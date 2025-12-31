Шампанское "Советское" и "Антисоветское": Крутой замес новогодних традиций в бывших республиках СССР
Новый год можно отпраздновать дважды с разницей в час, подарок получить от Мош Крэчуна или Корбобо, торжественно съесть гороха с салом или 12 гранатовых семечек. Все зависит от того, в какой из бывших республик СССР человек проживает. Впрочем, оливье и шампанское еще часто и густо встречаются на столах обитателей некогда единой страны
Как встречали новый год в СССР? К 1980-м годам выработался совершенно чёткий ритуал: ёлка, оливье (а также селёдка под шубой, холодец и мандарины), просмотр "С лёгким паром" и "Чародеев", звон бокалов шампанского под бой курантов. Ритуал этот с определёнными особенностями был характерен для городского населения по всему СССР. Теперь дело обстоит несколько иначе.
Украина
На Украине изменения были минимальными. Вот, например, переименовали "Советское" шампанское в рамках декоммунизации, так оно теперь "Советовское" (Киев) или "Светское" (Таирово). Новый год надлежит праздновать именно с полусладким…
Тем не менее, есть и определенные перемены в традиционном укладе смены годового календаря другим.
Во-первых, многие годы на наступление Нового года было принято праздновать дважды — по Москве и по Киеву. Украина отказалась от "декретного" времени в 1990 году, и с тех пор зимнее время в двух столицах отличается на час. Это обстоятельство открыло известный простор для маневра. Выпить сначала в 23:00, а потом в полночь — кому же от этого хуже?
Впрочем, на Западной Украине подобная традиция изначально не была сильно развита, а сейчас она уходит и в центральных областях — одни не хотят праздновать вместе с "агрессором", другие боятся быть обвинёнными в "сепаратизме".
Во-вторых, оказывает влияние и государственная пропаганда — образ Деда Мороза постепенно вытеснялся Святым Николаем. Делалось это постепенно, главным образом через детские сады и школы, где централизованно внедряется празднование "Николайчика". Сейчас же визит Деда Мороза на детский праздник может стать поводом для обвинения в государственной измене.
Во время новогодних представлений Николай сначала появляется наравне с Дедом Морозом, потом — на уровень его выше, а потом научились и вовсе обходиться и без Мороза, и без Снегурочки. Дальше эта практика стала закрепляться в семьях: дети спрашивают родителей, как они праздновали "Николайчика", и те отвечают, чтобы не рушить ребёнку картину мира, хотя в своём детстве они знать не знали ни о чем подобном.
Начался этот процесс во второй половине 2000-х, а в 2010-х появились и идеологические оправдания в духе декоммунизации — дескать, Дед Мороз был навязан большевиками в пику Святому Николаю (что, в общем-то, чистая правда — большевики конструировали новые праздники, нынешние декоммунизаторы уже их эпигоны).
Резиденция Святого Николая во Львове
Кроме того, появилась слабенькая традиция празднования Рождества. Причём Рождества на Украине два — православное (7 января) и католическое (25 декабря). Второе было распространено на Западной Украине и постепенно расползалось по всей стране (под благовидным лозунгом "ни дня без повода"), в 2018 году внезапно стало выходным, потому что в этот день празднует Рождество Константинопольский патриархат, а в 2023 — единственным.
Молдавия
Тут, как и во многих других случаях, отличия сохранялись и в советское время, ведь Молдавия — страна преимущественно сельская и в СССР вошла сравнительно поздно, а значит, старые традиции там держатся особенно прочно. При этом празднование Нового года в ночь на 1 января с ёлкой было введено там тогда же, когда и в России и на Украине, — в 1700 году указом Петра I.
Молдавский Дед Мороз называется Мош Крэчун, а Снегурочка — Фата де Зэпадэ. Вместо яги — Баба Хырка. Эти персонажи сугубо национальные, но отличаются от российских несущественно. Мош Крэчун, например, носит традиционную баранью шапку, а борода у него зачастую короче волос.
© dantk.ru/Мош Крэчун
молдавский Дед Мороз носит имя Мош Крэчун
На стол по традиции ставят двенадцать национальных блюд, включая такие специфические, как холодная кывырма (рулет) из баранины. Обязательный (у самых бедных — единственный) элемент праздничного стола — коливо (кутья) и калач. Готовят также пирожки-плацинды с предсказаниями.
Так же, как на Украине, Новый год тут празднуют два раза.
Прибалтика
В Прибалтике празднование Нового года начало вводиться (причем на удивление постепенно) только с 1950 года. С 1990 года начался возврат к празднованию Рождества 25 декабря. В Литве и Эстонии Новый год — просто выходной день и отмечается только местным русским населением.
