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Профессор Образцов: гений диагностики — один из учителей Булгакова

Профессор Образцов: гений диагностики — один из учителей Булгакова - 26.01.2025 Украина.ру

Профессор Образцов: гений диагностики — один из учителей Булгакова

Среди персонажей "Белой гвардии" фигурируют "остробородый в золотом пенсне, другой бритый — молодой, и, наконец, седой и старый и умный в тяжелой шубе, в боярской шапке, профессор, самого же Турбина учитель". Под эти описания подходят несколько киевских знакомых Булгакова, в том числе – профессор Киевского университета Василий Парменович Образцов

2025-01-26T12:00

2025-01-26T12:00

2025-01-26T12:07

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Год и место рождения профессора в разных источниках не совпадают. По одним сведениям, это произошло в 1849, а по другим — в 1851 году (этот год упоминается чаще). Одни исследователи называют местом его появления на свет Божий Вологду, а другие — городок Грязовец Вологодской губернии. Правда, все они ставят один и тот же день — 12 января.Василий Парменович вышел в мир из семьи приходского священника. Начальное образование он получил в вологодском духовном училище, затем поступил там же в духовную семинарию.В 1870 году он отправился пешком в Санкт-Петербург.В те годы семинаристы не могли получить высшее образование нигде, кроме духовной академии, однако в стране не хватало врачей, поэтому Александр II своим указом семинаристам разрешил учиться в Медико-хирургической академии и на медицинских факультетах университета.Образцов выбрал санкт-петербургскую Медико-хирургическую академию. В студенческие годы он испытывал значительные материальные затруднения. Небольшие средства ему удавалось зарабатывать пением в церковном хоре.Учителями будущего профессора были физиолог Иван Сеченов, окулист Эдуард Юнге, паталогоанатом Михаил Руднев. Особое впечатление на Образцова произвели лекции хирурга Николая Склифосовского и терапевта Сергея Боткина.Окончив академию, Образцов работал земским врачом в уездном городе Великий Устюг Вологодской губернии. По его инициативе земская управа ввела бесплатное лечение крестьян и лиц мещанского сословия.Затем Василий направился на фронт русско-турецкой войны вслед за своим учителем Склифосовским. Образцов лечил раненых на территории Румынии, а затем в киевском госпитале. По завершении боевых действий Образцов впервые в жизни получил на руки тысячу рублей золотом.Сдав экзамен и получив диплом лекаря, он в 1879 году уехал доучиваться за границу за свой счет. В Галле Василий Парменович посещал лекции хирурга и клинициста Рихарда Фолькмана, затем в Бреслау под руководством профессора Понфика в местном патолого-анатомическом институте начал исследование, посвященное образованию крови в костном мозге млекопитающих. Продолжить эту работу пришлось уже в Петербурге, поскольку на дальнейшее проживание за границей денег не было.Итогом упорного труда стала блестящая защита Образцовым диссертации на соискание ученой степени доктора медицины "К морфологии образования крови в костном мозгу у млекопитающих", прошедшая в столичной Медико-хирургической академии.Защитив диссертацию, Образцов поселяется в Киеве.Работая в терапевтическом отделении городской больницы цесаревича Александра (позже — Александровская, а ныне — Центральная городская клиническая больница), Василий Парменович завоевал обширную частную практику. Отделение размещалось в деревянных бараках, выстроенных совсем недавно, во время Русско-турецкой войны для больных и раненых, вернувшихся с Балкан и Закавказья.В госпитале, даже по тогдашним требованиям гигиены, было слишком грязно. "Страшно было не воровство, а свинство", — заметил Василий начальнику госпиталя. Тому за четыре года пререканий это надоело, и в один прекрасный день Образцов получил предписание о переводе в Минский военный госпиталь.Перед Образцовым встал гамлетовский вопрос: подчиниться, чтобы гарантировать содержание молодой жены и шестилетней дочери Натальи, или выйти в отставку и пробовать кормиться частной практикой в чужом городе. Образцов избрал второе.