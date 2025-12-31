https://ukraina.ru/20251231/vsu-atakovali-energosistemu-zaporozhskoy-oblasti-1073874617.html

ВСУ атаковали энергосистему Запорожской области

ВСУ атаковали энергосистему Запорожской области - 31.12.2025 Украина.ру

ВСУ атаковали энергосистему Запорожской области

Около 60 тысяч абонентов остаются без электричества в Запорожской области после атаки украинских дронов. Об этом 31 декабря сообщил губернатор Евгений Балицкий

2025-12-31T17:11

2025-12-31T17:11

2025-12-31T17:11

новости

запорожская область

украина

евгений балицкий

всу

потери всу

дроны

бпла сегодня

атака бпла

новый год

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/17/1057016092_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_be05b8e3a3e0e5d36b8ce93a329890b9.jpg

"Абоненты Запорожской области, которые были обесточены в результате ночной атаки БПЛА противника на объекты энергетики региона, подключены к электроснабжению. Остаются локальные повреждения, работы продолжаются. Без электроснабжения остается около 60 тысяч абонентов", - рассказал губернатор.По его оценкам, последствия удара, который противник нанес энергетической системе области, существенные. "Прошу жителей набраться терпения, специалисты работают без остановки и будут продолжать до полной стабилизации обстановки", - сообщил Балицкий.Всего без света оставались около 170 тысяч абонентов.Также в новостях: Дроны ВСУ атаковали два муниципалитета Белгородской областиВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

запорожская область

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запорожская область, украина, евгений балицкий, всу, потери всу, дроны, бпла сегодня, атака бпла, новый год, мирные жители, электроснабжение, военные преступления, сво, новые регионы, россия