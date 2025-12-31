https://ukraina.ru/20251231/1059578377.html

Чтец на табуретке. Новогодняя шпаргалка для впадающих в детство

Новогодняя пора, хочется верить, полна приятных сюрпризов. Но если все же сюрпризы будут не совсем приятные — не хватит, например, на всех подарков, или закуски будет довольно, а выпивки хватит только для лучших "малышей", — то придется за эти приятные сюрпризы основательно посоревноваться

И тут возможно все, в том числе чтение стихов с пресловутой табуретки.Для всех, кто основательно подзабыл детство, но не прочь в него впасть, этот рейтинг. Вернее, список стихотворений — от полной трезвости к максимальному градусу.Первое стихотворение. Конечно же, это про то, как в лесу родилась елочка. И про то, как ее срубил некий корешок. Или снял. Или под корешок. В общем, про то, как она на праздник к нам пришла. Потому что без корешков застолье не застолье, а без елочки Новый год не праздник.Можно даже пропеть эти бессмертные строки в их популярном варианте (про того самого мужичка, который елочку принёс) или прочитать слегка переделанный текст:Маленькой елочке холодно зимой.Из лесу елочку взяли мы домой.Беленький заинька елочку просил:"Мятного пряничка зайке принеси!"Белочка прыгала в шубке голубой:"Елочка, елочка, я пойду с тобой!"Маленькой елочке в комнатах тепло,Заяц и белочка дышат на стекло.Красные зяблики вьются у окна,В теплой проталине елочка видна.Сколько на елочке шариков цветных,Розовых пряников, шишек золотых!Сколько под елочкой маленьких ребят!Топают, хлопают, весело кричат:"Елочка, елочка, яркие огни!Синими бусами, елочка, звени,Ветку нарядную ниже опусти,Нас шоколадною рыбкой угости!Встанем под елочкой в дружный хоровод,Весело, весело встретим Новый год!"Автор же оригинального текста — Раиса Адамовна Кудашева (1878–1964), урожденная княжна Гидройц (литовский княжеский род), в юности служила гувернанткой у князя Кудашева, позже вышла за него замуж. Работала учителем, а в советское время — библиотекарем.Когда могущественный в своем деле Александр Фадеев узнал, кто написал эту песню, то Раису Адамовну приняли в Союз писателей СССР, поставили на довольствие литератора по высшему разряду и стали печатать произведения после многолетнего перерыва.Второе стихотворение. Его желательно читать, усевшись верхом на какую-нибудь палочку. Только не следует использовать, собственно, елочку — достаточно будет и домашней метелки. Можно даже еще и музыку включить.Ой, мороз, мороз, не морозь меня,Не морозь меня, моего коня.Моего коня белогривого.У меня жена, ох, ревнивая.Тут, конечно, должна быть какая-никакая жена, которую, как слова, из песни не выбросишь. Однако ваша ли это жена, или вообще, так сказать, — не про нее речь. Про нее — см. через одно стихотворение.Третье стихотворение. Про дровни. И это не про ваших нетрезвых корешков. Это про лошадиную чуйку. Ну и немного про чуйку Александра Сергеевича — знал, хитрец, чем в душу народную запасть!Зима!.. Крестьянин, торжествуя,На дровнях обновляет путь;Его лошадка, снег почуя,Плетется рысью как-нибудь;Бразды пушистые взрывая,Летит кибитка удалая;Ямщик сидит на облучкеВ тулупе, в красном кушаке.Вот бегает дворовый мальчик,В салазки жучку посадив,Себя в коня преобразив;Шалун уж заморозил пальчик:Ему и больно, и смешно,А мать грозит ему в окно…Четвертое стихотворение. Про Аврору.Мороз и солнце; день чудесный!Еще ты дремлешь, друг прелестный, —Пора, красавица, проснись:Открой сомкнуты негой взорыНавстречу северной Авроры,Звездою севера явись!Если вы решите выступать в паре, то можно попросить свою пару притвориться спящей, а потом изобразить чудесное пробуждение — явить, так сказать, волшебную силу искусства. Правда, тогда не только аплодисменты, но и приз придется делить пополам.Пятое стихотворение. Про доброго доктора Айболита. Учитывая традиционную новогоднюю хлебосольность и иллюзорную уверенность при смешивании всех напитков мира без последствий, этот стишок многими будет воспринят с пониманием и благодарностью. Может быть, даже со слезами:А рядом бегемотикиСхватились за животики:У них, у бегемотиков,Животики болят.И тут же страусята.Визжат, как поросята.Ах, жалко, жалко, жалкоБедных страусят!А вот если уж попросят что-нибудь исполнить "на бис", то можно посоветовать выбрать между двумя экономвариантами — скорее даже не стихотворениями, а заклинаниями: "Ловись, рыбка, большая и маленькая" и "Мерзни, мерзни, волчий хвост".Надо надеяться, что к этому времени присутствующие уже основательно напразднуются и на ура воспримут такие короткие высказывания. А то и приравняют их к тосту.