В 1886 году, обследуя страдающего запорами 55-летнего чиновника, он сумел прощупать поперечную ободочную кишку. В те времена считалось, что такое возможно только в патологических случаях. Устанавливать вручную местонахождение внутренних органов не умели, а тем более различать, который из них болит.Один из киевских профессоров тогда заявил: "Ну, знаете, я думал, что Образцов чудак, а он совсем идиот. Говорит, что можно прощупать кишечник!"Образцов стал заниматься пальпацией органов брюшной полости под влиянием своего учителя Боткина, впервые практикуя исследование брюшной полости в стоячем положении. Достижение Образцова состоит в том, что он продолжил и углубил методику Боткина, впервые доказав возможность прощупывания отдельных неизмененных органов брюшной полости у здорового человека.Он также разработал оригинальный метод определения границ желудка по "шуму плеска от удара". Когда же был внедрен рентгенографический метод, который прижизненно подтверждал данные пальпации, метод Образцова был введен в общую клиническую практику.Образцов довёл пальпацию до совершенства: он научился прощупывать практически любой орган брюшной полости. Больные шли к чудо-лекарю отовсюду. Доктор Образцов обзавёлся дорогим выездом, купил поместье в пригороде и роскошный дом на Фундуклеевской. Там ныне разместилось польское консульство (ул. Богдана Хмельницкого, 60).Доктор часто выезжал за границу, посещал клиники, работал с известными немецкими и голландскими терапевтами, присутствовал на вскрытиях, которые проводил знаменитый анатом Рудольф Вирхов.Став в 1887 году заведующим терапевтическим отделением в той же Александровской больнице, доктор Образцов за собственные средства приобрёл необходимые медикаменты и аппаратуру, поскольку городская дума денег на эти цели не выделяла.Но преподавать в университете ему не разрешалось. Министр народного просвещения Иван Давыдович Делянов был категорически против."Оказалось, что десять лет назад в Великом Устюге Образцов сочувствовал агитаторам, которые "ходили в народ" (а им сочувствовал любой интеллигентный человек, заброшенный в Великий Устюг). В бытность же питерским студентом Василий Парменович катался на рысаке по кличке Варвар. Это весьма компрометирующее знакомство: позднее на этом Варваре террорист Степняк-Кравчинский приезжал убивать шефа жандармов Мезенцова, а ещё раньше на нём же бежал из заключения князь Кропоткин", — пишет киевский историк Антон Смирнов.Лишь в 1891 году Образцова допустили в университет. И помог ему давний пациент — командующий военным округом генерал Иван Михайлович Драгомиров.Ещё после переправы через Дунай военврач Образцов вылечил командира 14-й пехотной дивизии Драгоманова, а в 1890 году точно поставил диагноз, когда у генерала заболел живот.Так Василий Парменович стал сначала приват-доцентом, а затем и профессором медицинского факультета университета св. Владимира по кафедре частной патологии и терапии. Среди его учеников был и Михаил Булгаков.В последнее царствование профессор Образцов был, пожалуй, самым известным жителем Киева. И это притом что он… не любил лечить больных."Образцова называли "терапевтом-нигилистом". Понимая, как мало помогали тогдашние лекарства, он редко направлял пациентов к аптекарю, ставя на физиотерапию, диету и особенно на хирургию. Ни один консилиум перед серьёзной операцией в Киеве не обходился без Образцова. Иногда он молчал или говорил: "Не знаю, братцы!" Но уж если выносил суждение, то редко ошибался. Его диагнозы были шедеврами.Так, однажды он предположил, что очередное "воспаление брюшной полости" у дамы вызвано каловым камнем величиной с горошину в просвете аппендикса. И это полностью подтвердила операция", — пишет Смирнов.