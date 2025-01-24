Россия частично возобновила работу в Арктическом совете — Захарова - 24.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250124/1060524594.html
Россия частично возобновила работу в Арктическом совете — Захарова
Россия частично возобновила работу в Арктическом совете — Захарова - 24.01.2025 Украина.ру
Россия частично возобновила работу в Арктическом совете — Захарова
Россия частично возобновила работу в Арктическом совете. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает РИА Новости
2025-01-24T08:53
2025-01-24T08:53
новости
россия
мария захарова
дания
исландия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0e/1060246731_222:0:2959:1540_1920x0_80_0_0_d4af5c56d20986d64eee2a16ca740d0f.jpg
"На данном этапе взаимодействие по линии Арктического совета возобновлено частично", - сказала она.По словам Захаровой, с подачи норвежского председательства во второй половине 2024 года в формате видео-конференц-связи состоялись заседания всех шести рабочих групп Совета, специализирующихся на вопросах устойчивого развития, климата, защиты окружающей среды, предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации.Однако она отметила, что политический диалог на площадке по-прежнему заморожен, не проводятся встречи Комитета старших должностных лиц.Захарова рассчитывает, что "процесс возобновления работы Арктического совета будет продолжен с учетом интересов всех арктических государств".Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В него входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Последние два года деятельность Арктического совета была фактически заморожена после того, как в марте 2022 года западные страны объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения из-за событий на Украине.Подробнее - в материале Лавров рассказал о судьбе Арктического совета на сайте Украина.ру.
россия
дания
исландия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0e/1060246731_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9d12a00754848f6515f83a47cad0750e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, мария захарова, дания, исландия
Новости, Россия, Мария Захарова, Дания, Исландия

Россия частично возобновила работу в Арктическом совете — Захарова

08:53 24.01.2025
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкПресс-конференция главы МИД РФ С. Лаврова
Пресс-конференция главы МИД РФ С. Лаврова - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости . Кирилл Зыков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Россия частично возобновила работу в Арктическом совете. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает РИА Новости
"На данном этапе взаимодействие по линии Арктического совета возобновлено частично", - сказала она.
По словам Захаровой, с подачи норвежского председательства во второй половине 2024 года в формате видео-конференц-связи состоялись заседания всех шести рабочих групп Совета, специализирующихся на вопросах устойчивого развития, климата, защиты окружающей среды, предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации.
"Во всех из них приняли участие представители профильных российских ведомств и организаций", - пояснила она.
Однако она отметила, что политический диалог на площадке по-прежнему заморожен, не проводятся встречи Комитета старших должностных лиц.
Захарова рассчитывает, что "процесс возобновления работы Арктического совета будет продолжен с учетом интересов всех арктических государств".
Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В него входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция.
Последние два года деятельность Арктического совета была фактически заморожена после того, как в марте 2022 года западные страны объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения из-за событий на Украине.
Подробнее - в материале Лавров рассказал о судьбе Арктического совета на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияМария ЗахароваДанияИсландия
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:28Продвижение ВС РФ превращает угрозы Трампа в "пустышки" — WSJ
11:20"Это не то, как нужно общаться с русскими". WSJ: Путин "пожимает плечами" в ответ на угрозы Трампа
11:17Украина – по-прежнему дубина. Россия обязана выбить ее из рук США
11:08Зеленский должен быть отстранен от власти по состоянию психического здоровья — Дубинский
11:00Администрация США не хочет участвовать в восстановлении Украины - Bloomberg
10:49ВС РФ выдвинули гарнизону ВСУ ультиматум о сдаче в Великой Новоселке
10:46Как можно скорее: Трамп объяснил, почему хочет встретиться с Путиным немедленно
10:22Орбан назвал условия для продления санкций против России
10:14Действуют "ряженые" диверсанты ВСУ: Марочко рассказал переодетых в форму ВС РФ украинцах
10:02"Типичная пропаганда" и "дымовая завеса": депутаты РФ ответили на слова Сырского о новом контрнаступлении
09:44Трамп обвинил Зеленского, нефть против СВО. Главное на Украине на утро 24 января
09:30Украина превратилась в полигон для черной трансплантологии — Захарова
08:53Россия частично возобновила работу в Арктическом совете — Захарова
08:30Старики в тюрьмах. Почему японские власти боятся Трампа
08:30ПВО за ночь сбила больше сотни украинских беспилотников над территорией России
08:10Главное за ночь 24 января
07:56ВС РФ взяли под контроль шахты в районе Котлино – Рогов
07:34США поняли, что им больше нечего дать Украине — бывший советник Пентагона
07:30Сергей Липовой: Трамп вспомнил старое, диктует России и миру свои условия, устраивая массовый психоз
07:14"Зеленский - не ангел": Трамп высказался об урегулировании украинского конфликта
Лента новостейМолния