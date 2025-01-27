Зеленского попросили разобраться с массовыми арестами мэров городов Украины - 27.01.2025 Украина.ру
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Зеленского попросили разобраться с массовыми арестами мэров городов Украины
Зеленского попросили разобраться с массовыми арестами мэров городов Украины - 27.01.2025 Украина.ру
Зеленского попросили разобраться с массовыми арестами мэров городов Украины
Ассоциация городов Украины направила обращение к Владимиру Зеленскому по поводу волны задержаний и арестов мэров по всей стране. Об этом 27 января написало украинское издание "Страна.ua"
2025-01-27T16:30
2025-01-27T16:33
новости
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киевская область
владимир зеленский
мэр
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В обращении уточняется, что на Украине усилилось давление на органы местного самоуправления. По мнению ассоциации, с помощью "искусственных дел" устраняют избранных жителями руководителей городов.Журналисты отметили, что ассоциация привела несколько случаев происходящего в пример: "Мэра города Нетешин [в Хмельницкой области] отстранили от должности на два месяца и отправили под домашний арест за покупку муниципалитетом дронов для военных подразделений. Мэра Дрогобыча [во Львовской области] доставили в ТЦК из-за празднования Дня Соборности. Мэра Ирпеня [в Киевской области] отправили в СИЗО "за законный выезд за границу отца-одиночки, у двухлетнего сына которого умерла мама".Ассоциация заявила, что "это только часть случаев первого месяца текущего года".Другие новости: Европейская элита переживает, что пропустит переговоры по Украине — El Pais
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новости, украина, хмельницкая область, львовская область, киевская область, владимир зеленский, мэр
Новости, Украина, Хмельницкая область, Львовская область, Киевская область, Владимир Зеленский, мэр

Зеленского попросили разобраться с массовыми арестами мэров городов Украины

16:30 27.01.2025 (обновлено: 16:33 27.01.2025)
 
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Ассоциация городов Украины направила обращение к Владимиру Зеленскому по поводу волны задержаний и арестов мэров по всей стране. Об этом 27 января написало украинское издание "Страна.ua"
В обращении уточняется, что на Украине усилилось давление на органы местного самоуправления. По мнению ассоциации, с помощью "искусственных дел" устраняют избранных жителями руководителей городов.
"Речь, в частности, о нарушении законодательства, процедур и справедливости при проведении процессуальных действий правоохранительными и судебными органами против председателей небольших общин уже в 2025 году", — говорится в обращение, как утверждает издание.
Журналисты отметили, что ассоциация привела несколько случаев происходящего в пример:
"Мэра города Нетешин [в Хмельницкой области] отстранили от должности на два месяца и отправили под домашний арест за покупку муниципалитетом дронов для военных подразделений. Мэра Дрогобыча [во Львовской области] доставили в ТЦК из-за празднования Дня Соборности. Мэра Ирпеня [в Киевской области] отправили в СИЗО "за законный выезд за границу отца-одиночки, у двухлетнего сына которого умерла мама".
Ассоциация заявила, что "это только часть случаев первого месяца текущего года".
Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
12:04
Если ситуация не изменится до лета... Глава ГУР Буданов* рассказал, что угрожает существованию УкраиныГлава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* считает, что существование страны окажется под угрозой, если не прийти к мирным переговорам до лета. Такое заявление он сделал в ходе закрытой встречи с депутатами Верховной Рады. Об этом 27 января написало издание "Украинская правда"
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