Скотт Риттер назвал способ, как наркокартели могут победить Трампа - 28.01.2025 Украина.ру
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Скотт Риттер назвал способ, как наркокартели могут победить Трампа
Скотт Риттер назвал способ, как наркокартели могут победить Трампа - 28.01.2025 Украина.ру
Скотт Риттер назвал способ, как наркокартели могут победить Трампа
Задача наркогруппировок, на которые ополчился президент США Дональд Трамп, сделать силовую операцию против них политически невозможной для государства. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил американский колумнист, в прошлом морпех-разведчик и инспектор ООН по вооружениям Скотт Риттер
2025-01-28T06:56
2025-01-28T06:56
сша
новости
скотт риттер
дональд трамп
наркогруппировки
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Президент США Дональд Трамп ранее заявил о намерениях применить армию для подавления преступных группировок, связанных с наркоторговлей."Картели будут делать все необходимое для сохранения превосходства. Их целью будет сделать продолжение военной операции политически невозможным для США", - сказал Риттер. "Чтобы этого достичь, нужно расшатать экономику и внести разлад в американское общество. И я не думаю, что картель ограничится военными действиями у себя в Мексике в случае введения туда наших войск, противник наверняка задействует "пятую колонну" внутри США, что принесет боль, страдания и разрушения нашим людям", - отметил он.Ситуацию усложняет и то обстоятельство, что по закону американская армия не уполномочена проводить военные операции на территории США. Что в свою очередь позволяет противнику наносить удары ей в спину, пока она сражается с ним на мексиканской земле, добавил эксперт. Сложность в том, что задействование армии на территории США может привести к введению военного положения, в результате чего конституционные права американцев будут существенно ущемлены. То есть, такой конфликт способен значительно подорвать важнейшие устои американского образа жизни, подытожил собеседник издания.О том, как в США видят урегулирование российско-украинского конфликта - в интервью Скотта Риттера изданию Украина.ру Пока Трамп подтасовывает потери РФ, наркокартели Мексики запускают "пятую колонну" в США.
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сша, новости, скотт риттер, дональд трамп, наркогруппировки
США, Новости, Скотт Риттер, Дональд Трамп, наркогруппировки

Скотт Риттер назвал способ, как наркокартели могут победить Трампа

06:56 28.01.2025
 
Трамп - шоумен
Трамп - шоумен
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Задача наркогруппировок, на которые ополчился президент США Дональд Трамп, сделать силовую операцию против них политически невозможной для государства. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил американский колумнист, в прошлом морпех-разведчик и инспектор ООН по вооружениям Скотт Риттер
Президент США Дональд Трамп ранее заявил о намерениях применить армию для подавления преступных группировок, связанных с наркоторговлей.
"Картели будут делать все необходимое для сохранения превосходства. Их целью будет сделать продолжение военной операции политически невозможным для США", - сказал Риттер.
"Чтобы этого достичь, нужно расшатать экономику и внести разлад в американское общество. И я не думаю, что картель ограничится военными действиями у себя в Мексике в случае введения туда наших войск, противник наверняка задействует "пятую колонну" внутри США, что принесет боль, страдания и разрушения нашим людям", - отметил он.
Ситуацию усложняет и то обстоятельство, что по закону американская армия не уполномочена проводить военные операции на территории США. Что в свою очередь позволяет противнику наносить удары ей в спину, пока она сражается с ним на мексиканской земле, добавил эксперт.
Сложность в том, что задействование армии на территории США может привести к введению военного положения, в результате чего конституционные права американцев будут существенно ущемлены. То есть, такой конфликт способен значительно подорвать важнейшие устои американского образа жизни, подытожил собеседник издания.
О том, как в США видят урегулирование российско-украинского конфликта - в интервью Скотта Риттера изданию Украина.ру Пока Трамп подтасовывает потери РФ, наркокартели Мексики запускают "пятую колонну" в США.
 
СШАНовостиСкотт РиттерДональд Трампнаркогруппировки
 
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