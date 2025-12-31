https://ukraina.ru/20251231/gubernator-kurskoy-oblasti-pozdravil-s-novym-godom-103-letnego-veterana-1073879303.html

Губернатор Курской области поздравил с Новым годом 103-летнего ветерана

Губернатор Курской области поздравил с Новым годом 103-летнего ветерана - 31.12.2025 Украина.ру

Губернатор Курской области поздравил с Новым годом 103-летнего ветерана

Накануне новогоднего боя курантов губернатор курской области Александр Хинштейн приехал поздравить участника Великой Отечественной войны, Почётного гражданина Курска Михаила Жакова. Об этом глава региона рассказал в своём телеграм-канале 31 декабря

2025-12-31T18:35

2025-12-31T18:35

2025-12-31T18:35

новости

курская область

курск

хинштейн

великая отечественная война

ветераны

ветераны вов

сво

новости сво россия

новый год

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1f/1073878780_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_28992c6292611ec3bd6424253b573057.jpg

"Зарядился энергией и позитивом на весь будущий год", - сообщил губернатор по итогам поездки к ветерану.В ноябре Хинштейн поздравлял ветерана со 103-летием. Подполковник авиации Михаил Жаков — живая легенда."Штурманом в авиационном гвардейском полку прошёл всю войну: с января 1942 по май 1945. Совершил 193 боевых вылета. Участвовал в Курской битве, освобождая в том числе свой родной Большесолдатский район. Победу встретил в Берлине. Кавалер шести (!) боевых орденов, не считая других наград", - рассказал Хинштейн. Он впечатлён оптимизмом и энергии Михаила Петровича. Ветеран старается быть в курсе последних новостей, особенно с фронта."Искренне переживает за ребят, говоря, что бойцы СВО продолжают его дело, - отметил губернатор. - Главный жизненный принцип Михаила Петровича — относиться к другим с добром, помогать и не осуждать. Наверное, поэтому и прожил такую большую и хорошую жизнь, по сей день оставаясь в уме и памяти. А ещё у него замечательная улыбка, и отличное чувство юмора и даже самоиронии".Новый год ветеран будет встречать со своей большой семьей: самой младшей — правнучке Сашеньке — скоро исполнится год. Губернатор привёз им к праздничному столу набор курских деликатесов."Дай Бог, чтобы это был не последний Новый год для Михаила Петровича. Такие люди — наш камертон. Наше, без преувеличения, национальное достояние. Верю, что я обязательно приеду к Михаилу Петровичу на 104-летие, а там уже — и первый "поствековой" не за горами", - заявил губернатор области.Хинштейн поздравил также всех жителей региона."Спасибо каждому курянину за этот год. Впереди — только больше! Я хочу и верю в то, что у нас с вами обязательно получится сделать всё, что задумали! С Наступающим Новым годом, друзья! Пусть он принесёт мир, а значит — победу!", - написал он в своём телеграм-канале.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

курская область

курск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, курская область, курск, хинштейн, великая отечественная война, ветераны, ветераны вов, сво, новости сво россия, новый год, праздники, поздравления