп еще сам не знает, как закончить войну”. В обоих (и многих других) случаях Величайший выглядит недоговороспособным, а это и надо команде Трампа. И не для того, чтобы убедить своего избирателя, которому Украина похрену, а свою внутреннюю оппозицию - благо, и делать ничего не надо, Зеленский сам наговорит на “диагноз”. На этом фоне - понижается рейтинг или, вернее, статус тех, кто над ним издевается. Сначала это был сам Трамп, затем Маск, затем Джонсон, затем старший сын Трампа, теперь - младший сын. Не помню, есть ли у Трампа собака, но еще пару итераций - и дойдет очередь твитить про Бубочку и до нее. На самом деле - коммуникационная катастрофа.Но у Зеленского или этого не понимают (это не уровень Лещенко-Подоляка-Заривной), или делают вид. Но сделать по-настоящему ничего не могут. У Зеленского есть только один способ снова поговорить с Трампом - заговорить о мире. Причем, чрезвычайно важно это сделать до разговора Трамп-Путин, иначе уже и говорить смысла нет. Но, знаете, чем Бубочка отличается от троллейбуса? У него тоже есть “рога”, но у троллейбуса есть задних ход. А у Зеленского нет. Это очень удобно его кукловодам, но никак не подходит для переговоров любого типа. Тем более, с Трампом, и тем более - для остановки войны. И то, что Зеленский сейчас “газует” на Трампа - это именно то, что от него требуют (или подталкивают) кукловоды. Шутка ли - им так удалось (спровоцировать) Путина на войну. А теперь этим же набором - они пытаются сорвать мирные переговоры, параллельно разгоняя тезис о том, что рычагов давления на Зеленского - нет. Когда мне это повторяют, я говорю, что в камере у меня тоже нет рычагов давления на тараканов. Но есть тапок.Политолог Георгий БовтТак, предполагается, что президенты России и США уже скоро поговорят и, если найдут "точки соприкосновения", призовут Зеленского отменить указ о запрете переговоров с Путиным. Затем могут быть уже прямые контакты либо через посредников. Перемирие после Пасхи согласно плану предусматривает вывод ВСУ из Курской области. В рамках некоей международной мирной конференции может быть выработана формула долгосрочного мира. Включая отказ Украины от членства в НАТО, но вступление до 2030 года в Евросоюз. Численность украинской армии не будет сокращена, она продолжит получать помощь союзников. Отправка миротворцев признана пока самым спорным пунктом. Украина откажется от попыток вернуть территории, но не признает суверенитет России над ними; часть санкций против РФ отменят после заключения соглашения, остальные — позже в зависимости от соблюдения Россией его параметров; на Украине на государственном уровне прекратят "все действия" против УПЦ и русского языка. Предусмотрены выборы президента и Рады при условии допуска всех политических сил. На все это пока отреагировал только глава офиса Зеленского Андрей Ермак, заявив, что никакого плана урегулирования за 100 дней нет. Сам Зеленский заявил о бессмысленности переговоров без участия Украины, намекая на возможный сговор Москвы и Вашингтона и опять обвиняя Москву в том, что она не хочет мира. При этом Киев не предлагает никаких новых переговорных позиций, Зеленский снова ссылается на свой известный "план мира" из десяти пунктов, которые теперь даже наиболее твердые союзники Киева не упоминают. Европейцы тоже прощупывают почву. На предмет миротворцев. По словам главы Военного комитета ЕС генерала Роберта Бригера, гипотетически "на Украине возможна миссия под мандатом ООН", включая не только европейцев, но и солдат из стран Глобального Юга или, например, Кавказа. Об этом предложении Бригера сообщают только украинские СМИ. Тут уже и белорусский президент Лукашенко выступил с заявлением, что лучшими миротворцами могли бы стать белорусы. Участившиеся вбросы на тему мира, конечно, лучше обменов ядерными угрозами. Они могут преследовать цель выявить реакцию других вовлеченных сторон. В то же время разговоры о переговорах пока не подкрепляются никакими конкретными шагами в этом направлении.Журналист Кирилл ШуликаВ утечке якобы мирных планов Трампа обращает на себя внимание пункт о допуске на выборы пророссийских сил. Которых сейчас нет и, кажется, что они не появятся. Но тут все будет зависеть от того, состоится ли "новая Ялта" и от ее итогов. Потому что украинский конфликт разрешить раз и навсегда невозможно без пересмотра ситуации с безопасностью в Европе в целом. Можно оставить, но решить можно только внутри большой сделки. Иначе конфликт будет тлеть и разгораться. А вот по этой сделке с учетом, например, ситуации в Грузии, нестабильности в Молдавии и серьезных проблем в Армении постсоветское пространство может быть отдано в орбиту влияния России. Не в том смысле, что на Украине будет править Медведчук, а в том смысле, что Европа прежде всего экономически чувствует себя не очень хорошо, да и постсоветские страны вызывают там противоречия, которые в современных условиях могут привести к расколу. США же при республиканцах и вовсе уходят в себя. И в этой ситуации Украине, которая и ранее не была самодостаточной, а теперь тем более, так или иначе придется выстраивать отношения с Россией, ибо [это] может стать вопросом выживания государства. Не то, что страны будут сильно дружественными, но хотя бы на уровне нынешней Грузии, когда большой любви нет, но вроде и тарелки не бьют. А для этого пророссийские силы как раз и могут потребоваться. Но опять же, это не будут прямые ставленники Кремля, как глупо в этом обвинять грузинскую власть, ибо это идиотизм и пропаганда. Это будут, скорее русскоязычные сторонники Realpolitiks, которые леваки уже назовут пропутинскими и пророссийскими. С учетом сохранения русского языка и прекращения борьбы с РПЦ такие вещи более чем вероятны, потому что в Грузии велика роль как раз местного патриарха с его теплыми отношениями с российскими братьями по вере. Но опять же там никто не выходит и не выйдет за рамки необходимого.О том, что происходит на Украине в период подготовки и ожидания переговоров между США, Россией и, возможно, Украиной - в статье Ростислава Ищенко "В ожидании сделки"

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