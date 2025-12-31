ЕС думает о своей сухопутной армии и интервенции на Украину - 31.12.2025 Украина.ру
ЕС думает о своей сухопутной армии и интервенции на Украину
ЕС думает о своей сухопутной армии и интервенции на Украину
Правительства Евросоюза не оставляют надежд нанести ущерб России и обрести большую самостоятельность в военном отношении. Об этом 31 декабря сообщает немецкая газета Die Welt
2025-12-31T18:01
2025-12-31T18:01
"ЕС планирует ввести 20-й пакет санкций против России, чтобы наконец-то нанести серьезный удар по экономике Путина. Планы по созданию европейских сухопутных войск также приобретают все большую конкретность. Две страны намерены предоставить пятизначное количество солдат", - сообщило немецкое издание. Очередной пакет санкций ЕС планирует принять в феврале. По информации газеты, "ограничения на поездки и замораживание активов в ЕС для других лиц и организаций, с особым акцентом на тех, кто несет ответственность за похищение и идеологическое перевоспитание детей".Также в ЕС планируют усилить антироссийские санкции в энергетическом и банковском секторах. Рассматривается возможность запрета импорта российского урана - тем самым вводя санкции против российской госкорпорации Росатом. Этому сопротивляются Франция и Бельгия."Несмотря на действующие санкции, страны ЕС импортировали из России товаров на сумму 33,5 миллиарда евро в 2024 году. За первые шесть месяцев текущего года эта цифра составила около 15 миллиардов евро", - отметило издание.В публикации утверждается, что этими деньгами распоряжается лично президент России Владимир Путин. При этом неназванные "европейцы настаивают на том, что санкции против России нанесли стране значительный ущерб и способствовали нынешней слабости российской экономики".С созданием армии этого межгосударственного объединения дела обстоят несколько сложнее. Не менее сложно и с планами ввода войск на Украину.Немецкое издание со ссылкой на анонимные "дипломатические источники в Брюсселе" сообщило, что неназванные "европейцы готовы участвовать в коалиции желающих следить за потенциальным прекращением огня между Россией и Украиной". "Планы относительно того, как могут выглядеть гарантии безопасности для Украины, уже доработаны. В основном они были разработаны военными экспертами из британских и французских вооруженных сил в сотрудничестве с Брюсселем", — заявили анонимные дипломатические источники немецкой газеты.По её информации, Британия и Франция "готовы предоставить так называемые надежные гарантии безопасности". "Проще говоря: они готовы в случае необходимости воевать с сухопутными войсками для поддержания мира, - пояснило издание. - В зависимости от информации, предоставленной участвующими государствами, предполагаемая численность европейских сухопутных войск, развернутых в течение первых шести месяцев, составляет "от 10 000 до 15 000 человек".Западноевропейские интервенты, согласно публикации, планируют прибыть на Украину "даже без мандата Организации Объединенных Наций (ООН) или Европейского союза", считая достаточным приглашение от киевского режима.Ранее на эту тему: Лавров: Европейские войска на Украине станут "законной целью" для ВС РФ. Новости к этому часуВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
18:01 31.12.2025
 
"ЕС планирует ввести 20-й пакет санкций против России, чтобы наконец-то нанести серьезный удар по экономике Путина. Планы по созданию европейских сухопутных войск также приобретают все большую конкретность. Две страны намерены предоставить пятизначное количество солдат", - сообщило немецкое издание.
Очередной пакет санкций ЕС планирует принять в феврале. По информации газеты, "ограничения на поездки и замораживание активов в ЕС для других лиц и организаций, с особым акцентом на тех, кто несет ответственность за похищение и идеологическое перевоспитание детей".
Также в ЕС планируют усилить антироссийские санкции в энергетическом и банковском секторах. Рассматривается возможность запрета импорта российского урана - тем самым вводя санкции против российской госкорпорации Росатом. Этому сопротивляются Франция и Бельгия.
"Несмотря на действующие санкции, страны ЕС импортировали из России товаров на сумму 33,5 миллиарда евро в 2024 году. За первые шесть месяцев текущего года эта цифра составила около 15 миллиардов евро", - отметило издание.
В публикации утверждается, что этими деньгами распоряжается лично президент России Владимир Путин. При этом неназванные "европейцы настаивают на том, что санкции против России нанесли стране значительный ущерб и способствовали нынешней слабости российской экономики".
С созданием армии этого межгосударственного объединения дела обстоят несколько сложнее. Не менее сложно и с планами ввода войск на Украину.
Немецкое издание со ссылкой на анонимные "дипломатические источники в Брюсселе" сообщило, что неназванные "европейцы готовы участвовать в коалиции желающих следить за потенциальным прекращением огня между Россией и Украиной".
"Планы относительно того, как могут выглядеть гарантии безопасности для Украины, уже доработаны. В основном они были разработаны военными экспертами из британских и французских вооруженных сил в сотрудничестве с Брюсселем", — заявили анонимные дипломатические источники немецкой газеты.
По её информации, Британия и Франция "готовы предоставить так называемые надежные гарантии безопасности".
"Проще говоря: они готовы в случае необходимости воевать с сухопутными войсками для поддержания мира, - пояснило издание. - В зависимости от информации, предоставленной участвующими государствами, предполагаемая численность европейских сухопутных войск, развернутых в течение первых шести месяцев, составляет "от 10 000 до 15 000 человек".
Западноевропейские интервенты, согласно публикации, планируют прибыть на Украину "даже без мандата Организации Объединенных Наций (ООН) или Европейского союза", считая достаточным приглашение от киевского режима.
Ранее на эту тему: Лавров: Европейские войска на Украине станут "законной целью" для ВС РФ. Новости к этому часу
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
