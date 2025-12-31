https://ukraina.ru/20251231/1059525448.html

К новогоднему столу: рецепт от генерал-губернатора Новороссии Александра Строганова

Когда разговор заходит об одесской кухне, то обычно вспоминают фаршированную рыбу или форшмак. Но во все кулинарные справочники мира вошло совсем другое блюдо. Правда, не все знают, что родом оно из Одессы, просто считают его русским. А связано его появление с именем новороссийского генерал-губернатора, день рождения которого мы отмечаем 31 декабря

Одесса считается местом рождения широко известного русско-французского блюда под названием "бефстроганов", или "говядина по-строгановски", благодаря графу Александру Григорьевичу Строганову. По наиболее распространённой версии по обычаю русских вельмож он держал в Одессе открытый стол. Любой прилично одетый горожанин мог зайти в специально отведённое для этих целей помещение в особняке графа на обед.Для такого открытого стола было придумано своеобразное русско-французское блюдо: обжаренные мелкие кусочки мяса под соусом. Подача мяса с соусом соответствует традициям французской кухни, однако на русский манер соус "бефстроганов" не подавался отдельно, как это принято в Париже, а жареное мясо тушилось в нём.Преимуществами этого блюда были быстрота и простота приготовления, выразительный вкус, не требующий предварительной кулинарной квалификации. Также оно удобно делится на порции, к нему подходит незатейливый гарнир — отварной картофель или рис.Бефстроганов быстро получил популярность в России, а вместе с эмигрантами первой волны в ХХ веке распространился во Франции, где возникло целых 2 рецепта его приготовления. Свой рецепт "говядины по-строгановски" появился и в Америке, куда его привнесли военные США, вернувшиеся с европейского фронта Второй мировой войны.Но звания первого почётного гражданина Одессы граф удостоился, конечно же, не за это.Граф Строганов был генерал-губернатором Новороссии и Бессарабии с 1855 по 1862 год. Административный центр этого образования находился тогда в Одессе.К моменту своего переезда в Причерноморье Строганов имел всероссийскую известность. Являясь представителем знаменитой династии, он уже успел побывать на должности генерал-губернатора Малороссии, руководителя имперского министерства внутренних дел. В период Крымской войны ему было доверено стать военным губернатором столицы Российской империи.Благодаря изучению анатомии, права, экономики в Парижском университете он слыл известным интеллектуалом. Современники его воспринимали как энергичного и кристально честного управленца, откровенного и прямого человека, зачастую грубого в обращении.Новороссию граф возглавил в критически важное время окончания Крымской войны. В тот период в границы генерал-губернаторства входил и пострадавший от военных действий Крым, и понёсшая территориальные потери Бессарабия (по условиям Парижского мирного договора Придунайский край с Измаилом был отторгнут от России).В тот период очень важно было выстроить в регионе хорошую координацию действий различных ведомств. Александр II укреплял Новороссийское генерал-губернаторство в то время, когда в других частях страны подобные административные образования упразднялись: Харьковское и Витебское перестали существовать в 1856 году, Петербургское — в 1866-м.Основой политики Александра Строганова на посту генерал-губернатора был курс на централизацию государственного аппарата и управления в сочетании с расширением пространства для общественного самоуправления.Первая сторона этой политики выразилась во введении особого порядка назначения ключевых имперских чиновников в крае. Генерал-губернатор получил право согласовывать кандидатуры представителей министерств и ведомств. Граф также добился частичного переподчинения Одессе Николаевского и Севастопольского военных губернаторств (до этого бывших в исключительном ведении Военно-морского ведомства).В 1859 году в Одессе окончательно прекратилось действие режима порто-франко (вольного порта). К тому времени свободная экономическая зона в столице генерал-губернаторства уже исчерпала свой позитивный потенциал, сдерживала развитие промышленности, являлась источником контрабанды.Граф Строганов приложил немало сил к тому, чтобы переход Одессы к общероссийским нормам экономической жизни был как можно менее болезненным.Несмотря на негативные последствия Крымской войны, в Новороссии происходил ускоренный рост городского населения. Активно развивавшиеся причерноморские города притягивали к себе переселенцев из других регионов империи.Если в довоенные десятилетия среди переселенцев в Новороссию горожане составляли лишь 7,3%, то в 1850-е годы их доля превысила 37%. Особенно быстро росла Одесса, ставшая к середине века третьим по численности населения городом империи (свыше 110 тыс. человек). Однако, в отличие от других крупных городов страны, Южная Пальмира своего самоуправления не имела.Лоббирование городского самоуправления для столицы Причерноморья опиралось на демократизм графа Строганова и его обширные связи в Петербурге. В мае 1859 года после предварительных консультаций с городской общественностью новороссийский генерал-губернатор подал ходатайство министру внутренних дел России о даровании Одессе "городского устройства по примеру Петербургского".В документе отмечалось, что в условиях важного торгового положения города и сложности местного хозяйства "административная деятельность начальства не может без постоянного участия всего общества изыскать прочные и наименее обременительные для народонаселения способы к улучшению городского хозяйства".Глава МВД инициативу одобрил и предложил Строганову сформировать комитет по разработке нового городового положения. Работа над документом завершилась в апреле 1861 года, а в апреле 1863-го после доработки в МВД он был утверждён Государственным советом.Положение предусматривало создание в Одессе Общей городской думы (представительный орган), Распорядительной думы (исполнительный орган) и городского головы, которые избирались в ходе двухступенчатых выборов.Избиратели распределялись по трём куриям: домовладельцы (независимо от сословий), купечество и мещанство. Избирательная система одесской модели самоуправления отличалась особым демократизмом: впервые в России активное избирательное право получили женщины, голосование проводилось на избирательных участках по территориальному принципу путём подачи избирательных бюллетеней, полностью исключались какие-либо национальные и религиозные цензы.Органы самоуправления были отделены от административных органов: генерал-губернатор, градоначальник, полицмейстер, другие чины полиции, прокурор и стряпчий избирать и быть избранными в органы самоуправления не могли. При этом генерал-губернатор согласовывал избранные кандидатуры городского головы и членов Распорядительной думы.К моменту выборов в органы городского самоуправления в конце 1863 года граф Строганов уже покинул государственную службу. 19 декабря на заседании Общегородской думы он был единогласно избран первым городским головой. Однако, сославшись на почтенный возраст (ему исполнилось 68 лет), граф от этой должности отказался. Тем не менее он активно работал в качестве гласного Распорядительной думы и до самой смерти продолжил жить в Одессе.Во время своего генерал-губернаторства и последующей жизни в Одессе Александр Строганов сделал ещё много полезного для города и всего региона: настоял на скорейшей прокладке железной дороги в пределы подшефной Херсонской губернии, добился создания Новороссийского университета, передал богатейшую личную библиотеку (не путать с семейной библиотекой Строгановых) из 18 840 томов в дар Новороссийскому университету.Новороссии повезло с генерал-губернаторами. Ввиду исключительной стратегической важности Причерноморья для империи назначения сюда получали, как правило, крупные управленцы, известные государственные деятели, военачальники: Григорий Потёмкин, Дюк де Ришелье, Михаил Воронцов…Александр Григорьевич Строганов занимает в этом ряду достойное место.