В Латвии Новый год тоже постепенно оттесняется Рождеством, которое празднуется 25 декабря. Однако традиция отмечать и религиозный, и светский (в Латвии — скорее даже языческого типа) праздники пока сохраняется.
Ежегодный массовый забег Санта-Клаусов в Риге
В первый день Нового года в Латвии во всех домах принято разбрасывать горох, символизирующий обильный и урожайный год. Встречая Новый год, необходимо съесть хотя бы одну горошину.
Соответственно, главное блюдо Рождества — вареный серый горох с жареным салом. Горох символизирует слёзы (какие, однако, позитивные и оптимистичные люди…), и есть его полагается до конца, чтобы не оставить на следующий год.
Армения
Празднование Нового года в ночь на 1 января в Армении было введено по инициативе Католикоса (главы церкви) в XVIII веке. В рамках "евроинтеграции".
В то время появилась традиция ставить на новогодний стол продукты, названия которых начинаются на "н": нгатзахик, нур (гранат), нуш (миндаль) и др. Традиционно армянскими новогодними блюдами являются также ануш апур (суп с сухофруктами) и хапама (тыква с начинкой из риса, меда, орехов, сухофруктов).
Вообще новогодний стол в разных районах Армении сильно отличается (климат разный), но вот нгатзахик — это святое. Нгатзахик — цветок, растущий на склонах Арарата. Его собирали, сушили и использовали в качестве приправы на всей территории Армении. Сейчас Арарат находится на территории Турции, но нгатзахик откуда-то добывается и поставляется даже диаспоре далеко за пределами Армении.
Помимо традиционной ёлки в Армении распространено использование "древа жизни" (подобие западноукраинского дидуха).
В Армении свой Дед Мороз — Каханд пап, отличающийся от обычного цветом тулупа (бежевый) и бороды (чёрная).
Грузия
В Грузии празднование Нового года было внедрено в XVIII веке и имело свои особенности, которые сохранялись и в советский период.
Новогодний стол обязательно включает сациви (соус на основе измельчённых грецких орехов и мясные блюда с ним) и гозинаки (обжаренные грецкие орехи в меду).
Среди главных новогодних легенд Грузии значится таинственный Меквеле — человек, которому суждено первому переступить порог вашего дома в новогоднюю ночь. Именно его нога приносит счастье или несчастье. Иногда это и не человек даже — хлопнула дверь от сквозняка — "Меквеле пришёл".
Грузинский Дед Мороз, или Товлис бабуа, одет в чёрную или белую чоху (вид длинного кафтана с газырями) с белой буркой. Иногда дед носит кинжал. Примечательно, что внучки у грузинского Деда Мороза нет. Товлис бабуа иногда сопровождает Пипкия — снежинка или снежная фея.
Вместо новогодней ёлки грузины используют чичилаки — небольшое белое деревце, изготавливаемое вручную из веток орешника.
В Средней Азии Новый год празднуют по два раза в соответствии с местными традициями. В Узбекистане и Казахстане второй Новый год отмечается 21-23 марта — после весеннего равноденствия, а в Таджикистане — 21-22 декабря (самая длинная ночь в году).
Новый год 1 января в Узбекистане — это больше светский праздник, отмечаемый с советских времен. Есть тут свой Дед Мороз — его называют Корбобо и своя Снегурочка — Коркиз. Вместо оленей — ишак.
По традиции на Новый год полагается съесть 12 виноградин, а главное новогоднее блюдо — арбуз. Свой вариант — у таджиков. Полагается съесть 12 гранатовых семечек, а сам гранат (или, опять же, арбуз) — главное новогоднее блюдо.
Характер перемен
Перемены в традициях празднования Нового года вызваны разными обстоятельствами.
Во-первых, меняется быт. Например, для советских людей новогодний праздник был связан со вкусом мандаринов, но сейчас уже мало кто помнит почему. Дело в том, что мандарины вошли в широкий обиход при советской власти, а поставлялись они из Грузии.
Грузинские мандарины собираются поздней осенью и попадают в продажу в декабре. Сейчас же мандарины присутствуют в торговых сетях со всех концов света в любое время года. Так что празднование НГ с мандаринами будет постепенно отмирать.
Во-вторых, это возвращение к старым традициям.
В той же Прибалтике традиционно праздновалось Рождество, светский же праздник Нового года был привнесён советской властью. С распадом СССР произошёл естественный откат к старым традициям, которые ещё помнит старшее поколение.
В-третьих, целенаправленное давление со стороны государства.
Декоммунизация и "возвращение к традициям" в разных формах. Типичный пример — замена Деда Мороза на Святого Николая.
