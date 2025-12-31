https://ukraina.ru/20251231/minoborony-ukrainy-podvelo-itogi-2025-goda-1073881681.html

Минобороны Украины подвело итоги 2025 года

Минобороны Украины подвело итоги 2025 года - 31.12.2025 Украина.ру

Минобороны Украины подвело итоги 2025 года

ВСУ удаётся удерживать территорию. Об этом 31 декабря заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль

2025-12-31T20:17

2025-12-31T20:17

2025-12-31T20:17

новости

украина

лондон

киев

денис шмыгаль

валерий залужный

вооруженные силы украины

впк

опк

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1e/1064462762_0:92:1280:812_1920x0_80_0_0_6a8bfc014be1bda10eaa570d2a3c512e.jpg.webp

"Украинское войско держит страну — и это главный итог 2025 года", - констатировал министр обороны постсоветской республики.Шмыгаль отметил неизменность приоритетов Минобороны Украины, назвав их: "Люди. Оружие. Система". Результатами работы Минобороны Украины в 2025 году названы:🔹 Больше украинского оружия стало на фронте. 76% всего из централизованных госзакупок пришлось на украинских оружейников. "Практически каждый дрон на фронте – украинского производства. В 2025 году поставили в войско рекордное количество FPV дронов и начали массовые поставки наземных роботов и дронов-перехватчиков", - заверил Шмыгаль.🔹 Обеспечили рекордную зарубежную военную помощь. "Запустили механизм, благодаря которому и дальше получаем уникальное американское оружие", - поведал глава Минобороны Украины.🔹Интеграция ВПК Украины "в европейскую" также отмечена министром. "Строим новые предприятия на Украине и за границей с нашими ближайшими партнерами. Благодаря привлеченным инвестициям, наш ОПК растет рекордными темпами. Больше грантов, больше льготных кредитов, больше длинных контрактов", - уточнил Шмыгаль.🔹 Боевые подразделения ВСУ получили в 30 раз больше прямого финансирования, чем в прошлом году. Благодаря системе DOT-Chain Defence бригады украинской армии теперь сами могут выбирать дроны, необходимые для успешной обороны. 🔹 Цифровизация набирает обороты на всех уровнях системы МОУ. "Больше возможностей в Армия+. Идет цифровизация ТЦК. Дельта стала обязательной на всех уровнях войска. Перевод между ВСУ и НГУ. Система "Импульс". Медицинская информационная система и многое другое", - конкретизировал Шмыгаль, говоря о действующих системах. 🔹 В 2025 году запущена система рекрутинга молодёжи в армию "Контракт 18-24". Также подготовлена новая система контрактов "с чёткими сроками службы" в ВСУ, поведал Шмыгаль.В своём предновогоднем обращении министр поблагодарил всех причастных к содействию защите киевского режима.Тем временем экс-главком ВСУ Валерий Залужный готовится к политическому наступлению. Ситуацию рассмотрела Елена Кирюшкина в публикации "Вы слышите? Грохочут сапоги". Зачем Залужного Лондон возвращает в КиевТакже стало известно, что накануне Нового года на Украине снова стали отстреливать военкомов при насильственной мобилизации, игнорируя благостную картину от Шмыгаля. Подробности в публикации Тем временем на Украине своя "предновогодняя суета"Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

лондон

киев

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, лондон, киев, денис шмыгаль, валерий залужный, вооруженные силы украины, впк, опк, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, минобороны украины, военная помощь украине, сша, мобилизация на украине, мобилизация 2025, тцк