Минобороны Украины подвело итоги 2025 года - 31.12.2025 Украина.ру
Минобороны Украины подвело итоги 2025 года
Минобороны Украины подвело итоги 2025 года
ВСУ удаётся удерживать территорию. Об этом 31 декабря заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль
2025-12-31T20:17
2025-12-31T20:17
"Украинское войско держит страну — и это главный итог 2025 года", - констатировал министр обороны постсоветской республики.Шмыгаль отметил неизменность приоритетов Минобороны Украины, назвав их: "Люди. Оружие. Система". Результатами работы Минобороны Украины в 2025 году названы:🔹 Больше украинского оружия стало на фронте. 76% всего из централизованных госзакупок пришлось на украинских оружейников. "Практически каждый дрон на фронте – украинского производства. В 2025 году поставили в войско рекордное количество FPV дронов и начали массовые поставки наземных роботов и дронов-перехватчиков", - заверил Шмыгаль.🔹 Обеспечили рекордную зарубежную военную помощь. "Запустили механизм, благодаря которому и дальше получаем уникальное американское оружие", - поведал глава Минобороны Украины.🔹Интеграция ВПК Украины "в европейскую" также отмечена министром. "Строим новые предприятия на Украине и за границей с нашими ближайшими партнерами. Благодаря привлеченным инвестициям, наш ОПК растет рекордными темпами. Больше грантов, больше льготных кредитов, больше длинных контрактов", - уточнил Шмыгаль.🔹 Боевые подразделения ВСУ получили в 30 раз больше прямого финансирования, чем в прошлом году. Благодаря системе DOT-Chain Defence бригады украинской армии теперь сами могут выбирать дроны, необходимые для успешной обороны. 🔹 Цифровизация набирает обороты на всех уровнях системы МОУ. "Больше возможностей в Армия+. Идет цифровизация ТЦК. Дельта стала обязательной на всех уровнях войска. Перевод между ВСУ и НГУ. Система "Импульс". Медицинская информационная система и многое другое", - конкретизировал Шмыгаль, говоря о действующих системах. 🔹 В 2025 году запущена система рекрутинга молодёжи в армию "Контракт 18-24". Также подготовлена новая система контрактов "с чёткими сроками службы" в ВСУ, поведал Шмыгаль.В своём предновогоднем обращении министр поблагодарил всех причастных к содействию защите киевского режима.Тем временем экс-главком ВСУ Валерий Залужный готовится к политическому наступлению. Ситуацию рассмотрела Елена Кирюшкина в публикации "Вы слышите? Грохочут сапоги". Зачем Залужного Лондон возвращает в КиевТакже стало известно, что накануне Нового года на Украине снова стали отстреливать военкомов при насильственной мобилизации, игнорируя благостную картину от Шмыгаля. Подробности в публикации Тем временем на Украине своя "предновогодняя суета"Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Минобороны Украины подвело итоги 2025 года

20:17 31.12.2025
 
ВСУ удаётся удерживать территорию. Об этом 31 декабря заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль
"Украинское войско держит страну — и это главный итог 2025 года", - констатировал министр обороны постсоветской республики.
Шмыгаль отметил неизменность приоритетов Минобороны Украины, назвав их: "Люди. Оружие. Система".
Результатами работы Минобороны Украины в 2025 году названы:
🔹 Больше украинского оружия стало на фронте. 76% всего из централизованных госзакупок пришлось на украинских оружейников.
"Практически каждый дрон на фронте – украинского производства. В 2025 году поставили в войско рекордное количество FPV дронов и начали массовые поставки наземных роботов и дронов-перехватчиков", - заверил Шмыгаль.
🔹 Обеспечили рекордную зарубежную военную помощь.
"Запустили механизм, благодаря которому и дальше получаем уникальное американское оружие", - поведал глава Минобороны Украины.
🔹Интеграция ВПК Украины "в европейскую" также отмечена министром.
"Строим новые предприятия на Украине и за границей с нашими ближайшими партнерами. Благодаря привлеченным инвестициям, наш ОПК растет рекордными темпами. Больше грантов, больше льготных кредитов, больше длинных контрактов", - уточнил Шмыгаль.
🔹 Боевые подразделения ВСУ получили в 30 раз больше прямого финансирования, чем в прошлом году. Благодаря системе DOT-Chain Defence бригады украинской армии теперь сами могут выбирать дроны, необходимые для успешной обороны.
🔹 Цифровизация набирает обороты на всех уровнях системы МОУ.
"Больше возможностей в Армия+. Идет цифровизация ТЦК. Дельта стала обязательной на всех уровнях войска. Перевод между ВСУ и НГУ. Система "Импульс". Медицинская информационная система и многое другое", - конкретизировал Шмыгаль, говоря о действующих системах.
🔹 В 2025 году запущена система рекрутинга молодёжи в армию "Контракт 18-24". Также подготовлена новая система контрактов "с чёткими сроками службы" в ВСУ, поведал Шмыгаль.
В своём предновогоднем обращении министр поблагодарил всех причастных к содействию защите киевского режима.
Тем временем экс-главком ВСУ Валерий Залужный готовится к политическому наступлению. Ситуацию рассмотрела Елена Кирюшкина в публикации "Вы слышите? Грохочут сапоги". Зачем Залужного Лондон возвращает в Киев
Также стало известно, что накануне Нового года на Украине снова стали отстреливать военкомов при насильственной мобилизации, игнорируя благостную картину от Шмыгаля. Подробности в публикации Тем временем на Украине своя "предновогодняя суета"
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
