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Песков рассказал о сигналах, которые Россия ждет от США

Песков рассказал о сигналах, которые Россия ждет от США - 23.01.2025 Украина.ру

Песков рассказал о сигналах, которые Россия ждет от США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, как в Кремле оценивают новые заявления Трампа о санкционной политике по отношению к РФ

2025-01-23T12:39

2025-01-23T12:39

2025-01-23T12:39

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"Мы очень внимательно наблюдаем, конечно, за всей риторикой, за всеми заявлениями. Мы фиксируем тщательно все нюансы, мы остаёмся готовы к диалогу, об этом президент (Владимир) Путин неоднократно говорил. К равноправному диалогу, к взаимоуважительному диалогу - этот диалог имел место между двумя президентами, опять же, в бытность первого президентства Трампа, и ждём сигналов, ждём сигналов, которых пока не поступало", - сказал Песков.Накануне Трамп заявил, что не хочет навредить России, и призвал завершить спецоперацию на Украине, пригрозив в противном случае ввести новые санкции и пошлины на весь российский экспорт в Штаты.Подробнее об инициативах Трампа - в материале К чему приведут инициативы Трампа и когда состоится диалог с Путиным - Майкл Бом о России, Украине и США на сайте Украина.ру.

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новости, россия, дональд трамп, сша, украина, дмитрий песков, владимир путин