Любимым учеником, а впоследствии и зятем Образцова стал Николай Стражеско. Вместе они впервые диагностировали инфаркт миокарда и тромбоз коронарных артерий."17 декабря 1899 года привезли первого пациента, у которого они сумели при жизни диагностировать инфаркт. Это был 49-летний артельщик (то есть инкассатор). Его тошнило, знобило и мучила отдающая в левую руку боль в грудине. Интерн предположил, что это "ревматизм грудины". Стражеско тихонько пробормотал: "А не есть ли это закупорка венечных сосудов сердца?" (коронарных артерий). Образцов обернулся и произнёс: "Вероятно, он прав". Когда больной через трое суток умер, диагноз подтвердил патологоанатом.В 1908 году были установлены ещё два таких диагноза.1 января 1910 года Василий Парменович Образцов на первом съезде русских терапевтов рассказал, как диагностировать инфаркт миокарда при жизни пациента.Образцов шокировал киевских обывателей и врачей не только своими уникальными методами диагностики, но и особенной любвеобильностью. И это чуть не привело его к гибели. Одно из его приключений закончилось дуэлью и двумя разводами.На шестом десятке лет, когда уже родились внуки, Василий Парменович до одури влюбился в жену своего коллеги, профессора-патофизиолога Владимира Линдемана. Варвара Владимировна, урождённая княжна Чегодаева, ответила взаимностью. Профессор Линдеман швырнул Образцову перчатку прямо на заседании совета университета. И тот принял вызов.Но Василий Парменович был не стрелок, а Владимир Карлович, напротив, охотник со стажем. Понимая, какой будет итог поединка, генерал-губернатор Владимир Александрович Сухомлинов попытался "разрулить ситуацию".Но "попытки примирить стороны не могли увенчаться успехом, поскольку речь шла о даме!", — писала в те дни одна из киевских газет.Поединок был назначен и состоялся. Как же обошлось без жертв? Считают, что благодаря находчивости друзей-секундантов, которых перед этим вызывал к себе Сухомлинов.Расстояние между стрелявшими должно было составлять не менее 15 шагов, но секундант Образцова профессор Сергей Реформатский, будучи 215 сантиметров росту, увеличил дистанцию чуть ли не вдвое. Секундант же Линдемана Николай Вашетко будто бы поменял пули на бумажные пыжи. Обманутый муж сказал, что негодяи превращают его дуэль в фарс, в котором он участвовать отказывается.Вскоре Образцов развёлся и вновь женился, теперь уже на Варваре Владимировне. Она родила ему двоих детей. Они затерялись впоследствии в эмиграции, и их судьба не прослеживается историками. Первая супруга профессора переселилась к дочери и зятю.Профессор Линдеман вступил от горя в "Клуб русских националистов", а после революции переехал в Варшаву и стал большим польским патриотом.Вскоре после второй женитьбы Образцов обнаружил у себя диабет и стенокардию и оставил профессорскую должность, уступая путь молодым.После революции киевские врачи выбрали его главой своего профсоюза, и все четырнадцать раз, когда в Киеве менялась власть, Образцов находил общий язык с любыми хозяевами города, выручая врачей разных национальностей и убеждений.Но когда же большевики победили, Образцов потерял своё положение. Всю недвижимость профессора конфисковали, кроме дома на Фундуклеевской.Василия Парменовича поразил инсульт. Паралич правой руки постепенно проходил, но речь была утрачена. Образцов голодал."Когда по улицам Киева шел человек в стареньком потертом сером пальто, то никто не мог в нем узнать профессора Образцова. Его помнили высоким, красивым, с гордой осанкой. Василий Парменович был в Киеве заметной фигурой, в него часто влюблялись женщины", — рассказывает сотрудница Лукьяновского историко-мемориального заповедника Оксана Борисюк.Ученики Образцова следили за ним, не давая ему покончить с собой. 12 декабря 1920 года он заболел вирусной пневмонией, его отвезли в Георгиевскую лечебницу, так что умер он в тепле на третий день.Похоронили Василия Парменовича на Лукьяновском кладбище Киева. Рядом с ним лежат его первая жена, дочь с зятем, а также секундант — профессор Реформатский.

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история, киев, великий устюг, санкт-петербург, сергей боткин, михаил булгаков, "белая гвардия", медицина, врач, больница