Нелёгкий выбор между "жёлто-синим" и "сине-жёлтым" - 28.01.2025 Украина.ру
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https://ukraina.ru/20250128/1048842126.html
Нелёгкий выбор между "жёлто-синим" и "сине-жёлтым"
Нелёгкий выбор между "жёлто-синим" и "сине-жёлтым" - 28.01.2025 Украина.ру
Нелёгкий выбор между "жёлто-синим" и "сине-жёлтым"
Забавно, что на Украине День государственного флага отмечается 23 августа. Эту дату придумал в 2004 году Леонид Кучма. Хотя, по логике, праздновать надо всё же в январе - сине-жёлтый флаг стал государственным 28 января 1992 года. Но эта путаница не случайна
2025-01-28T07:59
2025-01-28T08:00
история
история
история украины
флаг
украина
леонид кучма
верховная рада
центральная рада
леонид кравчук
усср
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"Жовто-блакытный" (на самом деле "блакытно-жовтый"; "блакытный" - голубой) флаг сейчас считается "бандеровским". Это не совсем так – у бандеровцев есть свой флаг – красно-чёрный. Однако, действительно сине-жёлтый является символом украинской независимости.О происхождении флагаПервая сколько-нибудь обоснованная документально дата, относящаяся к украинскому флагу, приходится на 1848 год — Главная русская рада во Львове постановила считать русинским флаг из жёлтой и голубой полос (или наоборот). В основу был положен герб Русского воеводства в Польше, представлявший собой изображение жёлтого (золотого) льва, карабкающегося на стену (Карпаты?) на синем (лазурном) фоне. Такая символика использовалась, в частности, львовскими ополченцами, участвовавшими в Грюндвальдской битве (1410 год). Изготавливать синий флаг с золотым львом было сложно, потому сошлись на полосках, размещаемых в произвольном порядке.Понятно, что всё это народное творчество имело очень мало общего с Украиной, — это Галиция, а флаг принадлежал не украинцам, а русинам. Но именно в это время происходил общий подъём национальных движений и создания национальных государств, так что первая же подходящая конструкция была сочтена "сугубо национальной".Собственно, до этого в разных регионах будущей Украины применялись самые разнообразные цветовые сочетания, в том числе с участием жёлтого и синего цветов.Больше всего оснований было использовать символику запорожских казаков. Они в основном использовали малиновые флаги, но были среди них и сине-жёлтые. Например, в 1803 году император Александр І пожаловал Черноморскому (Кубанскому) казачьему войску два знамени жёлто-синего и сине-жёлтого цветов.В общем, к моменту получения независимости под рукой были только две полоски синего и жёлтого цветов. В Киев их, как можно понять, доставил львовский профессор Михаил Грушевский — больше некому. Думать тоже было особенно некогда – надо было создавать государство. До этого мысль о символике украинским автономистам в голову не приходила.Во всяком случае ничем другим нельзя объяснить тот факт, что Украинская народная республика вообще не имела своего государственного флага — только военно-морской, принятый в январе 1918 года, и герб. Долгое время существовала легенда, что в марте 1918 года вместе с гербом приняли и жёлто-синий флаг, но в 2010 году был найден протокол заседания Центральной Рады, в котором ничего подобного не значилось. Правда, легенда успела войти и в школьные учебники.Как можно понять из мемуаров и фотографий, синий, жёлтый и другие цвета применялись во времена УНР в самых причудливых сочетаниях, но в основном это были две горизонтальные полосы, а уж какая над какой — Бог весть.Зато в Западно-Украинской народной республике за дело принялись люди квалифицированные, получившие опыт в представительских органах Австро-Венгрии, они приняли решение о флаге вовремя, и он был сине-жёлтый (победить поляков им это не помогло). То же касалось и Украинского государства Павла Скоропадского.ОУН* использовали оба извода флага, причём считается, что мельниковская фракция больше тяготела к жёлто-синему варианту, а бандеровская — к сине-жёлтому. Украинское государственное правление (исполнительный орган Украинского государства, самопровозглашённого 30 июня 1941 года) было порождением "бандеровцев" и использовало преимущественно сине-жёлтый флаг.В конечном итоге, однако, выиграли бандеровцы, их вариант флага унаследовала Украинская главная освободительная рада, а от неё флаг получила современная Украина.О дате праздникаС принятием государственного флага связано сразу несколько дат.— 24 июля 1990 года сине-жёлтый флаг был поднят на мачте перед Киевсоветом (незадолго перед этим, 16 июля, была провозглашена Декларация о суверенитете УССР).— 23 августа 1991 года группа народных депутатов внесла сине-жёлтый флаг в Верховную Раду, где он был освящён представителем УАПЦ (что само по себе показательно). На следующий день была провозглашена независимость. Флаг так в Раде и остался — как экспонат музея.— 4 сентября 1991 года по настоянию Леонида Кравчука флаг был поднят над зданием Верховной Рады.