https://ukraina.ru/20250123/1060512676.html

В Кремле ответили Трампу, французы и британцы готовят войска. Итоги 23 января на Украине

В Кремле ответили Трампу, французы и британцы готовят войска. Итоги 23 января на Украине - 23.01.2025 Украина.ру

В Кремле ответили Трампу, французы и британцы готовят войска. Итоги 23 января на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа по Украине. Во Франции и в Великобритании начали прорабатывать отправку войск на Украину

2025-01-23T18:00

2025-01-23T18:00

2025-01-23T18:00

эксклюзив

хроники

дональд трамп

дмитрий песков

владимир зеленский

нато

politico

вооруженные силы украины

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103104/52/1031045237_0:0:2876:1617_1920x0_80_0_0_a2c9441eb731be4de70d7bcf91e5b1aa.jpg.webp

Ряд западных изданий сообщили 23 января о том, что Франция и Великобритания работают над отправкой войск на Украину. Так, согласно информации The Financial Times, возможно, скоро возродится интерес к размещению западных военных на Украине. Газета связала это с возвращением к власти президента США Дональда Трампа.Как напомнило издание, впервые предложение направить на Украину западный военный контингент озвучил президент Франции Эммануэль Макрон год назад. Однако тогда предложение отвергли. Теперь же украинские военные испытывают ещё большие трудности, а перспективы вступления Украины в НАТО ухудшились. Новый президент США заявил о желании добиться прекращения огня "как можно скорее", а украинское руководство намекнуло, что готово на сделку, но если его союзники предоставят гарантии безопасности. Таким образом, отметила газета, возобновились обсуждения того, как западные войска могли бы поддержать режим прекращения огня.Ранее Владимир Зеленский заявил, что для поддержания такого режима понадобится 200 тыс. военнослужащих. Издание назвало такое количество нереалистичным. В то же время, согласно источникам The Financial Times, которые участвовали в дискуссиях между Украиной и её союзниками, украинские чиновники считают осуществимым размещение в стране от 40 тыс. до 50 тыс. иностранных военнослужащих в качестве сил безопасности на линии фронта.Также издание сообщило, что с переизбранием Трампа изменился подход к тому, что должны будут делать западные военные на Украине. Так, изначально идея Макрона заключалась в том, что европейские военные будут выполнять ключевые вспомогательные функции: защищать важную инфраструктуру, обучать украинских военных, ремонтировать вооружение и патрулировать границу с Белоруссией. Украинские же военные все будут направлены на передовую. Теперь же рассматривают вариант, согласно которому европейские войска будут использоваться как миротворцы, а также как поддержка ВСУ.Как заявил в комментарии The Financial Times бывший помощник генерального секретаря НАТО Камиль Гранд, миротворческий контингент должен быть "достаточно мощным, чтобы не стать лёгкой мишенью". Он оценил численность таких сил в 40 тыс. военнослужащих. По его словам, вероятно, они будут сформированы в рамках специальной коалиции во главе с Великобританией, Францией и Нидерландами, а также при участии государств Прибалтики и Северной Европы.Позднее издание Politico сообщило, что страны Европы начали планировать отправку военного контингента численностью 50 тысяч солдат на Украину. По информации издания, как минимум две страны уже предметно занимаются этим вопросом. Речь идёт о Великобритании и Франции."По словам двух европейских дипломатов, текущие переговоры сосредоточены на формировании сил сдерживания численностью до 50 тыс. военнослужащих из пяти-шести различных европейских стран, которые будут охранять линию разграничения между украинскими и российскими войсками в случае прекращения огня", — сообщило издание.Как рассказал изданию ещё один европейский чиновник, чиновник, который работает в сфере безопасности, "британцы и французы уже начали предварительное планирование".При этом издание указало, что "мало кто из западных лидеров проявил такую готовность". По мнению Politico,несмотря на желание Зеленского встретить на Украине американских миротворцев, их непосредственное присутствие там маловероятно ввиду "изоляционистских наклонностей" Трампа.