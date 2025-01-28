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"Каждое новое зло начинается с забвения старого зла". О скандальной ситуации вокруг концлагеря Освенцим

"Каждое новое зло начинается с забвения старого зла". О скандальной ситуации вокруг концлагеря Освенцим - 28.01.2025 Украина.ру

"Каждое новое зло начинается с забвения старого зла". О скандальной ситуации вокруг концлагеря Освенцим

В понедельник, 27 января, прошли памятные мероприятия, приуроченные 80-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме. В Польшу официально были приглашены десятки государственных делегаций, кроме российской.

2025-01-28T06:49

2025-01-28T06:49

2025-01-28T06:50

польша

россия

украина

владимир зеленский

илон маск

дмитрий жуков

красная армия

международный уголовный суд (мус)

эксклюзив

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Красная Армия освободила узников концлагеря в 1945 году, в котором по разным данным погибли до 1,5 млн человек. В украинском обществе развернулась дискуссия по вопросу, кто именно освобождал Освенцим. Многие написали, что русские не имеют к этому событию никакого отношения, поскольку освободила узников армия Украинского фронта. О методичном вымарывании истории, ее настоящих героях и памяти, которую нельзя отредактировать – рефлексировали эксперты.Общественный деятель Татьяна ПопХотела написать о том, как годовщину освобождения Освенцима отмечают без представителей России, но это настолько точно прокомментировал вице-премьер Сербии Александар Вулин, что не удержусь от цитаты: "Освобождение Освенцима отмечается с участием стран, которые организовали Холокост в Освенциме, таких как Германия и ее союзники, или стран, которые предоставляли охранников, как Польша или Хорватия, но без представителей России - страны, победившей Третий рейх и освободившей Освенцим. Каждое новое зло начинается с забвения старого зла. Внуки охранников и организаторов Освенцима не стыдятся преступлений своих дедов, они стыдятся их поражения". Добавить почти нечего. Правда, Вулин вежливо не упомянул с поляками и хорватами Украину. А ее недофюрер, сделавший бандеровщину официальной идеологией государства, тоже был сегодня в Польше. И даже делал скорбное лицо, типа забыв, на чьей стороне воевали его "херои" из УПА* и что у поляков есть к ним еще отдельный счет за Волынскую резню. А в целом, маршалу Жукову приписывают слова: "Мы их освободили, и они нам этого не простят", якобы сказанные Рокоссовскому в 45 году. Что же, спустя 80 лет предсказание сбылось.Историк Валерия ТроицкаяПопытки вычеркнуть подвиг Красной Армии из истории Второй мировой войны начались не вчера. А почти сразу после Победы. Наиболее активно процесс переписывания истории пошёл в середине 1980-х годов, когда президент США объявил СССР "империей зла". Напомню, что экскурсоводы Аушвица (Освенцим) давно не упоминают, кто освободил узников "фабрики смерти", а российскую экспозицию на территории музея закрыли. В 2020 году посольство США в Польше, а также немецкое издание "Шпигель" одновременно написали, что Освенцим освободила... армия США. Немцы потом извинились. Мол, ошибочка вышла. Американцы - не извинились. В том же 2020 году, на 75-летие освобождения Освенцима, Владимира Путина - лидера страны-правопреемницы СССР - уже не пригласили. Зато приехавший в Польшу Владимир Зеленский - к радости европейских коллег - назвал СССР виновником Второй мировой. А потом эмоционально рассказывал (всё-таки актёр), как Освенцим освобождали украинцы 1-го Украинского фронта, какой героизм проявили солдаты ударного батальона 100-й Львовской дивизии. Только он не упомянул, что командующим 1-го Украинского фронта был Иван Конев - уроженец Вологодской губернии. А командиром 100-й Львовской стрелковой дивизии - Федор Красавин, из Ярославской губернии. Сама же 100-я Львовская дивизия получила свое название не по месту формирования или происхождению личного состава. Почетное наименование "Львовская" она получила за массовых героизм своих бойцов при освобождении Львова. А сформирована дивизия была в 1942 году в Вологде, и состояла в основном из жителей северных регионов РСФСР.