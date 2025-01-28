https://ukraina.ru/20250128/1060614900.html

В ожидании сделки

В ожидании сделки - 28.01.2025 Украина.ру

В ожидании сделки

На Украине ожидают сделки Трамп/Путин. Зеленский пытается обеспечить себе участие в переговорах, хоть бы даже не за столом, а под столом, но чтобы всенепременно участвовать.

2025-01-28T10:54

2025-01-28T10:54

2025-01-28T10:54

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россия

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владимир зеленский

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мнения

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Сам факт участия обеспечит ему на Украине политический вес, несоизмеримый со всеми потенциальными соперниками – всё же с Трампом и Путиным в одном помещении находился, мало ли что мог у них выпросить, как проверишь? У них же не спросишь – боязно, да до них и не дозвонишься / не достучишься.Понимая это, оппоненты Зеленского в борьбе за власть над остатками Украины, а они уверены, что остатки будут (иначе где же им харчеваться?), пытаются заранее убедить больших белых господ в том, что Зеленского лучше списать – с ним Путин говорить не будет, а с ними обязательно будет, и со всеми их пожеланиями обязательно согласится, как же иначе? Ну, почти со всеми. А уж они-то интересы США и ЕС отстоять сумеют, ни в коем случае не допустят перехода Украины в российскую сферу влияния. Территории отдадут (но не признают переход), нейтралитет провозгласят, но прозападную ориентацию "нейтральной" Украины сохранят.Они уверены, что у них получится. Раньше же (до 2014 года) получалось договариваться с Россией. И сейчас часть политиков-эмигрантов, которые тоже не прочь вернуться поуправлять какой-нибудь Украиной, поддерживают в них эту уверенность, основанную на том, что в России всегда будет существовать часть элиты, заинтересованная в существовании Украины, причём "дружественной, но проевропейской".Для некоторых бизнесов выгодно работать сразу в двух системах, комплементарных, но независимых. Ничего особенного, просто на различиях в экономическом законодательстве можно получать дополнительную прибыль, налоги оптимизировать, разные режимы внешней торговли использовать.Государству, являющемуся региональным или глобальным лидером, выгоднее максимальная унификация экономических систем союзников и своей собственной. Это облегчает процессы управления и взаимодействия. Но вот менее мощные экономически союзники зачастую заинтересованы в некотором обособлении своей экономической системы. Белоруссия, например, сознательно сохраняет высочайший уровень государственного вмешательства в экономические процессы, чтобы сохранить максимальную независимость своей экономики от российской. Это снижает эффективность, осложняет взаимодействие, но даёт белорусским властям уверенность в контроле внутренней ситуации в стране, ибо тот кто контролирует экономику, контролирует и политику.Для России белорусский казус неприятен, так как блокирует возможность эффективного инвестирования (белорусское государство, пользуясь суверенным правом всегда может изменить правила игры), но в целом работать в такой модели можно, так как по всем вопросам требуется договориться с одним человеком – президентом Белоруссии. То есть макроэкономические проблемы решаются на уровне президентов, а микроэкономические остаются проблемой Минска. Правда, Москва должна поддерживать союзника периодическим кредитованием, но с учётом размеров белорусской экономики и численности её населения – это также не смертельная нагрузка, вполне оправдываемая получаемой геополитической выгодой.Украина изначально пошла по другому пути – её экономика полностью приватизирована. Но хозяева украинского большого бизнеса не захотели учиться эффективно хозяйствовать. Задачей украинского государства и при Кучме, и при Ющенко, и при Януковиче была защита собственных олигархов от конкуренции с российским капиталом. Европейцев охотно брали в долю, так как испытывали чувство превосходства "грозных пиратов" над "этими ботаниками", с американцами старались не связываться, так как в большинстве своём это были "те же русские" (на деле они могли быть кем угодно от евреев, до узбеков, но выходцами из СССР), пробившиеся в не знающей жалости американской системе (а потому опасные), к тому же за них всегда мог вступиться Госдеп, перечить которому украинские власти опасались (так что опасные вдвойне).