Тем временем украинские источники сообщают о том, что Европа отказывает Украине в военной помощи."Наш источник в ОП рассказал, что Зеленский не смог в Давосе договориться о новой военной помощи от союзников, от Украины требуют понизить возраст мобилизации, для стабилизации фронта. На Банковой недовольны позицией стран ЕС, которые выжидают первых решений Трампа и не готовы активно поддерживать Украину", — сообщил популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".Ранее украинские СМИ сообщали о том, что власти страны могут снизить мобилизационный возраст в марте. За это активно выступала предыдущая американская администрация, а также ряд сил внутри самой Украины. В первую очередь снижение мобилизационного возраста поддерживает военное командование.Ответ Кремля на ультиматум ТрампаПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на ультиматум президента США Дональда Трампа по Украине."Особо каких-то новых элементов мы здесь не усматриваем. Вы знаете, что Трамп в первую свою итерацию президентства был президентом Америки, который наиболее часто прибегал к санкционным методам. Ему нравятся эти методы. По крайней мере, они ему нравились в ходе его первого президентства", — заявил Песков, комментируя угрозы Трампа.Он также отметил, что в России внимательно следят за риторикой из США."Мы очень внимательно наблюдаем за всей риторикой, за всеми заявлениями, мы тщательно фиксируем все нюансы", — добавил Песков.Пресс-секретарь президента России обратил внимание и на ту часть высказывания, которая касалась Второй мировой войны — Трамп указывал на "вспомогательную" роль СССР в победе над нацизмом."В данном случае вы отметили тему, по которой, наверное, можно не согласиться с господином президентом при всём уважении. Давайте все-таки не забывать, что президент Трамп уже отмечал, что между Америкой и Европой лежит океан. И тогда тоже лежал океан. И война, и театр военных действий, и гибель десятков миллионов людей происходила на другом континенте для Америки", — указал Песков.При этом он подтвердил, что Россия остается готовой к равноправному и уважительному диалогу с США."Этот диалог имел место между двумя президентами в бытность первого президентства Трампа. Ждём сигналов, которых пока не поступало", — отметил он.Ранее Трамп в социальной сети опубликовал заявление, посвящённое России."Я не хочу причинять боль России. Я люблю русский народ, и у меня всегда были очень хорошие отношения с президентом [России Владимиром] Путиным - и это несмотря на то, что радикальные левые твердят: "Россия, Россия, Россия". Мы никогда не должны забывать, что Россия помогла нам выиграть Вторую мировую войну, потеряв при этом почти 60 000 000 жизней. С учетом всего сказанного, я собираюсь сделать Россию, чья экономика терпит неудачу, и президенту Путину очень большую УСЛУГУ. Уладьте дела сейчас и ОСТАНОВИТЕ эту нелепую войну! БУДЕТ ТОЛЬКО ХУЖЕ", — написал Трамп в соцсети.Он пригрозил России за незаключение сделки."Если мы не заключим "сделку", и в ближайшее время у меня не будет другого выбора, кроме как наложить высокий уровень налогов, тарифов и санкций на всё, что продается Россией Соединённым Штатам и различным другим странам-участницам. Давайте закончим эту войну, которая никогда бы не началась, если бы я был президентом! Мы можем сделать это простым или трудным способом - и лёгкий путь всегда лучше. Пришло время "ЗАКЛЮЧИТЬ СДЕЛКУ". БОЛЬШЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПОТЕРЯННЫХ ЖИЗНЕЙ!" — писал Трамп.Многие в России назвали заявление Трампа ультиматумом. При этом некоторые эксперты вспомнили о том, что именно Трамп первым отправил летальное оружие Украине.Об Украине в международном контексте в статье Татьяны Стоянович "Трамп вернулся, что дальше? Украина в международном контексте".

https://ukraina.ru/20250123/1060499522.html

https://ukraina.ru/20250123/1060495543.html

https://ukraina.ru/20250122/1060485295.html

россия

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, дональд трамп, дмитрий песков, владимир зеленский, нато, politico, вооруженные силы украины, россия, украина, сша