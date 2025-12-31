Эстония осталась без кабеля - 31.12.2025 Украина.ру
Эстония осталась без кабеля
Эстония осталась без кабеля
Эстония осталась без кабеля
У прибалтийского телекоммуникационного оператора Elisa поврежден кабель, соединяющий Хельсинки и Таллинн. Об этом 31 декабря сообщила полиция Эстонии
2025-12-31T17:39
2025-12-31T17:39
Elisa обнаружила неисправность в своем телекоммуникационном кабеле между Хельсинки и Таллином утром 31 декабря. Она сообщила о проблеме в оперативный центр пограничной службы. "Под руководством пограничной службы было немедленно начато расследование причин повреждения подводной критически важной инфраструктуры", - рассказали в полиции прибалтийской постсоветской республики.Место повреждения находилось в пределах исключительной экономической зоны Эстонии. Пограничники обнаружили "судно, предположительно ответственное за повреждение кабеля". Оно находилось в пределах исключительной экономической зоны Финляндии, его отправили к берегу этой страны.Расследованием занимается полиция Хельсинки. Возбуждено уголовное дело."На данном этапе полиция расследует инцидент как умышленное причинение тяжкого ущерба имуществу, покушение на умышленное причинение тяжкого ущерба имуществу и умышленное вмешательство в телекоммуникации", - рассказали полицейские.По информации СМИ, было задержано судно Fitburg. Оно шло в Израиль под флагом Сент-Винсента и Гренадины. Ранее в новостях: В Эстонии подтвердили: упавший у границы с Россией дрон был украинскимТакже сообщалось, что в декабре Эстонский суд вынес политически мотивированный приговор двум эстонцам и россиянинуВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Украина.ру
Новости
Украина.ру
Эстония осталась без кабеля

17:39 31.12.2025
 
У прибалтийского телекоммуникационного оператора Elisa поврежден кабель, соединяющий Хельсинки и Таллинн. Об этом 31 декабря сообщила полиция Эстонии
Elisa обнаружила неисправность в своем телекоммуникационном кабеле между Хельсинки и Таллином утром 31 декабря. Она сообщила о проблеме в оперативный центр пограничной службы.
"Под руководством пограничной службы было немедленно начато расследование причин повреждения подводной критически важной инфраструктуры", - рассказали в полиции прибалтийской постсоветской республики.
Место повреждения находилось в пределах исключительной экономической зоны Эстонии. Пограничники обнаружили "судно, предположительно ответственное за повреждение кабеля". Оно находилось в пределах исключительной экономической зоны Финляндии, его отправили к берегу этой страны.
Расследованием занимается полиция Хельсинки. Возбуждено уголовное дело.
"На данном этапе полиция расследует инцидент как умышленное причинение тяжкого ущерба имуществу, покушение на умышленное причинение тяжкого ущерба имуществу и умышленное вмешательство в телекоммуникации", - рассказали полицейские.
По информации СМИ, было задержано судно Fitburg. Оно шло в Израиль под флагом Сент-Винсента и Гренадины.
Ранее в новостях: В Эстонии подтвердили: упавший у границы с Россией дрон был украинским
Также сообщалось, что в декабре Эстонский суд вынес политически мотивированный приговор двум эстонцам и россиянину
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния