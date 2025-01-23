https://ukraina.ru/20250123/1060495967.html

К чему приведут инициативы Трампа и когда состоится диалог с Путиным - Майкл Бом о России, Украине и США

К чему приведут инициативы Трампа и когда состоится диалог с Путиным - Майкл Бом о России, Украине и США - 23.01.2025 Украина.ру

К чему приведут инициативы Трампа и когда состоится диалог с Путиным - Майкл Бом о России, Украине и США

Независимый американский журналист и политический обозреватель Майкл Бом в студии Украина.ру рассказал о первых инициативах Дональда Трампа на посту президента США, проанализировал, как на действия президента отреагировала американская оппозиция

2025-01-23T09:54

2025-01-23T09:54

2025-01-23T09:54

видео

сша

китай

дональд трамп

владимир путин

майкл бом

ес

демократы

кнр (китай)

конфликт

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Кроме того, он выразил своё мнение по поводу возможных переговоров между Путиным и Трампом:00:44 - Инициативы Трампа в статусе президента.02:09 - О миграционном кризисе в США. 04:04 - Способен ли Трамп противостоять оппозиции.04:55 - За кого голосовал Майкл Бом? 06:28 - Настроения в США по поводу Украин.10:22 - Об окружении Трампа.12:00 - Кто не приехал на инаугурацию? 14:45 - Либеральная модель в Европе при Трампе в США.16:52 - Риски гражданской войны в США.18:35 - Готов ли Трамп на сделку с Россией.22:21 - Риторика Трампа в отношении России.27:28 - Закон о прекращении помощи другим странам.31:14 - Плюсы для России от прихода Трампа.

сша

китай

кнр (китай)

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видео, сша, китай, дональд трамп, владимир путин, майкл бом, ес, демократы, кнр (китай), конфликт, санкции, россия, видео