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Скотт Риттер раскрыл, как армия США относится к Трампу

Скотт Риттер раскрыл, как армия США относится к Трампу - 28.01.2025 Украина.ру

Скотт Риттер раскрыл, как армия США относится к Трампу

Американские военнослужащие абсолютно аполитичны, приказы каждого нового главнокомандующего они должны выполнять беспрекословно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал американский колумнист, в прошлом морпех-разведчик и инспектор ООН по вооружениям Скотт Риттер

2025-01-28T05:55

2025-01-28T05:55

2025-01-28T05:55

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Поступая на военную службу, американские военнослужащие дают присягу защищать конституцию США, которая предписывает армии стопроцентное подчинение гражданскому руководству с президентом в роли главнокомандующего, рассказал Риттер."Таким образом, военные не могут предпринимать каких-либо самостоятельных шагов. Официально они аполитичны на 100%, они служат государству и администрации, а не личности. Поэтому совершенно не важно, как зовут главнокомандующего — Джо Байден или Дональд Трамп", - сказал он.Военнослужащие могут иметь личное мнение, но их личное мнение не должно влиять на принятие профессиональных решений. И даже если кто-то из офицеров или рядовых выразит свое мнение по какому-то политическому вопросу, это будет расценено как нарушение субординации, подлежащее наказанию, ибо оно незаконно, резюмировал собеседник издания.О том, как в США видят урегулирование российско-украинского конфликта - в интервью Скотта Риттера изданию Украина.ру Пока Трамп подтасовывает потери РФ, наркокартели Мексики запускают "пятую колонну" в США.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, россия, скотт риттер, дональд трамп, армия