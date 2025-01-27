https://ukraina.ru/20250127/1060602609.html

Зеленского попросили разобраться с массовыми арестами мэров городов Украины

Зеленского попросили разобраться с массовыми арестами мэров городов Украины - 27.01.2025 Украина.ру

Зеленского попросили разобраться с массовыми арестами мэров городов Украины

Ассоциация городов Украины направила обращение к Владимиру Зеленскому по поводу волны задержаний и арестов мэров по всей стране. Об этом 27 января написало украинское издание "Страна.ua"

2025-01-27T16:30

2025-01-27T16:30

2025-01-27T16:33

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В обращении уточняется, что на Украине усилилось давление на органы местного самоуправления. По мнению ассоциации, с помощью "искусственных дел" устраняют избранных жителями руководителей городов.Журналисты отметили, что ассоциация привела несколько случаев происходящего в пример: "Мэра города Нетешин [в Хмельницкой области] отстранили от должности на два месяца и отправили под домашний арест за покупку муниципалитетом дронов для военных подразделений. Мэра Дрогобыча [во Львовской области] доставили в ТЦК из-за празднования Дня Соборности. Мэра Ирпеня [в Киевской области] отправили в СИЗО "за законный выезд за границу отца-одиночки, у двухлетнего сына которого умерла мама".Ассоциация заявила, что "это только часть случаев первого месяца текущего года".Другие новости: Европейская элита переживает, что пропустит переговоры по Украине — El Pais

https://ukraina.ru/20250127/1060591219.html

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новости, украина, хмельницкая область, львовская область, киевская область, владимир зеленский, мэр