Донбасские пролог и эпилог Московского похода Деникина
Наступление Белой армии в 1919 году
31 декабря 1919 года катастрофический для Марковской дивизии бой у села Алексеево-Леоново стал завершением не только блестяще проведённой РККА Донбасской операции, но и печальным финалом похода Вооружённых сил Юга России (ВСЮР) на Москву, предопределившим поражение белого движения в европейской части страны
Всего полсотни километров отделяет находящиеся на территории Донецкой Народной Республики точки начала и окончания похода, на который противники большевиков возлагали немало надежд. Его прологом стала встреча генералов Деникина и Май-Маевского в Иловайске, точнее – на станции Иловайская как она тогда называлась в мае 1919 года, развязка произошла шесть месяцев спустя в черте современного города Тореза.
Более ста лет не прекращаются дискуссии насчёт того, почему так успешно продолжавшееся до середины осени 1919 года наступление ВСЮР и поставившее под угрозу существование Советской власти, вдруг не просто внезапно захлебнулось, а превратилось в стремительное отступление. На многие вопросы нет ответа и сегодня.
Ставка на мобильность
Отправной точкой похода ВСЮР на Москву многие исследователи называют Московскую директиву, принятую 3 июля 1919 года после взятия Харькова. Однако всё началось более, чем месяцем ранее в Иловайске: 22 мая генерал Владимир Май-Маевский принял у себя командующего ВСЮР Антона Деникина. Результатом их общения стал ряд решений, предопределивших и серьёзные успехи, и жестокие поражения всей летне-осенней кампании.
Когда шло совещание Деникина и Май-Маевского, то прошло менее двух недель с того момента как Иловайский железнодорожный узел чудом удалось удержать от захвата частями Красной армии. А в это время в Харцызске, что в девяти верстах к северу, пошли в бой английские танки, обрушившие боевые порядки Красной Армии, тщетно пытавшейся удержать Макеевский и Юзовский промышленные районы. Результатом встречи в Иловайске стало то, что Май-Маевскому было поручено наступление на центральном направлении через Харьков в сторону Москвы.
Почему Деникин остановил свой выбор на Май-Маевском? Прежде всего потому, что тот являлся мастером мобильной войны. Его соединение было малочисленным, но чрезвычайно боеспособным: пехотные полки в лучшем случае насчитывали четыреста штыков (половина штатной численности), а кавалерийские эскадроны – полсотни сабель (треть штатной численности), но комплектовались из отлично мотивированных и подготовленных бойцов. Основу составляли профессиональные военные – офицеры и юнкера, а также добровольцы из числа студентов и интеллигенции. Понятно, что все эти люди отличались не только глубокой идейностью, но также прекрасно владели тактикой боя, умели "читать" местность и занимать на ней нужные позиции.
Май-Маевский понимал что при недостатке ресурсов быстрая перегруппировка войск и нанесение удара туда, где противник меньше всего ждёт атаки – наиболее верный путь к успеху. Поэтому вначале брались под контроль узловые железнодорожные станции: Донбасс обладал прекрасно развитой сетью железных дорог. Соответственно противник лишался возможности быстрой переброски крупных сил: штурм железнодорожного узла обходился наступающим слишком дорого, причём без гарантии получить инфраструктуру и подвижной состав в исправном состоянии.
Эти узлы становились средоточием штабов, госпиталей и тыловой инфраструктуры. Локомотивы бронепоездов и составов с пехотой постоянно находились под парами. При поступлении сигнала и все эти силы выдвигались в нужном направлении, где прямо с колёс вступали в бой. Часто для отражения атаки приходилось выделять всего пару десятков бойцов с пулемётом, либо одно-единственное орудие с небольшим расчётом и столь же малым боекомплектом. Но рейд даже такой небольшой боевой группы лишал атакующих внезапности.
После отражения атаки красных очень часто следовала переброска на новый участок: бывало что в течение суток одно и то же подразделение успевало побывать в боях на участках, между которыми было не менее сотни вёрст. Против организованной Май-Маевским высокомобильной войны в Донбассе большевикам не помогало даже то, что в штабе находился глубоко законспирированный "крот" – адъютант генерала Павел Макаров*. Позднее разведчик опубликует мемуары по мотивам которых будет снят известный сериал "Адъютант Его превосходительства".
© историк.рфГенерал Владимир Май-Маевский, главнокомандующий Вооруженными силами Юга России Антон Деникин и начальник его штаба Иван Романовский (слева направо). 1919 год
От триумфа – к надлому
Победа ВСЮР в Донбассе в июне 1919 года превратила летнюю кампанию на главном направлении для красных в цепь крайне неудачных арьергардных сражений. В конце месяца Добровольческая армия сразу с нескольких направлений триумфально вошла в Харьков и Белгород. Попытки большевиков организовать оборону успехов не имели: пришлось отступать налегке, оставив противнику бронепоезда, автомобили, а также значительную часть оружия и боеприпасов. Но самое важное в том, что других столь же крупных промышленных центров до Тулы уже не оставалось.
Московское наступление для ВСЮР никоим образом не было лёгкой прогулкой, но именно оно сумело в значительной мере деморализовать красных. Исследователями отмечаются многочисленные случаи паники в стане обороняющихся: например, в Курской губернии члены РКП(б) часто предпочитали сдавать партбилеты, чем пополнять ряды мобилизованных. В сентябре 1919 года РККА оказалась на грани практически неизбежной катастрофы: до Москвы оставалось чуть более трёхсот километров, началась подготовка к эвакуации советских правительственных учреждений в Ярославль и Вологду, а в самой столице большевики даже готовились к переходу на нелегальное положение.
