Эстония осталась без кабеля

У прибалтийского телекоммуникационного оператора Elisa поврежден кабель, соединяющий Хельсинки и Таллинн. Об этом 31 декабря сообщила полиция Эстонии

2025-12-31T17:39

новости

эстония

хельсинки

украина.ру

телекоммуникации

балтика

балтийское море

происшествия

ес

бывший ссср

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/0c/1068599297_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_23b28ef7cee076bf805efdb201bbc5a6.jpg

Elisa обнаружила неисправность в своем телекоммуникационном кабеле между Хельсинки и Таллином утром 31 декабря. Она сообщила о проблеме в оперативный центр пограничной службы. "Под руководством пограничной службы было немедленно начато расследование причин повреждения подводной критически важной инфраструктуры", - рассказали в полиции прибалтийской постсоветской республики.Место повреждения находилось в пределах исключительной экономической зоны Эстонии. Пограничники обнаружили "судно, предположительно ответственное за повреждение кабеля". Оно находилось в пределах исключительной экономической зоны Финляндии, его отправили к берегу этой страны.Расследованием занимается полиция Хельсинки. Возбуждено уголовное дело."На данном этапе полиция расследует инцидент как умышленное причинение тяжкого ущерба имуществу, покушение на умышленное причинение тяжкого ущерба имуществу и умышленное вмешательство в телекоммуникации", - рассказали полицейские.По информации СМИ, было задержано судно Fitburg. Оно шло в Израиль под флагом Сент-Винсента и Гренадины. Ранее в новостях: В Эстонии подтвердили: упавший у границы с Россией дрон был украинскимТакже сообщалось, что в декабре Эстонский суд вынес политически мотивированный приговор двум эстонцам и россиянинуВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

