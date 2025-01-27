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Украина уже лишилась половину природных ресурсов, заявил экс-главком ВСУ

Украина уже лишилась половину природных ресурсов, заявил экс-главком ВСУ - 27.01.2025 Украина.ру

Украина уже лишилась половину природных ресурсов, заявил экс-главком ВСУ

Украина лишилась половины природных ресурсов после начала конфликта с Россией. Об этом 27 января заявил бывший главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко, сообщило украинское издание "Страна.ua"

2025-01-27T17:25

2025-01-27T17:25

2025-01-27T17:25

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Сейчас ВС РФ ведут бои возле Красноармейска (Покровска). Там находится единственная на территории Украины шахта, которая давала коксующийся уголь. "Если мы забираем шахту, Украине придется ввозить коксующиеся угли, чтобы не остановились заводы по производству металла. Это ударит по украинскому бюджету, или придется останавливать металлургическое производство", — в интервью изданию Украина.ру заявил Кнутов.В понедельник, 27 января, полковник СБУ в отставке Олег Стариков сообщил, что в боях за Красноармейск (Покровск) будет решено будущее всего южного Донбасса. По словам военного, у ВСУ на этом участке фронта наблюдаются проблемы с управлением. Подробности в материале Полковник СБУ назвал город, бои за который решат судьбу южного ДонбассаВ этот же день глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что ВС России последовательно перерезают пути снабжения ВСУ города Красноармейска.Стоит отметить, что Муженко был главнокомандующим Вооруженными силами Украины в 2014-2019 годах.Другие новости: Зеленского попросили разобраться с массовыми арестами мэров городов Украины

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новости, украина, россия, донбасс, виктор муженко, вооруженные силы украины, ресурсы, днр, лнр, запорожская область, херсонская область