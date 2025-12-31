https://ukraina.ru/20251231/vsu-atakovali-energosistemu-zaporozhskoy-oblasti-1073874617.html
ВСУ атаковали энергосистему Запорожской области
Около 60 тысяч абонентов остаются без электричества в Запорожской области после атаки украинских дронов. Об этом 31 декабря сообщил губернатор Евгений Балицкий
"Абоненты Запорожской области, которые были обесточены в результате ночной атаки БПЛА противника на объекты энергетики региона, подключены к электроснабжению. Остаются локальные повреждения, работы продолжаются. Без электроснабжения остается около 60 тысяч абонентов", - рассказал губернатор.По его оценкам, последствия удара, который противник нанес энергетической системе области, существенные. "Прошу жителей набраться терпения, специалисты работают без остановки и будут продолжать до полной стабилизации обстановки", - сообщил Балицкий.Всего без света оставались около 170 тысяч абонентов.Также в новостях: Дроны ВСУ атаковали два муниципалитета Белгородской областиВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
запорожская область
украина
россия
"Абоненты Запорожской области, которые были обесточены в результате ночной атаки БПЛА противника на объекты энергетики региона, подключены к электроснабжению. Остаются локальные повреждения, работы продолжаются. Без электроснабжения остается около 60 тысяч абонентов", - рассказал губернатор.
По его оценкам, последствия удара, который противник нанес энергетической системе области, существенные.
"Прошу жителей набраться терпения, специалисты работают без остановки и будут продолжать до полной стабилизации обстановки", - сообщил Балицкий.
Всего без света оставались около 170 тысяч абонентов.
