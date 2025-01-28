Скотт Риттер раскрыл, как армия США относится к Трампу - 28.01.2025 Украина.ру
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Скотт Риттер раскрыл, как армия США относится к Трампу
Скотт Риттер раскрыл, как армия США относится к Трампу - 28.01.2025 Украина.ру
Скотт Риттер раскрыл, как армия США относится к Трампу
Американские военнослужащие абсолютно аполитичны, приказы каждого нового главнокомандующего они должны выполнять беспрекословно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал американский колумнист, в прошлом морпех-разведчик и инспектор ООН по вооружениям Скотт Риттер
2025-01-28T05:55
2025-01-28T05:55
новости
сша
россия
скотт риттер
дональд трамп
армия
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Поступая на военную службу, американские военнослужащие дают присягу защищать конституцию США, которая предписывает армии стопроцентное подчинение гражданскому руководству с президентом в роли главнокомандующего, рассказал Риттер."Таким образом, военные не могут предпринимать каких-либо самостоятельных шагов. Официально они аполитичны на 100%, они служат государству и администрации, а не личности. Поэтому совершенно не важно, как зовут главнокомандующего — Джо Байден или Дональд Трамп", - сказал он.Военнослужащие могут иметь личное мнение, но их личное мнение не должно влиять на принятие профессиональных решений. И даже если кто-то из офицеров или рядовых выразит свое мнение по какому-то политическому вопросу, это будет расценено как нарушение субординации, подлежащее наказанию, ибо оно незаконно, резюмировал собеседник издания.О том, как в США видят урегулирование российско-украинского конфликта - в интервью Скотта Риттера изданию Украина.ру Пока Трамп подтасовывает потери РФ, наркокартели Мексики запускают "пятую колонну" в США.
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новости, сша, россия, скотт риттер, дональд трамп, армия
Новости, США, Россия, Скотт Риттер, Дональд Трамп, Армия

Скотт Риттер раскрыл, как армия США относится к Трампу

05:55 28.01.2025
 
© AP / Nathan PosnerВоеннослужашие США солдаты переброска в Польша армия оружие
Военнослужашие США солдаты переброска в Польша армия оружие - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© AP / Nathan Posner
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Американские военнослужащие абсолютно аполитичны, приказы каждого нового главнокомандующего они должны выполнять беспрекословно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал американский колумнист, в прошлом морпех-разведчик и инспектор ООН по вооружениям Скотт Риттер
Поступая на военную службу, американские военнослужащие дают присягу защищать конституцию США, которая предписывает армии стопроцентное подчинение гражданскому руководству с президентом в роли главнокомандующего, рассказал Риттер.
"Таким образом, военные не могут предпринимать каких-либо самостоятельных шагов. Официально они аполитичны на 100%, они служат государству и администрации, а не личности. Поэтому совершенно не важно, как зовут главнокомандующего — Джо Байден или Дональд Трамп", - сказал он.
Военнослужащие могут иметь личное мнение, но их личное мнение не должно влиять на принятие профессиональных решений. И даже если кто-то из офицеров или рядовых выразит свое мнение по какому-то политическому вопросу, это будет расценено как нарушение субординации, подлежащее наказанию, ибо оно незаконно, резюмировал собеседник издания.
О том, как в США видят урегулирование российско-украинского конфликта - в интервью Скотта Риттера изданию Украина.ру Пока Трамп подтасовывает потери РФ, наркокартели Мексики запускают "пятую колонну" в США.
 
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Заголовок открываемого материала
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