— 18 сентября Президиум Рады принял постановление "О флаге Украины". Днём ранее были внесены изменения в Конституцию, из которой было исключено упоминание об УССР. Параллельное существование двух государств — суверенной УССР и независимой Украины — было прекращено.— 28 января 1992 года Рада приняла постановление "Об утверждении Государственным флагом Украины Национального флага".Флаг был окончательно формализован, но статус его был шаткий — продолжала действовать старая Конституция, а постановлениями президиума и Рады изменения в Конституцию не вносятся…— 28 июня 1996 года была принята Конституция уже независимой Украины, ч. 2 ст. 20 которой гласит, что "государственный Флаг Украины — стяг из двух равновеликих горизонтальных полос синего и жёлтого цветов". Правда, ч. 6 той же статьи утверждает, что "описание государственных символов Украины и порядок их использования устанавливаются законом". Закон этот до сих пор не принят.— 23 августа 2004 года Леонид Кучма издал указ, которым учреждался День государственного флага. Привязка праздника к инициативе группы депутатов-националистов свидетельствует, по-видимому, о попытке подать сигнал Западной Украине. Западная Украина сигнал приняла и ответила на него поздней осенью на Майдане.Это мы ещё не обращаемся к датам предыдущих вариантов украинской государственности — можно ведь и 27 января вспомнить (день принятие морского флага УНР)…В целом нужно сказать, что на Украине есть день государственного флага, но немного сложно с самим флагом — он утверждён в Конституции, но не вполне легитимен, поскольку требует дополнительно принимаемого квалифицированным большинством закона. А его так и нет.О порядке чередования полосДо сих пор продолжается дискуссия относительно того, какое положение полос правильное.Принято объяснять, что на украинском флаге сверху — синее небо, внизу — жёлтая пшеница. Объяснение нарочито примитивное. Сверху может быть жёлтое солнце, а под ним — синее небо. Почему нет? Или не так — вверху синее море, а внизу — жёлтый песок на дне. Очень хороший символ современной Украины.С точки зрения немецкой (именно немецкой, а не вообще) геральдики, если флаг является отражением герба, то выше должен находиться цвет фигуры — льва или трезубца. Правда, с гербом та же проблема, что и с флагом, — большого государственного герба нет, потому и трудно говорить о том, какого цвета фигура.Периодически появляются активисты, оснащённые жёлто-синими флагами. Ход их мысли примерно такой: "золотое, жёлтое символизирует Творца, Бога-Отца и вообще Высшую Духовность. Синее же — это всё земное, а также свобода выбора, которой Творец наделил свои творения в надежде, что они не будут ею злоупотреблять. Толкование о синем небе и золотых нивах, принятое сейчас, — не просто примитивное, это попытка торжества Зла". Современная Украина как символ торжества Зла — это прекрасно само по себе…Есть более вменяемые люди, которые ссылаются на китайскую (!) художницу Мао Мао, работавшую в 1991-99 годах в Киеве. Она даже обращалась к руководству страны с предложением поменять линии во флаге, поскольку по "Книге перемен" земля не может выдержать тяжёлое небо (или иначе — женщина мужчину), а потому "большое отойдёт, а малое — придёт". Правда, она исходила из примитивного понимания символики флага.Сейчас, впрочем, более актуален выбор между красно-чёрным флагом УПА* или бело-красным - польским.* террористическая организация, запрещённая в России
https://ukraina.ru/20190823/1024721802.html
https://ukraina.ru/20210825/1032123053.html
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Василий Стоякин
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история, история украины, флаг, украина, леонид кучма, верховная рада, центральная рада, леонид кравчук, усср, киев
История, История, история Украины, флаг, Украина, Леонид Кучма, Верховная Рада, Центральная Рада, Леонид Кравчук, УССР, Киев

Нелёгкий выбор между "жёлто-синим" и "сине-жёлтым"

07:59 28.01.2025 (обновлено: 08:00 28.01.2025)
 
© AP / Gemunu Amarasingheдевушка украинка флаг украины с кровь отпечатки руки противогазы перед Белым Домом в Вашингтоне
девушка украинка флаг украины с кровь отпечатки руки противогазы перед Белым Домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© AP / Gemunu Amarasinghe
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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Забавно, что на Украине День государственного флага отмечается 23 августа. Эту дату придумал в 2004 году Леонид Кучма. Хотя, по логике, праздновать надо всё же в январе - сине-жёлтый флаг стал государственным 28 января 1992 года. Но эта путаница не случайна
"Жовто-блакытный" (на самом деле "блакытно-жовтый"; "блакытный" - голубой) флаг сейчас считается "бандеровским". Это не совсем так – у бандеровцев есть свой флаг – красно-чёрный. Однако, действительно сине-жёлтый является символом украинской независимости.