Историк Павел Данилин80-летие освобождения Освенцима превратился в фарс. Польша, чьи граждане служили в охране лагеря, принимает гостей. Среди них — Германия, чей режим и породил этот ад. Франция, чья коллаборация с нацистами оставила кровавый след в истории. Хорватия, чьи усташи были верными псами Третьего рейха. Но кого нет? России. Той самой России, чьи солдаты вырвали узников из лап смерти. Нет и Нетаньяху, опасающегося ордера МУС. Зато есть Зеленский — марионетка Запада, которого, как ширму, выставляют против обвинений в украинском нацизме. "Президент Украины еврей, значит, нацизма там нет", — твердит западная пропаганда. Забывая, что евреи-коллаборационисты, вроде Шлезингера и Тодтманна, творили в лагерях зверства, порой превосходившие жестокость "истинных арийцев". Именно такие "евреи" и "украинцы" теперь предали и продали свои народы и служат западным хозяевам. Вулин прав: "Внуки охранников и организаторов Освенцима не стыдятся преступлений своих дедов, они стыдятся их поражения". Именно поражения, а не преступления. Этот циничный спектакль — плевок в память о жертвах, пощечина здравому смыслу, предупреждение о том, что история повторяется. И мы обязаны помнить об этом.Сегодня многие восторженные идиоты, безграмотные политиканы или целенаправленные фальсификаторы будут говорить, что, мол, Освенцим освободили украинцы из Первого Украинского Фронта. Для понимания. Первый Украинский фронт назывался так, потому, что освобождал Украину от нацистов, а не потому, что там служили украинцы. Национальный состав Первого Украинского Фронта на январь 1945 года (освобождение Освенцима было совершено 27 января 1945-го): русские - 596 тысяч человек; украинцы - 342,5 тысячи человек; белорусы - 21,6 тыс человек; молдаване - 10,7 тыс человек ...Народный депутат Украины Макс БужанскийА вот выйдя живым из Освенцима, никто не сказал, что одна оккупация сменила другую. Одни завели людей в газовые камеры, другие их оттуда вывели, вот и всё. 80 лет назад, красноармейцы Первого Украинского Фронта сломали ворота Освенцима.Продолжается парад выяснений, кто ж это освободил Освенцим? Издательство Лаборатория, например, не знает, поэтому пишет просто- було звільнено. Ну так, знаете, словно речь идет об увольнении с работы сторожа. Було и було, что не ясно?Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаСходка в Освенциме, Илон Маск и немецкая "химера стыда". По поводу сегодняшних мемориальных мероприятий в Освенциме, на которые съехались потомки тех, кто в годы Второй мировой войны организовал концлагеря, и тех, кто их охранял, сказано уже порядочно. Причём не только в России. …В нынешнем шабаше в Освенциме больше всего бросается в глаза даже не отсутствие представителей России, а участие в нём Зеленского. Главаря неонацистского режима, который не только идеологически восходит корнями к гитлеровским коллаборационистам, но и последовательно увековечивает их память по всей Украине. И вот уже несколько лет сам проводит государственную политику истребления "восточных унтерменшей" в Донбассе, а с августа 2024 года — и в Курской области. То есть в Освенцим приехал не просто идейный потомок нацистов, но непосредственный нацист — по духу, слову и делу. Причём пребывание Зеленского в Польше сопровождается информационной кампанией, призванной убедить, будто именно Украина, а вовсе не Россия, достойна считаться сегодня правопреемницей советских освободителей. И пару слов о стыде побеждённых. Вряд ли стоит считать простым совпадением, что буквально на днях в своей агитации за AfD Илон Маск, этот зигующий фронтмен новой администрации США, призвал немцев "гордиться Германией и тем, что они немцы", — и отбросить, наконец, химеру совести стыд за вину своих предков. Некоторые наблюдатели считают этот "месседж" из Вашингтона "частью кампании по разрушению политического доминирования Британии на Европейском континенте" — с целью "вывести Британию из Большой игры и сожрать Европу в одиночку". Возможно, доля истины в этом есть — хотя ещё большой вопрос, по какую сторону стоит лично Трамп в обострившемся противостоянии ряда американских кругов с Лондоном. Так или иначе, чувство исторической вины поколениями вдалбливали в немцев именно американцы, а не британцы. Отчасти из-за фактора еврейской эмиграции из Третьего рейха. Но также потому, что британцы в созданной ими нацистской теории расового превосходства органически неспособны разглядеть ничего зазорного — даже им не хватило бы щедро отсыпанного природой цинизма, чтобы пенять за это немцам. Зачем же теперь, как и 90 лет назад, США готовы вновь "раскрепостить немецкий дух"? Чтобы "сожрать Европу"? Для этого кающиеся немцы подходили куда лучше. Так может быть, всё-таки, ради нового Drang nach Osten?Более подробно о том, что происходило в годы Второй мировой войны в концлагере Освенцим "О мыле, абажурах и благодарности. 80 лет со дня освобождения Освенцима"*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

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