Чтец на табуретке. Новогодняя шпаргалка для впадающих в детство
Новогодняя пора, хочется верить, полна приятных сюрпризов. Но если все же сюрпризы будут не совсем приятные — не хватит, например, на всех подарков, или закуски будет довольно, а выпивки хватит только для лучших "малышей", — то придется за эти приятные сюрпризы основательно посоревноваться
2025-12-31T15:10
2025-12-31T15:10
эксклюзив
новый год
праздники
поэзия
Чтец на табуретке. Новогодняя шпаргалка для впадающих в детство

15:10 31.12.2025
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВстреча Нового года в регионах России
Встреча Нового года в регионах России - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Али Серенадин
автор «Украина.ру»
Все материалы
Новогодняя пора, хочется верить, полна приятных сюрпризов. Но если все же сюрпризы будут не совсем приятные — не хватит, например, на всех подарков, или закуски будет довольно, а выпивки хватит только для лучших "малышей", — то придется за эти приятные сюрпризы основательно посоревноваться
И тут возможно все, в том числе чтение стихов с пресловутой табуретки.
Для всех, кто основательно подзабыл детство, но не прочь в него впасть, этот рейтинг. Вернее, список стихотворений — от полной трезвости к максимальному градусу.
Первое стихотворение. Конечно же, это про то, как в лесу родилась елочка. И про то, как ее срубил некий корешок. Или снял. Или под корешок. В общем, про то, как она на праздник к нам пришла. Потому что без корешков застолье не застолье, а без елочки Новый год не праздник.
Можно даже пропеть эти бессмертные строки в их популярном варианте (про того самого мужичка, который елочку принёс) или прочитать слегка переделанный текст:
Маленькой елочке холодно зимой.
Из лесу елочку взяли мы домой.
Беленький заинька елочку просил:
"Мятного пряничка зайке принеси!"
Белочка прыгала в шубке голубой:
"Елочка, елочка, я пойду с тобой!"
Маленькой елочке в комнатах тепло,
Заяц и белочка дышат на стекло.
Красные зяблики вьются у окна,
В теплой проталине елочка видна.
Сколько на елочке шариков цветных,
Розовых пряников, шишек золотых!
Сколько под елочкой маленьких ребят!
Топают, хлопают, весело кричат:
"Елочка, елочка, яркие огни!
Синими бусами, елочка, звени,
Ветку нарядную ниже опусти,
Нас шоколадною рыбкой угости!
Встанем под елочкой в дружный хоровод,
Весело, весело встретим Новый год!"
Автор же оригинального текста — Раиса Адамовна Кудашева (1878–1964), урожденная княжна Гидройц (литовский княжеский род), в юности служила гувернанткой у князя Кудашева, позже вышла за него замуж. Работала учителем, а в советское время — библиотекарем.
Когда могущественный в своем деле Александр Фадеев узнал, кто написал эту песню, то Раису Адамовну приняли в Союз писателей СССР, поставили на довольствие литератора по высшему разряду и стали печатать произведения после многолетнего перерыва.
Второе стихотворение. Его желательно читать, усевшись верхом на какую-нибудь палочку. Только не следует использовать, собственно, елочку — достаточно будет и домашней метелки. Можно даже еще и музыку включить.
Ой, мороз, мороз, не морозь меня,
Не морозь меня, моего коня.
Моего коня белогривого.
У меня жена, ох, ревнивая.
Тут, конечно, должна быть какая-никакая жена, которую, как слова, из песни не выбросишь. Однако ваша ли это жена, или вообще, так сказать, — не про нее речь. Про нее — см. через одно стихотворение.
Третье стихотворение. Про дровни. И это не про ваших нетрезвых корешков. Это про лошадиную чуйку. Ну и немного про чуйку Александра Сергеевича — знал, хитрец, чем в душу народную запасть!
Зима!.. Крестьянин, торжествуя,
На дровнях обновляет путь;
Его лошадка, снег почуя,
Плетется рысью как-нибудь;
Бразды пушистые взрывая,
Летит кибитка удалая;
Ямщик сидит на облучке
В тулупе, в красном кушаке.
Вот бегает дворовый мальчик,
В салазки жучку посадив,
Себя в коня преобразив;
Шалун уж заморозил пальчик:
Ему и больно, и смешно,
А мать грозит ему в окно…
Четвертое стихотворение. Про Аврору.
Мороз и солнце; день чудесный!
Еще ты дремлешь, друг прелестный, —
Пора, красавица, проснись:
Открой сомкнуты негой взоры
Навстречу северной Авроры,
Звездою севера явись!
Если вы решите выступать в паре, то можно попросить свою пару притвориться спящей, а потом изобразить чудесное пробуждение — явить, так сказать, волшебную силу искусства. Правда, тогда не только аплодисменты, но и приз придется делить пополам.
Пятое стихотворение. Про доброго доктора Айболита. Учитывая традиционную новогоднюю хлебосольность и иллюзорную уверенность при смешивании всех напитков мира без последствий, этот стишок многими будет воспринят с пониманием и благодарностью. Может быть, даже со слезами:
А рядом бегемотики
Схватились за животики:
У них, у бегемотиков,
Животики болят.
И тут же страусята.
Визжат, как поросята.
Ах, жалко, жалко, жалко
Бедных страусят!
А вот если уж попросят что-нибудь исполнить "на бис", то можно посоветовать выбрать между двумя экономвариантами — скорее даже не стихотворениями, а заклинаниями: "Ловись, рыбка, большая и маленькая" и "Мерзни, мерзни, волчий хвост".
Надо надеяться, что к этому времени присутствующие уже основательно напразднуются и на ура воспримут такие короткие высказывания. А то и приравняют их к тосту.