Ситуацию с обороной на центральном направлении осложнил рейд Мамонтова по тылам Красной Армии: отдельные отряды достигали даже окрестностей Рязани, что даже упоминается в поэме Сергея Есенина "Анна Снегина". Участники рейда громили транспортные узлы, срывали заготовки продовольствия и проведение мобилизации.
Тем не менее уже во второй половине октября ситуация резко изменилась: наступавшие и оборонявшиеся внезапно поменялись ролями. ВСЮР начали стремительно откатываться на юг: чуть более, чем за пару месяцев они проделали путь от Орла к Азовскому морю через Харьков, Славянск и Бахмут.
Основную вину за случившееся в историографии часто возлагают на Май-Маевского, утратившего контроль над происходящим по причине систематического злоупотребления спиртным.
Тем не менее списывать всё на полководческие просчёты нельзя. Да, было и распыление сил у ВСЮР, и недостаток резервов: уже на подступах к Орлу численность белых и красных на линии фронта практически сравнялась, а для наступления нужен перевес над противником. Но самое главное то, что наступавшие не смогли привлечь на свою сторону крестьянство поскольку не предложили справедливого решения земельного вопроса. А участники рейда Мамантова вообще не брезговали откровенным грабежом и вернулись из-за линии фронта отнюдь не с пустыми руками, о чём даже с гордостью было указано в рапорте вышестоящему начальству. Разумеется, снискать симпатии со стороны мирного населения при таком подходе вряд ли представлялось возможным.
© Александр ДмитриевскийИсторическое здание вокзала на станции Иловайск, где произошла встреча Деникина и Май-Маевского в мае 1919 года
Развязка у станции Чистяково
Сама Донбасская операция 1919 года продолжалась немногим более недели. 23 декабря части РККА форсировали Северский Донец, заняв правый берег на участке между Изюмом и Луганском. Спустя два дня кавалерийская группа под командованием Сергея Улагая навязала встречный бой частям 1-й Конной армии, но была разгромлена. Один за другим ВСЮР теряла стратегически важные железнодорожные узлы – Луганск, Славянск, Краматорск, Бахмут и Попасную. А вот РККА активно применяла все те методы мобильной войны, что ещё весной использовались против неё: бронепоезда, железнодорожные десанты и конные соединения.
К 26 декабря части ВСЮР попытались закрепиться на линии Горловка – Дебальцево. Про значение Горловского узла мы уже говорили в материале о событиях 1905 года: это одна из ключевых развязок. Не меньшую ценность представляло Дебальцево – ближайшая к высшей точке Донецкого кряжа узловая станция. Но уже 29 декабря удержаться здесь не удалось, и оставалось лишь два пути для отступления – на Горловку и на Чистяково: луганское направление к тому времени уже полностью контролировалось РККА.
Горловка и сама была на грани взятия красными. Поэтому оставалась лишь железнодорожная линия в сторону Иловайска через станцию Чистяково в Области Войска Донского. Ныне это станция Торез в одноимённом городе ДНР.
3 апреля, 07:59ИсторияВрангель вместо Деникина: закат "белого дела" 4 апреля 1920 года Главнокомандующий Вооружёнными Силами Юга России Антон Иванович Деникин передал пост барону Петру Николаевичу Врангелю. Передал с помощью телеграфа из Феодосии в Севастополь. Так начиналась последняя страница гражданской войны в европейской части России
Наличие в Чистяково оборотного депо и запасов добываемого на окрестных шахтах антрацита позволило оперативно эвакуировать через Иловайск в Таганрог и Ростов-на-Дону большинство тех, кто не мог держать оружие: положение осложнялось эпидемией сыпного тифа. В частности среди заболевших оказался и командир Марковской дивизии Николай Тимановский. Здоровым же предписывалось по завершении обороны Чистяково через Саур-могилу отступить в направлении слободы Голодаевка, ныне это райцентр Куйбышево Ростовской области.
В советской историографии происшедшее в последний день 1919 года у Алексеево-Леоново характеризовали как результат военной хитрости, спланированной штабом Будённого не без помощи местных подпольщиков: глубокая котловина и обледенелая дорога, превращали местность для маршевых колонн в ловушку. Но налицо были и ошибки бывшего начштаба дивизии Артура Биттербиндера, сменившего в должности Тимановского: выдвинулись только с наступлением утра, а не под покровом темноты, не была проведена разведка и нахождение частей РККА в селе для них оказалось неприятным сюрпризом. Окружённым пришлось идти на прорыв разрозненными группами и уходить через долину Крынки в направлении станций Амвросиевка и Успенская.
На железнодорожном вокзале в Торезе установлена мемориальная доска. Несколько скупых слов на ней повествуют о том, что в далёком январе 1920 года в этом здании размещался штаб Первой Конной армии во главе с Будённым. В наши дни это единственное напоминание о том жестоком арьергардном сражении.
© Александр ДмитриевскийМемориальная табличка на здании железнодорожной станции Торез
* О том, что Макаров был связан с большевистским подпольем известно только со слов самого Макарова. Но его брат действительно был большевиком и после его ареста Макаров бежал и присоединился к повстанцам. – Ред.