Русский же капитал на Украине видеть просто не желали, так как считали, что его владельцы – такие же "пираты", только на порядок богаче и бесконечно безжалостнее бедных южных провинциалов. Но некоторых русских бизнесменов принимали с распростёртыми объятиями. Именно тех, кто зарабатывал на разнице систем, присутствуя в обеих. Им были нужны украинские партнёры, которые обеспечат политическую "крышу" на Украине, на себя же они брали российское направление. Такое "международное партнёрство" устраивало всех участников.Эти русско-украинские бизнес-тандемы и были главными проводниками идеи вступления Украины в ЕС за российский счёт. В рамках этой концепции, Киев должен был компенсировать потери от уступок европейцам за счёт российского рынка. Россия, мол, богатая – всё оплатит. Понятно, что это был компрадорский по сути бизнес, зарабатывавший на создании "червоточин" между российским и европейским рынками. Самые удачливые старались паразитировать на энергоносителях (на Украине даже бытовала пословица, что "все крупные украинские состояния построены на российском газе"), но в принципе было всё равно чем торговать, лишь бы торговать на эксклюзивных условиях и желательно нигде не платить налоги (для чего использовалась сложная система офшоров).Практически все российские участники этих схем после 2014 года покинули Россию и постарались локализовать свой бизнес на Украине. Впрочем оттуда их быстро вытеснили местные "новые бизнесмены" из числа нацистских боевиков, которые не признавали вообще никакой "деловой этики", даже "пиратской".Сегодняшние борцы за сохранение хоть какой-нибудь Украины, из числа оппозиции Зеленскому, согласны и с демилитаризацией (хоть и попытаются поторговаться), и с денацификацией (она даст им возможность денацифицировать Зеленского с командой и всех, кто не впишется в их "новую Украину", включая антифашистов – сторонников украинской независимости). Они уверены, что опять найдут себе партнёров в России, которые ради будущего бизнеса на "червоточинах" убедят российское руководство урезав Украину территориально, в остальном вернуть те же отношения, что были до 2014 года.Российская экономическая система за годы санкций, противостояния Западу, проведения СВО качественно изменилась: бизнес серьёзно почищен от откровенных компрадоров, а государственный контроль над экономикой усилился. На Украине это не заметили и считают, что в состоянии войти второй раз в ту же реку. И нельзя сказать, что это совсем уж невозможно. Трудно, но возможно.Если на границах России возникнет формально дружественная, но экономически независимая Украина, которая попытается строить своё благополучие на компрадорском бизнесе и начнёт искать российских партнёров, то кто-то может клюнуть на подобного рода "деловое предложение". В политическом же плане, его сторонники будут рекламировать этот бизнес, как способ ускорить урегулирование отношений России с Западом, вернуться российским компаниям на европейский рынок.Единственное, что внушает осторожный оптимизм, пока что к сделке готовятся в основном украинские претенденты на власть после Зеленского. Команда Трампа высказывает осторожные предположения о возможности достижения неких договорённостей летом, в Кремле тем более не торопятся за стол переговоров, так как пока не услышали никаких внятных предложений. В свою очередь Зеленский пытается при помощи своих европейских союзников спровоцировать очередное обострение кризиса.Всё это вместе взятое даёт надежду на то, что когда высокие договаривающиеся стороны наконец созреют для встречи, Украина просто выпадет из глобальной игры по причине своего исчезновения. Российские войска-то наступают, фронт наступления расширяется, скорость его увеличивается, потери ВСУ растут, глядишь и рухнет это геополитическое недоразумение раньше, чем придётся о нём договариваться.Кстати, Трампу было бы выгодно – не надо мучиться, придумывать формулы, которые могут устроить Россию и которые подпишет Украина. Нет Украины – нет проблемы, а виноват во всём Байден, при нём всё началось, Трамп просто мимо проходил и, как обещал, добился мира.И России неплохо. Не надо искать какой-то априори невозможный общественный консенсус о судьбе Украины. Ведь, если враг не сдаётся – его уничтожают. А враг не сдавался. Поэтому Украины больше нет. Ну а на нет и суда нет.Об особенностях переговоров по разрешению российско-украинского конфликта - в статье Ростислава Ищенко "Переговоры Украины с Украиной"

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

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украина, россия, белоруссия, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, ес, вооруженные силы украины, мнения