О происхождении флага
Первая сколько-нибудь обоснованная документально дата, относящаяся к украинскому флагу, приходится на 1848 год — Главная русская рада во Львове постановила считать русинским флаг из жёлтой и голубой полос (или наоборот). В основу был положен герб Русского воеводства в Польше, представлявший собой изображение жёлтого (золотого) льва, карабкающегося на стену (Карпаты?) на синем (лазурном) фоне. Такая символика использовалась, в частности, львовскими ополченцами, участвовавшими в Грюндвальдской битве (1410 год). Изготавливать синий флаг с золотым львом было сложно, потому сошлись на полосках, размещаемых в произвольном порядке.
Понятно, что всё это народное творчество имело очень мало общего с Украиной, — это Галиция, а флаг принадлежал не украинцам, а русинам. Но именно в это время происходил общий подъём национальных движений и создания национальных государств, так что первая же подходящая конструкция была сочтена "сугубо национальной".
Собственно, до этого в разных регионах будущей Украины применялись самые разнообразные цветовые сочетания, в том числе с участием жёлтого и синего цветов.
Больше всего оснований было использовать символику запорожских казаков. Они в основном использовали малиновые флаги, но были среди них и сине-жёлтые. Например, в 1803 году император Александр І пожаловал Черноморскому (Кубанскому) казачьему войску два знамени жёлто-синего и сине-жёлтого цветов.
Зеленский флаг
23 августа 2019, 14:17
«День прапора»: как украинский и российский флаги серьезно поменялись с 1991 годаНа Украине 23 августа отмечают День государственного флага. Накануне такой же праздник был и в России. А между тем, сами флаги серьезно изменились с 1991 года. При этом на Украине требуют более масштабных трансформаций
В общем, к моменту получения независимости под рукой были только две полоски синего и жёлтого цветов. В Киев их, как можно понять, доставил львовский профессор Михаил Грушевский — больше некому. Думать тоже было особенно некогда – надо было создавать государство. До этого мысль о символике украинским автономистам в голову не приходила.
Во всяком случае ничем другим нельзя объяснить тот факт, что Украинская народная республика вообще не имела своего государственного флага — только военно-морской, принятый в январе 1918 года, и герб. Долгое время существовала легенда, что в марте 1918 года вместе с гербом приняли и жёлто-синий флаг, но в 2010 году был найден протокол заседания Центральной Рады, в котором ничего подобного не значилось. Правда, легенда успела войти и в школьные учебники.
Как можно понять из мемуаров и фотографий, синий, жёлтый и другие цвета применялись во времена УНР в самых причудливых сочетаниях, но в основном это были две горизонтальные полосы, а уж какая над какой — Бог весть.
Зато в Западно-Украинской народной республике за дело принялись люди квалифицированные, получившие опыт в представительских органах Австро-Венгрии, они приняли решение о флаге вовремя, и он был сине-жёлтый (победить поляков им это не помогло). То же касалось и Украинского государства Павла Скоропадского.
ОУН* использовали оба извода флага, причём считается, что мельниковская фракция больше тяготела к жёлто-синему варианту, а бандеровская — к сине-жёлтому. Украинское государственное правление (исполнительный орган Украинского государства, самопровозглашённого 30 июня 1941 года) было порождением "бандеровцев" и использовало преимущественно сине-жёлтый флаг.
В конечном итоге, однако, выиграли бандеровцы, их вариант флага унаследовала Украинская главная освободительная рада, а от неё флаг получила современная Украина.
О дате праздника
С принятием государственного флага связано сразу несколько дат.
— 24 июля 1990 года сине-жёлтый флаг был поднят на мачте перед Киевсоветом (незадолго перед этим, 16 июля, была провозглашена Декларация о суверенитете УССР).
