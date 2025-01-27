Зеленского попросили разобраться с массовыми арестами мэров городов Украины
16:30 27.01.2025 (обновлено: 16:33 27.01.2025)
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© Служба безопасности Украины
Ассоциация городов Украины направила обращение к Владимиру Зеленскому по поводу волны задержаний и арестов мэров по всей стране. Об этом 27 января написало украинское издание "Страна.ua"
В обращении уточняется, что на Украине усилилось давление на органы местного самоуправления. По мнению ассоциации, с помощью "искусственных дел" устраняют избранных жителями руководителей городов.
"Речь, в частности, о нарушении законодательства, процедур и справедливости при проведении процессуальных действий правоохранительными и судебными органами против председателей небольших общин уже в 2025 году", — говорится в обращение, как утверждает издание.
Журналисты отметили, что ассоциация привела несколько случаев происходящего в пример:
"Мэра города Нетешин [в Хмельницкой области] отстранили от должности на два месяца и отправили под домашний арест за покупку муниципалитетом дронов для военных подразделений. Мэра Дрогобыча [во Львовской области] доставили в ТЦК из-за празднования Дня Соборности. Мэра Ирпеня [в Киевской области] отправили в СИЗО "за законный выезд за границу отца-одиночки, у двухлетнего сына которого умерла мама".
Ассоциация заявила, что "это только часть случаев первого месяца текущего года".
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