Как встретить Новый год и не попасть к врачу? Никаких ананасов в шампанском!
Как встретить Новый год и не попасть к врачу? Никаких ананасов в шампанском!
Практические и диетические советы по встрече Нового года.
Новый год неумолимо приближается.Как его встретить, что поставить на стол?Как правильно подобрать алкоголь и закуску?Что делать с кошкой, которая мечтает поближе познакомиться с ёлкой?И самое главное - как сделать так, чтобы праздник не превратился в поход к врачу?Да, к сожалению, праздники - это время не только расслабиться и повеселиться.Самые опасные периоды в нашей стране - это как раз новогодние и майские праздники. Именно в это время у врачей больше всего работы. И алкоголь, и отравления , и травмы, и всеобщая беспечность тому виной.И есть ещё одна общая опасность - переедание!Вот об этом актуальном для большинства из нас обжорстве в новогоднюю ночь и поговорим.Меньше едыВо-первых, надо постараться есть ночью поменьше. Лучше поужинать заранее, а в сам новый год только немного закусывать.Наш организм не приспособлен к тому, чтобы работать ночью. И может взбунтоваться!По крайней мере, если уж хочется сесть за праздничный стол именно в полночь, не надо до этого полдня голодать.Худшее, что можно сделать - это сесть в полночь ГОЛОДНЫМ за богатый стол с аппетитными высококалорийными блюдами.Меньше майонезаПонятно, что на столе обязательно будут оливье и шуба. Но надо проследить, чтобы остальные салаты были без майонеза. И дело не только в калорийности, но и в возможном отравлении организма. Слишком большое количество слишком жирного соуса - это очень опасно для всей системы ЖКТ.Также бич нашего общества - это огромное количество салатов, закусок и всего прочего, что доедают потом и 1, и 2, и 3 января. Не совсем уже свежие блюда "добивают" несчастный организм.Врачи подтверждают: в больницы больше обращается тех, кто отравился чем-то новогодним уже после нового года.Значит, не надо готовить тазики оливье. Не надо готовить так, чтобы потом еще неделю вся семья доедала эти горы, эвересты и монбланы еды.И наверное, все знают совет: надо сложить руки лодочкой, и съесть за один раз не больше этой "лодочки". Имеется в виду, за весь ужин. Понятно, что в новогоднюю ночь это мало у кого получается, но стремиться надо!Во-вторых, надо употреблять алкоголь ночью очень аккуратно.К шампанскому - сыр и креветкиВ Новый год даже непьющие люди позволяют себе выпить немного шампанского.И вот - важный совет диетологов на этот случай. Не надо закусывать шампанское фруктами! Это вредно для печени и неэффективно в качестве закуски.К шампанскому желательно добавить в качестве закуски сыр, креветки и какие-то овощи.Так же, как и мандарины или ананасы, не подходят к шампанскому шоколадки и шоколадные конфеты.Ну а более крепкие напитки диетологи советуют закусывать салатом с картофелем (оливье? в принципе, да) или такими блюдами как заливное, холодец.И самое главное: побольше и почаще выходить на свежий воздух, вообще много двигаться, танцевать, например.И не забывать про минеральную воду. Водой к новому году лучше запастись в избыточном количестве.Мандаринов поменьшеИ еще один совет врачей: не надо увлекаться мандаринами. Особенно тем, кто пьет шампанское. Слишком много цитрусовых плюс алкоголь с пузырьками - и здравствуйте, врач - гастроэнтеролог.Причем иногда "здравствуйте" врачу придется сказать уже в новогоднюю ночь или утром 1 января.Поджелудочная железа не вынесет такого количества кислоты и пузырьков газа. Кроме того, в современном мире все фрукты выращиваются с помощью химии. И мандарины, и ананасы. К сожалению.Мы поедаем не "дары природы", а дары химической промышленности. Не забываем об этом и не увлекаемся!Конечно, два-три мандарина никому не помешают. И это, как известно, "запах нового года", но лучше пусть мандарины украшают наши столы и придают праздничную атмосферу.А вот есть их вместе с алкоголем, тем более ночью, когда организм в общем-то должен отдыхать от еды, и не готов трудиться на полную мощность, не надо.Синие и зелёные - не покупаем!И не забываем про готовую продукцию: колбасы, конфеты, десерты. В том смысле, что не забываем разумно подходить к их выбору.Вот какие пищевые добавки считаются самыми вредными.Это, во-первых, красители. Всё, что указано на этикетках как Е 100 и дальше по цифрам, начинающимся на 100.Самые вредные красители - синего цвета. Чуть менее опасны - зелёного цвета. Поэтому, например, мармеладки в виде прикольных зеленых червячков или синих мишек лучше не покупать.И во вторых, это консерванты. Всё, что начинается на Е200. Самые опасные 220, 221, 222. Все это - канцерогены и аллергены.Да, они содержатся в продуктах в минимальном количестве. Они разрешены к применению. Но лучше всё-таки без них. Или только изредка.И немного новогодней статистики."Ёлочка" и Сергей ЕсенинКакое стихотворение самое популярное в новый год? Ну, конечно, "ёлочка"!В течение новогодних праздников активный работящий Дед Мороз слышит стихотворение: "В лесу родилась ёлочка" по нескольку сотен раз.Иногда, конечно, дети рассказывают и другие стихи или песенки. В основном выбирают из творчества русских поэтов. Здесь на первом месте - Сергей Есенин.Давайте пожалеем Деда Мороза и самих себя. И выучим с детьми что-то новое и интересное к новому году.И очень актуальная проблема для всех, у кого дома есть ёлка с гирляндой и кошка.Гирлянда и кошка - несовместимы!Отогнать кошку, живущую в доме, от новогодней ёлки невозможно. Об этом говорят специалисты по воспитанию животных.Выход только один. Изолировать ёлку от животного. То есть кошку придётся переместить в другую комнату.Есть ещё вариант: смазать игрушки специальным отпугивающим спреем. Но на это, наверное, пойдут немногие владельцы кошек и ёлок.Тогда остаётся только одна рекомендация. Ни в коем случае нельзя оставлять зажжённую гирлянду и кошку вместе в одном помещении, без хозяев.Если хозяева уходят из дома, то гирлянду необходимо обязательно выключить из розетки.Хотя ещё вопрос, конечно, кто здесь хозяин, а кто - добровольный наёмный слуга.В России кошка - самое популярное домашнее животное. По статистике, домашних кошек в нашей стране - 30-40 миллионов. В одной Москве - 300 тысяч домашних котов.Оградим котов от этих новогодних приключений ! И ёлки, конечно, и гирлянды.С наступающим Новым годом! И пусть он принесёт всем нам здоровье и благополучие!
эксклюзив, дед мороз, россия, еда, сергей есенин, новый год, ёлка
