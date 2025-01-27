https://ukraina.ru/20250127/1060607425.html

Зеленский начал зачистки, предчувствуя восстание против киевского режима — Бортник

Зеленский начал зачистки, предчувствуя восстание против киевского режима — Бортник - 27.01.2025 Украина.ру

Зеленский начал зачистки, предчувствуя восстание против киевского режима — Бортник

Владимир Зеленский опасается свержения, поэтому проводит зачистки среди политиков Украины. Об этом 27 января в своих соцсетях написал украинский политолог Руслан Бортник

2025-01-27T17:53

2025-01-27T17:53

2025-01-27T17:53

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владимир зеленский

вооруженные силы украины

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арест

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Он заявил, что украинское руководство "обрабатывает" политическое поле страны, в надежде выявить и устранить силы, которые могли бы предложить альтернативу или "выступить в качестве альтернативной точки входа" для "мирного плана" нового президента США Дональда Трампа.В понедельник, 27 января, украинское издание "Страна.ua" написало, что ассоциация городов Украины направила обращение к Владимиру Зеленскому по поводу волны задержаний и арестов мэров по всей стране. В обращении уточняется, что на Украине усилилось давление на органы местного самоуправления. По мнению ассоциации, с помощью "искусственных дел" устраняют избранных жителями руководителей городов.Подробности в материале Зеленского попросили разобраться с массовыми арестами мэров городов УкраиныРанее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что причиной репрессий против командиров ВСУ стало желание Киева переложить на них ответственность за провалы и неудачи на фронте. "За арестами стоит государственное бюро расследований Украины, которое подконтрольно американским структурам",— объяснил Рогов.Другие новости: Украина уже лишилась половину природных ресурсов, заявил экс-главком ВСУ

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новости, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, мэр, киев, арест