Украина уже лишилась половину природных ресурсов, заявил экс-главком ВСУ
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСкважина по добыче сланцевого газа в поселке Желанное Донецкой области
Украина лишилась половины природных ресурсов после начала конфликта с Россией. Об этом 27 января заявил бывший главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко, сообщило украинское издание "Страна.ua"
"Донецкая, Луганская, части Запорожской области и Херсонская — это примерно половина всей ресурсной базы, полезных ископаемых из общеукраинских запасов. По-моему, общая цифра там 15 триллионов! Были там разные оценки. Там больше 20-ти, 25-ти триллионов", — объяснил Муженко, не уточнив, в какой валюте он назвал цифры.
Сейчас ВС РФ ведут бои возле Красноармейска (Покровска). Там находится единственная на территории Украины шахта, которая давала коксующийся уголь.
"Если мы забираем шахту, Украине придется ввозить коксующиеся угли, чтобы не остановились заводы по производству металла. Это ударит по украинскому бюджету, или придется останавливать металлургическое производство", — в интервью изданию Украина.ру заявил Кнутов.
В понедельник, 27 января, полковник СБУ в отставке Олег Стариков сообщил, что в боях за Красноармейск (Покровск) будет решено будущее всего южного Донбасса. По словам военного, у ВСУ на этом участке фронта наблюдаются проблемы с управлением.
Подробности в материале Полковник СБУ назвал город, бои за который решат судьбу южного Донбасса
В этот же день глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что ВС России последовательно перерезают пути снабжения ВСУ города Красноармейска.
Стоит отметить, что Муженко был главнокомандующим Вооруженными силами Украины в 2014-2019 годах.