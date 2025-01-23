К чему приведут инициативы Трампа и когда состоится диалог с Путиным - Майкл Бом о России, Украине и США - 23.01.2025 Украина.ру
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К чему приведут инициативы Трампа и когда состоится диалог с Путиным - Майкл Бом о России, Украине и США
К чему приведут инициативы Трампа и когда состоится диалог с Путиным - Майкл Бом о России, Украине и США - 23.01.2025 Украина.ру
К чему приведут инициативы Трампа и когда состоится диалог с Путиным - Майкл Бом о России, Украине и США
Независимый американский журналист и политический обозреватель Майкл Бом в студии Украина.ру рассказал о первых инициативах Дональда Трампа на посту президента США, проанализировал, как на действия президента отреагировала американская оппозиция
2025-01-23T09:54
2025-01-23T09:54
видео
сша
китай
дональд трамп
владимир путин
майкл бом
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кнр (китай)
конфликт
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Кроме того, он выразил своё мнение по поводу возможных переговоров между Путиным и Трампом:00:44 - Инициативы Трампа в статусе президента.02:09 - О миграционном кризисе в США. 04:04 - Способен ли Трамп противостоять оппозиции.04:55 - За кого голосовал Майкл Бом? 06:28 - Настроения в США по поводу Украин.10:22 - Об окружении Трампа.12:00 - Кто не приехал на инаугурацию? 14:45 - Либеральная модель в Европе при Трампе в США.16:52 - Риски гражданской войны в США.18:35 - Готов ли Трамп на сделку с Россией.22:21 - Риторика Трампа в отношении России.27:28 - Закон о прекращении помощи другим странам.31:14 - Плюсы для России от прихода Трампа.
сша
китай
кнр (китай)
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видео, сша, китай, дональд трамп, владимир путин, майкл бом, ес, демократы, кнр (китай), конфликт, санкции, россия, видео
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К чему приведут инициативы Трампа и когда состоится диалог с Путиным - Майкл Бом о России, Украине и США

09:54 23.01.2025
 
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Независимый американский журналист и политический обозреватель Майкл Бом в студии Украина.ру рассказал о первых инициативах Дональда Трампа на посту президента США, проанализировал, как на действия президента отреагировала американская оппозиция
Кроме того, он выразил своё мнение по поводу возможных переговоров между Путиным и Трампом:
00:44 - Инициативы Трампа в статусе президента.
02:09 - О миграционном кризисе в США.
04:04 - Способен ли Трамп противостоять оппозиции.
04:55 - За кого голосовал Майкл Бом?
06:28 - Настроения в США по поводу Украин.
10:22 - Об окружении Трампа.
12:00 - Кто не приехал на инаугурацию?
14:45 - Либеральная модель в Европе при Трампе в США.
16:52 - Риски гражданской войны в США.
18:35 - Готов ли Трамп на сделку с Россией.
22:21 - Риторика Трампа в отношении России.
27:28 - Закон о прекращении помощи другим странам.
31:14 - Плюсы для России от прихода Трампа.
 
ВидеоСШАКитайДональд ТрампВладимир ПутинМайкл БомЕСдемократыКНР (Китай)конфликтсанкцииРоссия
 
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