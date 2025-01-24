https://ukraina.ru/20250124/1060524594.html
Россия частично возобновила работу в Арктическом совете — Захарова
Россия частично возобновила работу в Арктическом совете — Захарова - 24.01.2025 Украина.ру
Россия частично возобновила работу в Арктическом совете — Захарова
Россия частично возобновила работу в Арктическом совете. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает РИА Новости
2025-01-24T08:53
2025-01-24T08:53
2025-01-24T08:53
новости
россия
мария захарова
дания
исландия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0e/1060246731_222:0:2959:1540_1920x0_80_0_0_d4af5c56d20986d64eee2a16ca740d0f.jpg
"На данном этапе взаимодействие по линии Арктического совета возобновлено частично", - сказала она.По словам Захаровой, с подачи норвежского председательства во второй половине 2024 года в формате видео-конференц-связи состоялись заседания всех шести рабочих групп Совета, специализирующихся на вопросах устойчивого развития, климата, защиты окружающей среды, предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации.Однако она отметила, что политический диалог на площадке по-прежнему заморожен, не проводятся встречи Комитета старших должностных лиц.Захарова рассчитывает, что "процесс возобновления работы Арктического совета будет продолжен с учетом интересов всех арктических государств".Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В него входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Последние два года деятельность Арктического совета была фактически заморожена после того, как в марте 2022 года западные страны объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения из-за событий на Украине.Подробнее - в материале Лавров рассказал о судьбе Арктического совета на сайте Украина.ру.
россия
дания
исландия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0e/1060246731_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9d12a00754848f6515f83a47cad0750e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, мария захарова, дания, исландия
Россия частично возобновила работу в Арктическом совете — Захарова
Россия частично возобновила работу в Арктическом совете. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает РИА Новости
"На данном этапе взаимодействие по линии Арктического совета возобновлено частично", - сказала она.
По словам Захаровой, с подачи норвежского председательства во второй половине 2024 года в формате видео-конференц-связи состоялись заседания всех шести рабочих групп Совета, специализирующихся на вопросах устойчивого развития, климата, защиты окружающей среды, предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации.
"Во всех из них приняли участие представители профильных российских ведомств и организаций", - пояснила она.
Однако она отметила, что политический диалог на площадке по-прежнему заморожен, не проводятся встречи Комитета старших должностных лиц.
Захарова рассчитывает, что "процесс возобновления работы Арктического совета будет продолжен с учетом интересов всех арктических государств".
Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В него входят Дания
(включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия
, Канада
, Норвегия
, Россия, США
, Финляндия
и Швеция
.
Последние два года деятельность Арктического совета была фактически заморожена после того, как в марте 2022 года западные страны объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения из-за событий на Украине
.
Подробнее - в материале Лавров рассказал о судьбе Арктического совета на сайте Украина.ру.