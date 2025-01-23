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Песков рассказал о сигналах, которые Россия ждет от США
Песков рассказал о сигналах, которые Россия ждет от США - 23.01.2025 Украина.ру
Песков рассказал о сигналах, которые Россия ждет от США
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, как в Кремле оценивают новые заявления Трампа о санкционной политике по отношению к РФ
2025-01-23T12:39
2025-01-23T12:39
2025-01-23T12:39
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"Мы очень внимательно наблюдаем, конечно, за всей риторикой, за всеми заявлениями. Мы фиксируем тщательно все нюансы, мы остаёмся готовы к диалогу, об этом президент (Владимир) Путин неоднократно говорил. К равноправному диалогу, к взаимоуважительному диалогу - этот диалог имел место между двумя президентами, опять же, в бытность первого президентства Трампа, и ждём сигналов, ждём сигналов, которых пока не поступало", - сказал Песков.Накануне Трамп заявил, что не хочет навредить России, и призвал завершить спецоперацию на Украине, пригрозив в противном случае ввести новые санкции и пошлины на весь российский экспорт в Штаты.Подробнее об инициативах Трампа - в материале К чему приведут инициативы Трампа и когда состоится диалог с Путиным - Майкл Бом о России, Украине и США на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, дональд трамп, сша, украина, дмитрий песков, владимир путин
Новости, Россия, Дональд Трамп, США, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков рассказал о сигналах, которые Россия ждет от США
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, как в Кремле оценивают новые заявления Трампа о санкционной политике по отношению к РФ