— 23 августа 1991 года группа народных депутатов внесла сине-жёлтый флаг в Верховную Раду, где он был освящён представителем УАПЦ (что само по себе показательно). На следующий день была провозглашена независимость. Флаг так в Раде и остался — как экспонат музея.
— 4 сентября 1991 года по настоянию Леонида Кравчука флаг был поднят над зданием Верховной Рады.
— 18 сентября Президиум Рады принял постановление "О флаге Украины". Днём ранее были внесены изменения в Конституцию, из которой было исключено упоминание об УССР. Параллельное существование двух государств — суверенной УССР и независимой Украины — было прекращено.
— 28 января 1992 года Рада приняла постановление "Об утверждении Государственным флагом Украины Национального флага".
эскиз большого герба украины - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
25 августа 2021, 16:01
Скандальный Большой герб: каким будет новый государственный символ УкраиныВо вторник, 24 августа, Верховная Рада Украины в первом чтении приняла законопроект о принятии в качестве символа государства Большого герба Украины
Флаг был окончательно формализован, но статус его был шаткий — продолжала действовать старая Конституция, а постановлениями президиума и Рады изменения в Конституцию не вносятся…
— 28 июня 1996 года была принята Конституция уже независимой Украины, ч. 2 ст. 20 которой гласит, что "государственный Флаг Украины — стяг из двух равновеликих горизонтальных полос синего и жёлтого цветов". Правда, ч. 6 той же статьи утверждает, что "описание государственных символов Украины и порядок их использования устанавливаются законом". Закон этот до сих пор не принят.
— 23 августа 2004 года Леонид Кучма издал указ, которым учреждался День государственного флага. Привязка праздника к инициативе группы депутатов-националистов свидетельствует, по-видимому, о попытке подать сигнал Западной Украине. Западная Украина сигнал приняла и ответила на него поздней осенью на Майдане.
Это мы ещё не обращаемся к датам предыдущих вариантов украинской государственности — можно ведь и 27 января вспомнить (день принятие морского флага УНР)…
В целом нужно сказать, что на Украине есть день государственного флага, но немного сложно с самим флагом — он утверждён в Конституции, но не вполне легитимен, поскольку требует дополнительно принимаемого квалифицированным большинством закона. А его так и нет.
О порядке чередования полос
До сих пор продолжается дискуссия относительно того, какое положение полос правильное.
Принято объяснять, что на украинском флаге сверху — синее небо, внизу — жёлтая пшеница. Объяснение нарочито примитивное. Сверху может быть жёлтое солнце, а под ним — синее небо. Почему нет? Или не так — вверху синее море, а внизу — жёлтый песок на дне. Очень хороший символ современной Украины.
С точки зрения немецкой (именно немецкой, а не вообще) геральдики, если флаг является отражением герба, то выше должен находиться цвет фигуры — льва или трезубца. Правда, с гербом та же проблема, что и с флагом, — большого государственного герба нет, потому и трудно говорить о том, какого цвета фигура.
Карта раздела Украины
19 февраля 2024, 16:04История
"Границы 1991 года": что это за зверь и с чем его едят Декларируемая цель войны со стороны Украины – восстановление территориальной целостности в границах 1991 года, включая Крым, переданный в состав УССР 19 февраля 1954 года. Правда, современная Украина не считает себя преемственной в отношении УССР ни в чём… кроме территории. Между тем, вопрос о границах довольно интересен
Периодически появляются активисты, оснащённые жёлто-синими флагами. Ход их мысли примерно такой: "золотое, жёлтое символизирует Творца, Бога-Отца и вообще Высшую Духовность. Синее же — это всё земное, а также свобода выбора, которой Творец наделил свои творения в надежде, что они не будут ею злоупотреблять. Толкование о синем небе и золотых нивах, принятое сейчас, — не просто примитивное, это попытка торжества Зла". Современная Украина как символ торжества Зла — это прекрасно само по себе…
Есть более вменяемые люди, которые ссылаются на китайскую (!) художницу Мао Мао, работавшую в 1991-99 годах в Киеве. Она даже обращалась к руководству страны с предложением поменять линии во флаге, поскольку по "Книге перемен" земля не может выдержать тяжёлое небо (или иначе — женщина мужчину), а потому "большое отойдёт, а малое — придёт". Правда, она исходила из примитивного понимания символики флага.
Сейчас, впрочем, более актуален выбор между красно-чёрным флагом УПА* или бело-красным - польским.
* террористическая организация, запрещённая в России
 
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Заголовок открываемого материала
08:10Главное за ночь 28 января
07:59Нелёгкий выбор между "жёлто-синим" и "сине-жёлтым"
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