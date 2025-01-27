Зеленский начал зачистки, предчувствуя восстание против киевского режима — Бортник - 27.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250127/1060607425.html
Зеленский начал зачистки, предчувствуя восстание против киевского режима — Бортник
Зеленский начал зачистки, предчувствуя восстание против киевского режима — Бортник - 27.01.2025 Украина.ру
Зеленский начал зачистки, предчувствуя восстание против киевского режима — Бортник
Владимир Зеленский опасается свержения, поэтому проводит зачистки среди политиков Украины. Об этом 27 января в своих соцсетях написал украинский политолог Руслан Бортник
2025-01-27T17:53
2025-01-27T17:53
новости
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
мэр
киев
арест
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/09/1060169312_0:17:1042:603_1920x0_80_0_0_1b966530786d1fbfc001be6ab8991481.jpg
Он заявил, что украинское руководство "обрабатывает" политическое поле страны, в надежде выявить и устранить силы, которые могли бы предложить альтернативу или "выступить в качестве альтернативной точки входа" для "мирного плана" нового президента США Дональда Трампа.В понедельник, 27 января, украинское издание "Страна.ua" написало, что ассоциация городов Украины направила обращение к Владимиру Зеленскому по поводу волны задержаний и арестов мэров по всей стране. В обращении уточняется, что на Украине усилилось давление на органы местного самоуправления. По мнению ассоциации, с помощью "искусственных дел" устраняют избранных жителями руководителей городов.Подробности в материале Зеленского попросили разобраться с массовыми арестами мэров городов УкраиныРанее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что причиной репрессий против командиров ВСУ стало желание Киева переложить на них ответственность за провалы и неудачи на фронте. "За арестами стоит государственное бюро расследований Украины, которое подконтрольно американским структурам",— объяснил Рогов.Другие новости: Украина уже лишилась половину природных ресурсов, заявил экс-главком ВСУ
https://ukraina.ru/20250122/1060460021.html
украина
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/09/1060169312_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_05be4fff06e4536cab23d5ed7825f222.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, мэр, киев, арест
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, мэр, Киев, арест

Зеленский начал зачистки, предчувствуя восстание против киевского режима — Бортник

17:53 27.01.2025
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
ДзенTelegram
Владимир Зеленский опасается свержения, поэтому проводит зачистки среди политиков Украины. Об этом 27 января в своих соцсетях написал украинский политолог Руслан Бортник
Он заявил, что украинское руководство "обрабатывает" политическое поле страны, в надежде выявить и устранить силы, которые могли бы предложить альтернативу или "выступить в качестве альтернативной точки входа" для "мирного плана" нового президента США Дональда Трампа.
"На случай "торгов" по условиям урегулирования Зеленский убирает "параллельные колонны", которые могут заявить о поддержке требований нового главы Белого дома", — считает Бортник.
В понедельник, 27 января, украинское издание "Страна.ua" написало, что ассоциация городов Украины направила обращение к Владимиру Зеленскому по поводу волны задержаний и арестов мэров по всей стране.
В обращении уточняется, что на Украине усилилось давление на органы местного самоуправления. По мнению ассоциации, с помощью "искусственных дел" устраняют избранных жителями руководителей городов.
Подробности в материале Зеленского попросили разобраться с массовыми арестами мэров городов Украины
Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что причиной репрессий против командиров ВСУ стало желание Киева переложить на них ответственность за провалы и неудачи на фронте.
"За арестами стоит государственное бюро расследований Украины, которое подконтрольно американским структурам",— объяснил Рогов.
Тероборона ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
22 января, 12:36
Рогов рассказал, с чем связаны аресты высокопоставленных офицеров ВСУ Причиной репрессий против командиров Вооруженных сил Украины стало желание Киева переложить на них ответственность за провалы и неудачи на фронте. Об этом 22 января агентству РИА Новости рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов
Другие новости: Украина уже лишилась половину природных ресурсов, заявил экс-главком ВСУ
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраинымэрКиеварест
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:24"Мы венгры, а не идиоты": Сийярто пригрозил блокирующему транзит газа Киеву
18:09Атаковать или обезлюдить. В чем заключается стратегия Санду по Приднестровью
18:00Доживёт ли Украина до осени. Итоги 27 января на Украине
17:53Зеленский начал зачистки, предчувствуя восстание против киевского режима — Бортник
17:47Военный эксперт Борис Рожин: Россия после Великой Новоселки сбросит ВСУ с трассы "Запорожье-Донецк"
17:39Венгрия поддержала продление санкций ЕС против России
17:36Трампа рано записывать в миротворцы, он может обострить ситуацию. Что стоит за заморозкой помощи Украине
17:25Украина уже лишилась половину природных ресурсов, заявил экс-главком ВСУ
17:16"Блокада Ленинграда беспрецедентна по масштабу жестокости и цинизма" - Путин
17:00Полковник СБУ назвал город, бои за который решат судьбу южного Донбасса
16:54Макаревич* отказался скинуться на ракету ВСУ, "чтобы она упала на Москву и убила его сына"
16:30Зеленского попросили разобраться с массовыми арестами мэров городов Украины
16:13Эти заявления Трампа - часть политической игры. Топ-7 несбывшихся угроз Буданова*
16:04Кто на Украине вышел из спячки и может заменить Зеленского: Семибратов об идеальном кандидате для Трампа
16:00Как Королевство Польское исчезло с карты Европы
15:48СК РФ: грузинский наёмник Гигаури получил срок и объявлен в розыск
15:38СК РФ направил в суд дело расхитителей гособоронзаказа в 20 регионах России
15:37Европейская элита переживает, что пропустит переговоры по Украине — El Pais
15:30Переосмысление: как Зеленский разрешил себе переговоры вести
15:25СК РФ: грузинский наёмник Жангидзе приговорён к 14 годам
Лента новостейМолния