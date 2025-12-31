Стратегическая инициатива в наших руках. Новогоднее поздравление от генерал-майора Липового - 31.12.2025 Украина.ру
Стратегическая инициатива в наших руках. Новогоднее поздравление от генерал-майора Липового
Герой РФ, председатель президиума Общероссийской организации “Офицеры России", генерал-майор Сергей Липовой поздравил читателей Украина.ру с Новым годом. Украина.ру, 31.12.2025
Герой РФ, председатель президиума Общероссийской организации “Офицеры России", генерал-майор Сергей Липовой поздравил читателей Украина.ру с Новым годом.
Видео, Россия, Украина.ру, Новый год

Стратегическая инициатива в наших руках. Новогоднее поздравление от генерал-майора Липового

23:00 31.12.2025
 
Герой РФ, председатель президиума Общероссийской организации “Офицеры России", генерал-майор Сергей Липовой поздравил читателей Украина.ру с Новым годом.
