https://ukraina.ru/20250124/1060524594.html

Россия частично возобновила работу в Арктическом совете — Захарова

Россия частично возобновила работу в Арктическом совете — Захарова - 24.01.2025 Украина.ру

Россия частично возобновила работу в Арктическом совете — Захарова

Россия частично возобновила работу в Арктическом совете. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает РИА Новости

2025-01-24T08:53

2025-01-24T08:53

2025-01-24T08:53

новости

россия

мария захарова

дания

исландия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0e/1060246731_222:0:2959:1540_1920x0_80_0_0_d4af5c56d20986d64eee2a16ca740d0f.jpg

"На данном этапе взаимодействие по линии Арктического совета возобновлено частично", - сказала она.По словам Захаровой, с подачи норвежского председательства во второй половине 2024 года в формате видео-конференц-связи состоялись заседания всех шести рабочих групп Совета, специализирующихся на вопросах устойчивого развития, климата, защиты окружающей среды, предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации.Однако она отметила, что политический диалог на площадке по-прежнему заморожен, не проводятся встречи Комитета старших должностных лиц.Захарова рассчитывает, что "процесс возобновления работы Арктического совета будет продолжен с учетом интересов всех арктических государств".Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В него входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Последние два года деятельность Арктического совета была фактически заморожена после того, как в марте 2022 года западные страны объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения из-за событий на Украине.Подробнее - в материале Лавров рассказал о судьбе Арктического совета на сайте Украина.ру.

россия

дания

исландия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, мария захарова, дания, исландия