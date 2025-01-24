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"Типичная пропаганда" и "дымовая завеса": депутаты РФ ответили на слова Сырского о новом контрнаступлении

"Типичная пропаганда" и "дымовая завеса": депутаты РФ ответили на слова Сырского о новом контрнаступлении - 24.01.2025 Украина.ру

"Типичная пропаганда" и "дымовая завеса": депутаты РФ ответили на слова Сырского о новом контрнаступлении

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о якобы новом контрнаступлении "дымовой завесой", рассчитанной на Запад, передает РИА Новости

2025-01-24T10:02

2025-01-24T10:02

2025-01-24T10:31

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"На войне атака, контратака, обход, отход, маневр ударами и огнем постоянно сменяют друг друга. Но враг никогда не бывает простодушен и прибегает к различным уловкам. Вот и Сырский пытается создать дымовую завесу в условиях, когда стратегическая и оперативно-тактическая инициатива полностью на стороне армии России, и ВСУ проигрывает по всем фронтам. Будь то Донбасс или Курская область. А солдаты ВСУ уже взводами сдаются в плен. Ничего себе оптимизм по Сырскому", - сказал Ивлев.По его словам, таких заявлений будет еще немало, потому что все они рассчитаны на Запад, и, прежде всего, направлены новой администрации в США, чтобы получить поддержку НАТО и воевать до последнего украинца.Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в свою очередь заверил, что Сырский просто "хорохорится перед прессой"."Планировать наступления и наступать это разные вещи. В планах украинские генералы и до Москвы дошли, а на деле их из Донбасса вытесняют и в Курской области жгут. Так что заявление Сырского - типичный ход государственной пропаганды, ведь языком трепать - не бомбы на головы получать", - сказал Белик.По его словам, Сырский хорохорится перед прессой, чтоб все считали курскую авантюру удачным тактическим ходом со стороны Украины."На самом деле надежда на "сильные позиции" по захвату российской территории в переговорах по окончанию конфликта слабеет с каждым днем", - сказал депутат.Ранее Сырский в интервью украинскому радио "Байрактар" назвал успешным украинские действия на Курском направлении, выразив надежду, что они будут не последним. При этом на прошлой неделе Минобороны РФ сообщило, что российские войска освободили 63,2 процента от изначально занятой украинскими войсками территории в Курской области. Подробнее о проблемах ВСУ - в материале "Слабо обученная масса": военный аналитик раскрыл, почему Сырский не успевает подготовить танкистов на сайте Украина.ру.

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новости, курская область, александр сырский, дмитрий белик, запад, россия, вооруженные силы украины, госдума, нато